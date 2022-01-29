Как объехать ДТП и не получить штраф?
Нормы ПДД
Если в результате ДТП машины создали препятствие для других участников движения, то водители обязаны убрать машины с проезжей части, предварительно зафиксировав все детали произошедшего с помощью фото и видео. За невыполнение этого требования им грозит штраф по статье 12.27 КоАП РФ. Однако, это требует определенного времени, а в некоторых случаях убрать машины без привлечения эвакуатора не получится. Поэтому полоса может оставаться перегорожена некоторое время, и по правилам другие участники движения имеют право объехать препятствие через запрещающую разметку только с разрешения регулировщика. Это единственная возможность объехать ДТП с выездом на встречную полосу, не получив штраф.
Что на практике
Очень редко водители готовы ждать, если видят возможность для объезда, поэтому часто рискуют и пересекают двойную сплошную, лишь бы успеть по своим делам.
Это нарушение предусматривает наказание по статье 12.15 КоАП РФ, но все будет зависеть от того, кто и как зафиксирует нарушение. Если вы объезжаете препятствие в соответствии с ПДД РФ п.1.2, то вправе ссылаться на нарушение ПДД РФ п.9.2, то есть неправильный объезд. Это карается штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. Однако, некоторые инспектора ГИБДД могут составить протокол, с указанием нарушения ПДД п. 9.1, а это уже 5000 рублей штрафа и может караться лишением прав.
В случае составления протокола с указанием п. 9.1, в суде вы вправе, ссылаясь на статью КоАП РФ 24.1, ходатайствовать о переквалификации нарушения. Главное, чтобы у вас были доказательства того, что на вашей полосе движения действительно имелось препятствие. Обратите внимание, что дорожный затор не является препятствием. За объезд пробки по встречной полосе вас легко лишат прав.
Если нарушение было зафиксировано не инспектором, а дорожной камерой, то штраф придет на сумму в 5000 рублей, поскольку камеры в принципе не в состоянии оценивать наличие или отсутствие препятствий и принимать их во внимание.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
- 490 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий