22 ноября 2026, 17:29
Как обычный городской электробус в Петербурге превратили в свадебный кортеж
Как обычный городской электробус в Петербурге превратили в свадебный кортеж
У станции метро «Московская» в Петербурге заметили свадебный электробус: его украсили шарами и большим плюшевым медведем, а на табло вывели поздравление молодоженам.
В Петербурге случился по-настоящему трогательный и яркий городской эпизод — по улицам проехал необычный электробус, превратившийся в праздничный свадебный кортеж. Об этом рассказывает издание Piter.tv.
Необычную картину заметили 20 ноября у станции метро «Московская». На первый взгляд - обычный городской транспорт, но детали сразу выдавали особый повод: кузов украшали воздушные шары, а в салоне виднелась милая мягкая игрушка - огромный белый медведь. Кульминацией образа стала надпись на электронном табло: «С днём свадьбы, совет да любовь». Тёплые слова будто адресовались не только виновникам торжества, но и всем прохожим и невольно заставляли улыбнуться.
По версии издания Piter.tv, праздник мог быть связан с работниками транспортной сферы: возможно, в тот день отмечают свадьбу коллеги, и электробус решили задействовать как оригинальный транспорт для гостей. При этом в момент съёмки салон оставался почти пустым - лишь шары создавали атмосферу веселья и предвкушения праздника.
Такой креативный подход к свадебному кортежу стал маленьким, но очень душевным событием для города: привычный вид городского транспорта неожиданно превратился в символ радости и начала новой семейной истории.
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