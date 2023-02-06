Как нельзя прогревать автомобиль: эксперт рассказал о главных опасностях
По словам Романа Пукалова, хотя он «не инженер, а эколог», но знает, что охлаждающая жидкость в автомобиле во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Такая разбалансировка температуры вредна для двигателя. Поэтому прогревать мотор лучше в движении, постепенно повышая обороты и увеличивая скорость. На первом этапе лучше ехать при 1000 – 1500 об/минуту, до 2000 оборотов можно добраться только через 10 минут после начала поездки: «вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться».
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