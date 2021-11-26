Как оформить автомобиль наследнику
В первую очередь, наследник должен в течение полугода со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу, чтобы открыть наследственное дело. Это касается наследования любого имущества, а не только автомобилей. Если этот срок пропущен, то придётся обращаться в суд и доказывать, что это произошло по уважительным причинам. Через эти же полгода со дня смерти можно будет и оформить имущество на себя.
Наследство получается "всё сразу", то есть, нельзя принять только автомобиль и отказаться от чего-то другого. Многие (не все) задолженности наследодателя, в частности, кредиты также передаются наследнику. Но наследник отвечает по таким долгам только в пределах стоимости получаемого наследства. Как определяется стоимость наследуемого авто? Об этом будет рассказано ниже.
Чтобы принять в наследство машину, наследник должен произвести официальную оценку её стоимости. Это нужно для расчёта величины пошлины, которую он должен уплатить. Эта же стоимость учитывается при определении величины долгов, которые можно получить с наследника, если таковые имеются. Для оценки необходимо обратиться к лицензированному оценщику. С оценкой стоимости и вообще оформлением наследства можно сильно не торопиться. Главное – обратиться к нотариусу в течение полугода, а само оформление можно сделать и позже.
Часто возникает вопрос, можно ли пользоваться автомобилем, если полгода ещё не прошло, и наследник ещё не вступил в свои права. Ситуация здесь интересная. Никакого прямого запрета в законодательстве нет. Однако, при смерти собственника автоматически прекращают своё действия оформленные им полиса ОСАГО и КАСКО, а ездить без ОСАГО, как известно, нельзя.
Купить новый полис не собственнику авто можно только по доверенности, которую, понятное дело, умерший дать не сможет. Если же она была выдана им ранее – то, опять же, со смертью собственника доверенности аннулируются. Конечно, ни в страховой компании, ни в ГИБДД не будут знать о том, что владелец автомобиля умер, поэтому выписать штраф за езду без ОСАГО наследнику вряд ли смогут. Однако, необходимо понимать, что в случае ДТП по своей вине наследнику придётся самому оплачивать ремонт чужой машины!
Итак, по прошествию шести месяцев наследник может обратиться к нотариусу для окончательного оформления автомобиля. Ему потребуется предоставить нотариусу заключение оценщика и оплатить соответствующую пошлину. После этого можно получить свидетельство о праве на наследство.
Далее, если наследник оставляет машину себе, нужно поставить её на учёт в ГИБДД. На это даётся 10 дней. Если ездить на незарегистрированной машине больше, то предусмотрен штраф, а при повторном нарушении – лишение прав.
Однако, если наследник планирует продать автомобиль, ему вообще не нужно ставить его на учёт в ГИБДД. Можно заключить с покупателем обычный договор купли-продажи и предоставить ему свидетельство, полученное у нотариуса. В дальнейшем покупатель сам поставит авто на учёт.
Осталось рассмотреть ситуацию, если потенциальных наследников несколько. Если автомобиль планируется продать, то здесь особых вопросов не возникнет. Но если машину оставляют, то её не получится оформить на нескольких лиц сразу. В этом случае наследники заключают между собой соглашение, по которому и определяется окончательный владелец машины. В этом смысле закон их действия не ограничивает: наследники могут безвозмездно отказаться от машины в пользу одного из них, а могут продать свою "долю" авто за деньги.
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