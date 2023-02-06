Как нельзя прогревать автомобиль: эксперт рассказал о главных опасностях

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Эксперт-эколог Роман Пукалов рассказал в интервью радио Sputnik об опасностях, подстерегающих про прогреве автомобиля во дворе дома. По его словам, выхлопные газы скапливаются в замкнутом пространстве и не поднимаются выше первого-второго этажа. В выхлопе содержится не только углекислый газ и оксида азота, но еще и канцерогенный бензпирен, который при высоких концентрациях может вызвать отравление и даже убить. Надышаться вредными веществами рискует и сам водитель, и его соседи.

По словам Романа Пукалова, хотя он «не инженер, а эколог», но знает, что охлаждающая жидкость в автомобиле во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло, которое быстрее разогревается в движении. Такая разбалансировка температуры вредна для двигателя. Поэтому прогревать мотор лучше в движении, постепенно повышая обороты и увеличивая скорость. На первом этапе лучше ехать при 1000 – 1500 об/минуту, до 2000 оборотов можно добраться только через 10 минут после начала поездки: «вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться».

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