Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 10:16

Проверяем подержанные машины на скрытые последствия затопления – что важно знать

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском. Особенно опасны машины, пережившие наводнение. Их часто тщательно маскируют и продают по подозрительно низкой цене. Как не попасться на удочку и не купить проблемный авто? В материале рассказываем, на что обратить внимание и как защитить себя от неприятных сюрпризов.

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с риском. Особенно опасны машины, пережившие наводнение. Их часто тщательно маскируют и продают по подозрительно низкой цене. Как не попасться на удочку и не купить проблемный авто? В материале рассказываем, на что обратить внимание и как защитить себя от неприятных сюрпризов.

Покупка автомобиля с пробегом – всегда лотерея. За каждым километром на одометре скрывается своя история, а под каждым сколом может таиться серьезная проблема. Но если речь идет о машинах, переживших наводнение, риск возрастает в разы. Такие авто часто тщательно отмывают, приводят в порядок салон и выставляют на продажу по заманчиво низкой цене. Именно это и привлекает многих покупателей, которые в итоге могут столкнуться с серьезными неприятностями.

После сильных ливней, паводков или ураганов на рынке появляется множество автомобилей, которые побывали в воде. Внешне они могут выглядеть вполне прилично, но внутри скрываются последствия контакта с влагой: коррозия, проблемы с электрикой, сбои в работе двигателя и трансмиссии. Даже если продавец уверяет, что машина в отличном состоянии, не стоит слепо доверять словам – последствия затопления могут проявиться спустя месяцы или даже годы.

Как сообщает autoevolution, продавцы таких автомобилей часто идут на различные ухищрения, чтобы скрыть следы затопления. Салон тщательно чистят, меняют коврики, обивку и даже отдельные детали электропроводки. Однако полностью избавиться от последствий воды практически невозможно. Важно знать, на что обратить внимание при осмотре машины, чтобы не стать жертвой обмана.

Первое, что стоит сделать – внимательно осмотреть салон. Обратите внимание на запах: если в машине ощущается стойкий аромат химии или освежителя, это может быть попыткой замаскировать затхлость. Проверьте коврики, обивку сидений, багажник и особенно труднодоступные места – под сиденьями, в нишах для запаски, под панелями. Следы ржавчины, плесени или разводы на металле – тревожный сигнал.

Не забудьте проверить электрику. Вода часто вызывает сбои в работе стеклоподъемников, центрального замка, климат-контроля и других систем. Если что-то работает нестабильно или с задержкой, это повод насторожиться. Также обратите внимание на состояние разъемов и проводки – зеленоватый налет или окисление говорят о контакте с влагой.

Еще один важный момент – история автомобиля. Проверьте документы, обратитесь к базам данных по VIN-номеру. Если машина была зарегистрирована в регионе, где недавно случилось наводнение, это дополнительный повод для подозрений. Не поленитесь узнать, не числилась ли она в страховых компаниях как утопленник.

Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалисту. Опытный автоэксперт сможет выявить скрытые дефекты, которые не видны на первый взгляд. Помните: экономия на диагностике может обернуться большими расходами на ремонт в будущем.

В итоге, покупая подержанный автомобиль, особенно по подозрительно низкой цене, не спешите радоваться выгоде. Тщательно проверяйте машину, не доверяйте только внешнему виду и словам продавца. Внимательность и осторожность помогут избежать серьезных проблем и сохранить ваши деньги.

