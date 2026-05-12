Пять ошибок при переходе на летние шины - что не прощает ваша машина

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

12 мая 2026, 18:56

Как неправильное давление в шинах разрушает резину и подвеску за сезон

Как неправильное давление в шинах разрушает резину и подвеску за сезон

Пять ошибок при переходе на летние шины - что не прощает ваша машина

Как неправильное давление в шинах разрушает резину и подвеску за сезон

Многие водители весной совершают опасную ошибку. Давление в шинах часто игнорируется. Это приводит к ускоренному износу и снижает безопасность. Эксперты объясняют, как избежать проблем.

Многие водители весной совершают опасную ошибку. Давление в шинах часто игнорируется. Это приводит к ускоренному износу и снижает безопасность. Эксперты объясняют, как избежать проблем.

С наступлением весны автомобилисты спешат сменить зимние покрышки на летние, но часто забывают о важном нюансе - корректном давлении в шинах. Как сообщает Pravda.Ru, именно этот момент становится причиной преждевременного износа резины и ухудшения управляемости.

Многие продолжают использовать зимние привычки, слегка снижая давление, чтобы улучшить сцепление. Однако летом такой подход приводит к перегреву боковин, быстрому стиранию протектора по краям и неустойчивости на дороге. Недостаточно накачанные колеса в жару становятся причиной «размягчения» резины, а автомобиль теряет четкость управления, особенно при маневрах.

С другой стороны, чрезмерное давление тоже опасно. Перекачанные шины делают подвеску жесткой, увеличивают износ центральной части протектора и удлиняют тормозной путь. Каждый стык дороги ощущается в салоне, а амортизаторы быстрее выходят из строя.

Правильные значения давления всегда указаны производителем - их можно найти на табличке в проеме водительской двери или на лючке бензобака. Там приведены параметры для разных режимов: пустой автомобиль и полностью загруженный. Если не учитывать дополнительную нагрузку, например, при поездке с семьей или багажом, возрастает риск потери устойчивости и повреждения шин.

Измерять давление рекомендуется только на холодных шинах. После длительной поездки воздух внутри нагревается и расширяется, что искажает показания манометра. Использование собственного прибора предпочтительнее, так как оборудование на АЗС часто дает погрешность.

Перед дальней дорогой или отпуском стоит увеличить давление в задних колесах на 0,2-0,4 бара от нормы, чтобы защитить подвеску и диски от ударов на ямах. После разгрузки автомобиля давление нужно вернуть к стандартным значениям, иначе машина станет неустойчивой.

Особое внимание стоит уделять состоянию ниппелей и чистоте дисков - грязь и старая смазка могут привести к незаметным утечкам воздуха, что особенно опасно на высоких скоростях. Если автомобиль тянет прицеп, нагрузка на заднюю ось возрастает, и игнорирование этого факта приводит к необходимости замены резины уже через сезон.

Эксперты не советуют определять давление «на глаз» - современные низкопрофильные шины не дают визуальных подсказок. При резком похолодании давление падает примерно на 0,1 бара на каждые 10 градусов, поэтому контроль необходим даже летом. Системы TPMS не всегда реагируют на небольшие отклонения, а гибридные автомобили особенно чувствительны к неправильному давлению - это влияет на расход энергии и эффективность работы.

Соблюдение простых правил поможет сохранить резину и подвеску, а также обеспечит безопасность на дороге в течение всего летнего сезона.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Благовещенск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться