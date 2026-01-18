Зима атакует: что делать, если скользко и ничего не видно – советы и лайфхаки

18 января 2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.
Суровая зима вновь проверяет на прочность и автомобилистов, и пешеходов. Снег, лед и метель превращают привычные маршруты в полосу препятствий, где каждая ошибка может обернуться аварией или травмой. По информации «Российской газеты», специалисты в области безопасности дорожного движения и медицины рассказали, как минимизировать риски и не оказаться в числе пострадавших.
Водителям в первую очередь стоит помнить: на скользкой дороге привычные правила перестают работать. Тормозной путь увеличивается в разы, а видимость падает до минимума. Даже если вы уверены в своих навыках, не стоит пренебрегать простыми мерами - проверьте состояние шин, убедитесь, что тормоза работают без нареканий, а щетки стеклоочистителя не оставляют разводов. В бачке омывателя должна быть только зимняя жидкость, иначе в нужный момент вы останетесь без обзора.
Эксперты советуют держать дистанцию не только физически, но и визуально: смотрите не на бампер впереди идущей машины, а дальше, чтобы успеть среагировать на внезапные препятствия. В условиях снегопада или метели это особенно важно - реакция на опасность должна быть мгновенной.
Управление на грани: как не уйти в занос
Зимняя дорога не прощает резких движений. Любой необдуманный поворот руля или резкое торможение могут привести к сносу или заносу. Если передние колеса перестали слушаться и машина едет прямо, не пытайтесь выкрутить руль еще сильнее - это только усугубит ситуацию. Лучше немного выпрямить руль и плавно затормозить, чтобы вернуть сцепление с дорогой.
Если же задняя ось начала скользить вбок, действовать нужно молниеносно: поверните руль в сторону заноса и, в зависимости от типа привода, корректируйте работу педалями. На переднем приводе - добавьте газ, на заднем - отпустите, на полном - держите педаль примерно наполовину. Главное - не паникуйте и не жмите на тормоз, если хотите сохранить контроль над машиной.
Еще одна ловушка - эффект «хлыста», когда после стабилизации автомобиля руль нужно вернуть в исходное положение заранее, иначе машину может бросить в другую сторону. Почувствовать этот момент без практики сложно, но помнить о нем стоит всегда.
Техника безопасности: доверяйте ABS и своему взгляду
Многие до сих пор боятся вибрации под ногой при срабатывании ABS, хотя на самом деле система только помогает замедлить автомобиль и сохранить управляемость. Не отпускайте педаль - электроника делает все возможное, чтобы вы не потеряли контроль.
Еще один психологический момент: куда смотрит водитель, туда и едет машина. Если взгляд прикован к опасности, подсознание само направит туда автомобиль. Поэтому в критической ситуации смотрите туда, где есть шанс спастись, а не на препятствие.
Если застряли в сугробе, не пытайтесь выбраться любой ценой. Чем раньше вы признаете поражение и возьмете в руки лопату или позовете на помощь, тем быстрее выберетесь из снежной ловушки. Иногда лучше потратить пять минут на подготовку, чем час на бесполезные попытки выехать.
Пешеходы: как не оказаться в травмпункте
Зимние тротуары не менее опасны, чем дороги. По данным Минздрава, число травм из-за падений на льду зимой вырастает почти в полтора раза. Особенно уязвимы пожилые люди и дети. Врач-травматолог Сергей Малыхин советует не спешить: быстрый шаг или бег по скользкой поверхности - прямой путь к травме.
Выбирайте маршруты, где посыпано реагентами или лежит утоптанный снег. Избегайте зон под навесами и деревьями - оттуда могут упасть сосульки или снег. В метель лучше идти по знакомым тропинкам, где вы знаете каждую яму и кочку.
Глубокий снег коварен: под ним могут скрываться ямы и ледяные бугры. Лучше идти по уже протоптанной дорожке, даже если она длиннее. Не забывайте о правильной обуви - плоская подошва с глубоким протектором, устойчивый каблук не выше четырех сантиметров. Одежда должна быть свободной, но не мешать движениям.
Как падать правильно и не получить перелом
Если падение неизбежно, не выставляйте руки вперед - это частая причина переломов. Лучше прижать локти к телу, согнуть колени и попытаться сгруппироваться, чтобы удар пришелся на бок или ягодицы. Мышцы должны быть расслаблены - так меньше шансов получить серьезную травму.
После падения не вставайте резко. Оцените свое состояние: если чувствуете боль, отек или не можете опереться на ногу или руку, вызывайте скорую. Не геройствуйте - иногда промедление только усугубляет последствия.
Для дополнительной устойчивости используйте рюкзак вместо сумки и держите руки свободными. Не отвлекайтесь на телефон - концентрация внимания на дороге зимой важнее всего.
Зима не прощает беспечности. Каждый выход на улицу или выезд на дорогу - это маленькое испытание. Но если соблюдать простые правила и не терять бдительность, можно пережить даже самые суровые морозы без потерь.
