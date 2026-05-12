Пять ошибок при переходе на летние шины - что не прощает ваша машина

12 мая 2026, 18:56
Как неправильное давление в шинах разрушает резину и подвеску за сезон
Многие водители весной совершают опасную ошибку. Давление в шинах часто игнорируется. Это приводит к ускоренному износу и снижает безопасность. Эксперты объясняют, как избежать проблем.
С наступлением весны автомобилисты спешат сменить зимние покрышки на летние, но часто забывают о важном нюансе - корректном давлении в шинах. Как сообщает Pravda.Ru, именно этот момент становится причиной преждевременного износа резины и ухудшения управляемости.
Многие продолжают использовать зимние привычки, слегка снижая давление, чтобы улучшить сцепление. Однако летом такой подход приводит к перегреву боковин, быстрому стиранию протектора по краям и неустойчивости на дороге. Недостаточно накачанные колеса в жару становятся причиной «размягчения» резины, а автомобиль теряет четкость управления, особенно при маневрах.
С другой стороны, чрезмерное давление тоже опасно. Перекачанные шины делают подвеску жесткой, увеличивают износ центральной части протектора и удлиняют тормозной путь. Каждый стык дороги ощущается в салоне, а амортизаторы быстрее выходят из строя.
Правильные значения давления всегда указаны производителем - их можно найти на табличке в проеме водительской двери или на лючке бензобака. Там приведены параметры для разных режимов: пустой автомобиль и полностью загруженный. Если не учитывать дополнительную нагрузку, например, при поездке с семьей или багажом, возрастает риск потери устойчивости и повреждения шин.
Измерять давление рекомендуется только на холодных шинах. После длительной поездки воздух внутри нагревается и расширяется, что искажает показания манометра. Использование собственного прибора предпочтительнее, так как оборудование на АЗС часто дает погрешность.
Перед дальней дорогой или отпуском стоит увеличить давление в задних колесах на 0,2-0,4 бара от нормы, чтобы защитить подвеску и диски от ударов на ямах. После разгрузки автомобиля давление нужно вернуть к стандартным значениям, иначе машина станет неустойчивой.
Особое внимание стоит уделять состоянию ниппелей и чистоте дисков - грязь и старая смазка могут привести к незаметным утечкам воздуха, что особенно опасно на высоких скоростях. Если автомобиль тянет прицеп, нагрузка на заднюю ось возрастает, и игнорирование этого факта приводит к необходимости замены резины уже через сезон.
Эксперты не советуют определять давление «на глаз» - современные низкопрофильные шины не дают визуальных подсказок. При резком похолодании давление падает примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов, поэтому контроль необходим даже летом. Системы TPMS не всегда реагируют на небольшие отклонения, а гибридные автомобили особенно чувствительны к неправильному давлению - это влияет на расход энергии и эффективность работы.
Соблюдение простых правил поможет сохранить резину и подвеску, а также обеспечит безопасность на дороге в течение всего летнего сезона.
