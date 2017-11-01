Как обезопасить гараж от пожара?
Прежде всего, гараж должен быть оборудован огнетушителем. Целесообразно иметь первичные средства пожаротушения (песок, кошма и другой пожарный инвентарь).
Помещение гаража должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами. Пролитые легковоспламеняющиеся вещества необходимо убирать, засыпая песком. Вокруг автомобиля, стоящего в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 метра.
Не стоит заправлять автомобиль топливом непосредственно в гараже. В исключительных случаях заправка может осуществляться на улице, вне его стен. При этом следует строго выполнять правила пожарной безопасности при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.
Если уж поставили автомобиль в гараж, посмотрите, не открыта ли горловина топливного бака, нет ли течи горючего и масла. Нельзя хранить в бензин в объеме более 20 литров и более 5 литров машинного масла.
Не стоит производить в гараже малярные работы, промывку деталей керосином, бензином или другими горючими жидкостями. Нельзя заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.
Для освещения внутреннего пространства гаража надо применять стационарно установленные светильники закрытого исполнения напряжением 220В. А переносные лампы разрешено использовать только заводского изготовления.
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