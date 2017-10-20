20 октября 2017, 12:05

Как обращаться с «ручником» и как его регулировать

Мaшинa с рaстерявшейся женщиной зa рулем несется в стену. Остaется пaрa метров, вдруг сидящий рядом с ней мужчинa дергaет «ручник», и aвто зaмирaет в 10 см от прегрaды. Сидящие в сaлоне нaчинaют его блaгодaрить. Мужик: «Дa лaдно, я ж летчик-истребитель, просто у меня в кaбине на этом месте нaходится рычaг кaтaпультировaния».
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Как обращаться с «ручником» и как его регулировать

Это, как вы понимаете, юмор. Но в реальной жизни пресловутый «ручник» - приспособление совсем не анекдотичное. При неправильном пользовании он может подвести водителя аккурат в то момент, когда должен понадобиться. В этой связи нелишним будет знать о некоторых особенностях его применения.

Почему стояночный тормоз именуют в народе «ручником», вроде бы, понятно. Однако, не все знают, что существует и «ножной»  тип привода стояночного тормоза – трос у него натягивается нажатием на педаль. Современные модели машин все чаще предлагают стояночные тормоза с электроприводом – они задействуются при каждой остановке автомобиля.    

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Во все трех случаях просматривается основное предназначение стояночного тормоза – «зафиксировать» стоящий на неровном месте автомобиль. В автошколах зачастую инструкторы приучают будущих водителей пользоваться «ручником» при каждой парковке, одновременно переводя рычаг коробки передач на «нейтраль».

Однако большинство автомобилистов с опытом вождения эту практику не поддерживают – просто оставляют машину на включенной пониженной (1-й или задней) передаче, не затягивая стояночный тормоз. Жизнь показывает, что это более надежный способ удержать ТС на небольшом уклоне.

Кто-то вообще предпочитает совмещать оба варианта - почему бы нет? Но здесь следует знать, что при постоянном пользовании «ручником» трос начинает быстро ослабевать и требует регулярного подтягивания. Еще быстрее стояночный тормоз становится малопригодным, если пару-тройку раз тронуться с места, забыв его снять. Сервисмены рекомендуют «инспектировать» состояние «здоровья» ручного тормоза хотя бы 1-2 раза в месяц. И уж совсем рискованно затягивать «ручник» на ночь зимой, в сильные морозы. Попавшая в тормозные механизмы вода быстро превратится в лед и «схватит» колодки, «железно» приковав ТС к парковочному месту.

В некоторых случаях «ручник» способен прийти на помощь, когда вдруг откажет основная тормозная система. Полностью остановить автомобиль он, конечно же, не в состоянии, но замедлить скорость – это пожалуйста. Здесь, правда, требуется уточнение: на тех же внедорожниках данный способ годится лишь в самых чрезвычайных случаях, когда альтернативы просто нет. А все потому, что на подобных машинах стояночный тормоз воздействует не на колеса, а на трансмиссию. Значит, затягивать «ручник» во время движения – реальная вероятность повредить «раздатку».

 
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Подобные «трансмиссионные» стояночные тормоза совсем не годятся для совершения такого маневра, как искусственный занос. Напомним, что опытные водители иногда (на скользкой дороге) используют «ручник» в качестве дополнительного средства управления. Если затянуть его при прохождении поворота, «корму» автомобиля неизбежно сносит, и он, развернувшись, точно входит в вираж.

Признаться, прием не самый сложный, и освоить его способен практически каждый вменяемый водитель, управляющий переднеприводным автомобилем. Проделать те же манипуляции на машине с задним и полном приводом будет тяжелее: чтобы не заглох при повороте двигатель, одновременно с «ручником» необходимо выжать педаль сцепления. И тут уже нужна определенная сноровка.

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Правильная регулировка стояночного тормоза является непременным условием нормальной эксплуатации автомобиля. Владельцы иномарок, как правило, доверяют эту операцию специалистам дилерских СТО, хозяева отечественных моделей предпочитают экономить на сервисе и «идут в бой» сами. Для этой работы необходимо забраться под днище ТС. Понадобятся 2 рожковых ключа «на 13», домкрат, подставки и пассатижы. Автомобиль надо установить на смотровую канаву и вывесить задние колеса, подняв кузов и надежно закрепив его на подставках.

В салоне ТС следует затянуть рычаг «ручника» на 2 щелчка фиксирующей трещотки. Примерно в середине днища авто теперь можно увидеть место соединения 2 тросов: переднего, идущего внутрь автомобиля к рычагу, и заднего – передающего усилия к колесам (на «Волге», ВАЗ-2108-09 вместо переднего троса используется тяга). Резьбовой наконечник переднего троса (тяги) входит в отверстие уравнителя заднего троса и закреплен там гайкой и контргайкой. Необходимо ослабить эту контргайку и, удерживая пассатижами передний трос от проворачивания, надо затянуть регулировочную гайку, одновременно вращая колесо рукой. Почувствовав, что колодки начали слегка задевать за барабан, необходимо прекратить затяжку.

