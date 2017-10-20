Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
Это, как вы понимаете, юмор. Но в реальной жизни пресловутый «ручник» - приспособление совсем не анекдотичное. При неправильном пользовании он может подвести водителя аккурат в то момент, когда должен понадобиться. В этой связи нелишним будет знать о некоторых особенностях его применения.
Почему стояночный тормоз именуют в народе «ручником», вроде бы, понятно. Однако, не все знают, что существует и «ножной» тип привода стояночного тормоза – трос у него натягивается нажатием на педаль. Современные модели машин все чаще предлагают стояночные тормоза с электроприводом – они задействуются при каждой остановке автомобиля.
Однако большинство автомобилистов с опытом вождения эту практику не поддерживают – просто оставляют машину на включенной пониженной (1-й или задней) передаче, не затягивая стояночный тормоз. Жизнь показывает, что это более надежный способ удержать ТС на небольшом уклоне.
Кто-то вообще предпочитает совмещать оба варианта - почему бы нет? Но здесь следует знать, что при постоянном пользовании «ручником» трос начинает быстро ослабевать и требует регулярного подтягивания. Еще быстрее стояночный тормоз становится малопригодным, если пару-тройку раз тронуться с места, забыв его снять. Сервисмены рекомендуют «инспектировать» состояние «здоровья» ручного тормоза хотя бы 1-2 раза в месяц. И уж совсем рискованно затягивать «ручник» на ночь зимой, в сильные морозы. Попавшая в тормозные механизмы вода быстро превратится в лед и «схватит» колодки, «железно» приковав ТС к парковочному месту.
В некоторых случаях «ручник» способен прийти на помощь, когда вдруг откажет основная тормозная система. Полностью остановить автомобиль он, конечно же, не в состоянии, но замедлить скорость – это пожалуйста. Здесь, правда, требуется уточнение: на тех же внедорожниках данный способ годится лишь в самых чрезвычайных случаях, когда альтернативы просто нет. А все потому, что на подобных машинах стояночный тормоз воздействует не на колеса, а на трансмиссию. Значит, затягивать «ручник» во время движения – реальная вероятность повредить «раздатку».
Признаться, прием не самый сложный, и освоить его способен практически каждый вменяемый водитель, управляющий переднеприводным автомобилем. Проделать те же манипуляции на машине с задним и полном приводом будет тяжелее: чтобы не заглох при повороте двигатель, одновременно с «ручником» необходимо выжать педаль сцепления. И тут уже нужна определенная сноровка.
В салоне ТС следует затянуть рычаг «ручника» на 2 щелчка фиксирующей трещотки. Примерно в середине днища авто теперь можно увидеть место соединения 2 тросов: переднего, идущего внутрь автомобиля к рычагу, и заднего – передающего усилия к колесам (на «Волге», ВАЗ-2108-09 вместо переднего троса используется тяга). Резьбовой наконечник переднего троса (тяги) входит в отверстие уравнителя заднего троса и закреплен там гайкой и контргайкой. Необходимо ослабить эту контргайку и, удерживая пассатижами передний трос от проворачивания, надо затянуть регулировочную гайку, одновременно вращая колесо рукой. Почувствовав, что колодки начали слегка задевать за барабан, необходимо прекратить затяжку.
Перебираемся в салон ТС, где проверяем величину хода рычага стояночного тормоза. Он должен подниматься на 5-6 щелчков фиксатора, не более. Затем следует опустить «ручник» и провести несколько резких и сильных нажатий на педаль тормоза. После этого надо вновь проверить работоспособность стояночного тормоза: если все окей – затягиваем контргайку на наконечнике троса.
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