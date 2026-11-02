Вечный двигатель без нагара: зачем инженеры BMW кардинально переделывают систему смазки мотора

2 ноября 2026, 08:44
Как новая разработка инженеров BMW позволит реже менять моторное масло
Как новая разработка инженеров BMW позволит реже менять моторное масло
Немецкий автоконцерн запатентовал инновационный центробежный сепаратор, который полностью очищает картерные газы от примесей под действием центробежной силы. Уникальная разработка не только защищает клапаны от опасных отложений, но и позволяет существенно увеличить интервал между заменами моторного масла.
Идея в том, чтобы направлять смесь из воздуха, паров масла и картерных газов в специальный модуль с вращающимся ротором. За счёт центробежной силы масло отделяется от газовой смеси: затем оно возвращается в масляную систему, а очищенные газы продолжают движение по контуру вентиляции.
По расчётам инженеров BMW, такой подход поможет дольше сохранять рабочие свойства моторного масла, ведь в него будет попадать меньше загрязнений. Ещё один плюс - сокращение объёма масляного тумана, который обычно проникает во впуск и со временем провоцирует нагар на клапанах. Особенно это актуально для моторов с непосредственным впрыском топлива.
Фактически технология развивает концепцию системы вентиляции картерных газов, но делает её существенно эффективнее. В любом двигателе часть газов из камеры сгорания неизбежно прорывается через поршневые кольца в картер, где смешивается с масляными парами и влагой. Существующие системы вентиляции справляются с этой задачей не полностью. Не всегда удаётся надёжно отделить масло от воздушно‑газовой смеси.
Разработка BMW призвана решить эту проблему. При внедрении в серийное производство технология сможет не только увеличить интервалы между заменами масла, но и положительно повлиять на долговечность двигателя, чистоту впускного тракта и уровень выбросов. Сейчас решение существует только в виде патента, а сроки его появления на серийных автомобилях пока не озвучиваются.
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