Перебираемся в салон ТС, где проверяем величину хода рычага стояночного тормоза. Он должен подниматься на 5-6 щелчков фиксатора, не более. Затем следует опустить «ручник» и провести несколько резких и сильных нажатий на педаль тормоза. После этого надо вновь проверить работоспособность стояночного тормоза: если все окей – затягиваем контргайку на наконечнике троса.

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Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
Это, как вы понимаете, юмор. Но в реальной жизни пресловутый «ручник» - приспособление совсем не анекдотичное. При неправильном пользовании он может подвести водителя аккурат в то момент, когда должен понадобиться. В этой связи нелишним будет знать о некоторых особенностях его применения.Почему стояночный тормоз именуют в народе «ручником», вроде бы, понятно. Однако, не все знают, что существует и «ножной»  тип привода стояночного тормоза – трос у него натягивается нажатием на педаль. Современные модели машин все чаще предлагают стояночные тормоза с электроприводом – они задействуются при каждой остановке автомобиля.     {{material_121117}} Во все трех случаях просматривается основное предназначение стояночного тормоза – «зафиксировать» стоящий на неровном месте автомобиль. В автошколах зачастую инструкторы приучают будущих водителей пользоваться «ручником» при каждой парковке, одновременно переводя рычаг коробки передач на «нейтраль». Однако большинство автомобилистов с опытом вождения эту практику не поддерживают – просто оставляют машину на включенной пониженной (1-й или задней) передаче, не затягивая стояночный тормоз. Жизнь показывает, что это более надежный способ удержать ТС на небольшом уклоне.Кто-то вообще предпочитает совмещать оба варианта - почему бы нет? Но здесь следует знать, что при постоянном пользовании «ручником» трос начинает быстро ослабевать и требует регулярного подтягивания. Еще быстрее стояночный тормоз становится малопригодным, если пару-тройку раз тронуться с места, забыв его снять. Сервисмены рекомендуют «инспектировать» состояние «здоровья» ручного тормоза хотя бы 1-2 раза в месяц. И уж совсем рискованно затягивать «ручник» на ночь зимой, в сильные морозы. Попавшая в тормозные механизмы вода быстро превратится в лед и «схватит» колодки, «железно» приковав ТС к парковочному месту. В некоторых случаях «ручник» способен прийти на помощь, когда вдруг откажет основная тормозная система. Полностью остановить автомобиль он, конечно же, не в состоянии, но замедлить скорость – это пожалуйста. Здесь, правда, требуется уточнение: на тех же внедорожниках данный способ годится лишь в самых чрезвычайных случаях, когда альтернативы просто нет. А все потому, что на подобных машинах стояночный тормоз воздействует не на колеса, а на трансмиссию. Значит, затягивать «ручник» во время движения – реальная вероятность повредить «раздатку». {{gallery_983}} Подобные «трансмиссионные» стояночные тормоза совсем не годятся для совершения такого маневра, как искусственный занос. Напомним, что опытные водители иногда (на скользкой дороге) используют «ручник» в качестве дополнительного средства управления. Если затянуть его при прохождении поворота, «корму» автомобиля неизбежно сносит, и он, развернувшись, точно входит в вираж. Признаться, прием не самый сложный, и освоить его способен практически каждый вменяемый водитель, управляющий переднеприводным автомобилем. Проделать те же манипуляции на машине с задним и полном приводом будет тяжелее: чтобы не заглох при повороте двигатель, одновременно с «ручником» необходимо выжать педаль сцепления. И тут уже нужна определенная сноровка. {{material_118597}} Правильная регулировка стояночного тормоза является непременным условием нормальной эксплуатации автомобиля. Владельцы иномарок, как правило, доверяют эту операцию специалистам дилерских СТО, хозяева отечественных моделей предпочитают экономить на сервисе и «идут в бой» сами. Для этой работы необходимо забраться под днище ТС. Понадобятся 2 рожковых ключа «на 13», домкрат, подставки и пассатижы. Автомобиль надо установить на смотровую канаву и вывесить задние колеса, подняв кузов и надежно закрепив его на подставках. В салоне ТС следует затянуть рычаг «ручника» на 2 щелчка фиксирующей трещотки. Примерно в середине днища авто теперь можно увидеть место соединения 2 тросов: переднего, идущего внутрь автомобиля к рычагу, и заднего – передающего усилия к колесам (на «Волге», ВАЗ-2108-09 вместо переднего троса используется тяга). Резьбовой наконечник переднего троса (тяги) входит в отверстие уравнителя заднего троса и закреплен там гайкой и контргайкой. Необходимо ослабить эту контргайку и, удерживая пассатижами передний трос от проворачивания, надо затянуть регулировочную гайку, одновременно вращая колесо рукой. Почувствовав, что колодки начали слегка задевать за барабан, необходимо прекратить затяжку. Перебираемся в салон ТС, где проверяем величину хода рычага стояночного тормоза. Он должен подниматься на 5-6 щелчков фиксатора, не более. Затем следует опустить «ручник» и провести несколько резких и сильных нажатий на педаль тормоза. После этого надо вновь проверить работоспособность стояночного тормоза: если все окей – затягиваем контргайку на наконечнике троса.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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