Как обманывают владельцев дорогих Tesla в автосервисе: 16 тысяч вместо 700 долларов
Канал на YouTube Electrified Garage предлагает всем владельцам Tesla научиться ремонтировать автомобили и при этом сэкономить очень много денег. Премьера нового видео Rich Rebuilds о ремонте Tesla состоялась около недели назад. Блогер смог отремонтировать электрокар за 700 долларов вместо 16000, которые назвал дилер.
Рич смог починить Tesla Model 3 всего за 700 долларов, и все должны иметь возможность сделать то же самое, считает блогер. Однако, в отличие от многих автовладельцев прошлого, многие сегодняшние автовладельцы не имеют ни малейшего представления о том, как отремонтировать машину. Особенно когда дело доходит до ремонта Tesla.
Но на YouTube есть такие блогеры, как Рич и ребята из Electrified Garage. Они не только показывают как ремонтировать электрокары, но и предлагают обучение. Рич, Крис и команда из Electrified Garage разобрались с большинством тонкостей всех моделей Tesla, поэтому у них есть много ценной информации, которой можно поделиться. А пока посмотрите видео, чтобы узнать, как можно решить проблему Tesla стоимостью 16000 долларов менее чем за 1000 долларов.
- 4 600 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 250 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 4 447 416 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 4 300 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 3 390 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 180 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 5 300 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 5 698 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 3 150 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 3 250 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
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