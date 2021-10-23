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23 октября 2021, 00:53

Как оформить страховку ОСАГО на автомобиль онлайн

Уже не первый год у водителей есть возможность купить ОСАГО онлайн, но многие до сих пор относятся к данному способу оформления страховки с опаской. Возможно потому, что считают слишком сложным процесс. Рассказываем, как купить полис ОСАГО онлайн и в чем его плюсы и минусы.
Фото: polis812.ru

Чем онлайн-ОСАГО отличается от обычного полиса

Все мы привыкли видеть страховку на бумажном носителе, поэтому многие автомобилисты с недоверием относятся к оформлению ОСАГО онлайн, то есть через интернет. А на самом деле электронный полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный аналог. Отличие лишь в том, что вам не нужно ехать в страховую компанию, а можно оформить полис ОСАГО онлайн, не выходя из дома, что в период пандемии очень удобно.

Расчет стоимости страховки через интернет будет производиться по тем же исходным данным, что и в офисе страховщика: с учетом КБМ, типа и мощности машины, стажа и возраста водителя, региона проживания и т.д.

После того, как оформил ОСАГО через интернет, можно его распечатать на бумажный носитель, и возить с собой, как обычную страховку.

Плюсы и минусы оформления ОСАГО на автомобиль онлайн

У данного способа приобретения страховки есть свои плюсы и минусы. Плюсы состоят в том, что:

  • Вы экономите время. Оформить страховку ОСАГО онлайн вы можете в любое время суток и в любой день, даже по праздникам и выходным, когда офисы страховых компаний закрыты. Ехать никуда не нужно, достаточно иметь выход в интернет.
  • Процедура оформления простая. Купить ОСАГО через интернет не сложно, процедура не отнимет у вас более 15 минут.
  • Онлайн-полис – это надежно и практично. Ваш полис после покупки придет на электронную почту и в «личный кабинет» на сайте страховой компании. Если вы потеряете или испортите распечатанный бланк, вы сможете распечатать себе новый. Кроме того, ваш ОСАГО будет занесен в базу РСА, и автоинспектор при проверке документов сможет проверить его наличие по базе.
  • Удобное внесение оплаты. Купить полис ОСАГО через интернет можно любым удобным для вас способом: при помощи банковской карты, мобильного телефона и других средств оплаты.

Минусы процедуры покупки страховки через интернет в том, что до сих пор некоторые водители не умеют оформлять электронные документы, и можно попасть на сайт мошенников.

Где оформить ОСАГО онлайн

Есть два варианта купить ОСАГО онлайн – на сайте страховой компании или на Госуслугах.

Страховщики, оформляющие электронные страховки, должны входить в союз автостраховщиков (РСА). Определитесь, в какой страховой компании вы хотите приобрести страховку, предварительно рассчитав ее стоимость на сайтах разных страховых компаний в онлайн-калькуляторе.

«Оформить полис ОСАГО онлайн можно на сайте всех страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, страховых агентов и брокеров. С оформлением ОСАГО в обычном офисе никакой принципиальной разницы нет. Потребуются сведения из тех же документов: СТС, права, паспорт. Закон не требует, чтобы водитель имел с собой распечатку, и штраф за ее отсутствие не предусмотрен. Сотрудник ГИБДД может проверить наличие электронного полиса с помощью запроса, в информационной базе РСА. Но такая распечатка обычно ускоряет проверку. Популярность e-ОСАГО быстро растет, пандемия ускорила этот процесс. За первое полугодие 2021 года заключено 9,916 млн электронных полисов ОСАГО, + 22% к 2020 году, Санкт-Петербург (313,8 тыс.) занял 4-е место в топ-5 регионах по количеству оформленных полисов электронного ОСАГО», - рассказала 110km.ru Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование».

Для оформления полиса на Госуслугах нужно будет завести там учетную запись и верифицировать ее.

Как оформить ОСАГО онлайн на сайте страховщика: инструкция

Чтобы купить ОСАГО онлайн через интернет у страховой компании, нужно удостовериться, что она входит в союз РСА и пройти регистрацию на ее официальном сайте.

Понадобятся следующие документы:

  • паспорт владельца;
  • ПТС и СТС на машину;
  • Карта диагностики;
  • Водительские права водителей, допущенных к вождению этого автомобиля.

Далее вам нужно:

  • Внимательно заполнить форму для электронного страхования данными своей машины по ПТС и СТС, указав модель, год выпуска, марку, мощность и т.д.
  • Внести свои данные и указать водителей, допущенных к управлению этим автомобилем.
  • Оплатить полис ОСАГО. Система сама рассчитает цену страховки, и на экране появится форма для внесения оплаты. Выберите удобный для себя вариант и внесите плату за полис.
  • Электронный ОСАГО придет на указанную вами электронную почту в формате PDF. Вам останется просто распечатать его и возить с собой.

«При самостоятельном оформлении полис в формате пдф придёт к вам на почту. Сохраните его в смартфоне, и при первой возможности распечатайте. Ведь мобильная сеть не везде стабильна, и у инспектора ГИБДД может не работать онлайн проверка по QR коду», – советует Страховой брокер Ярослав Королев.

Рекомендации по оформлению Е-осаго самостоятельно от Ярослава Королева:

  1. Указывайте срок действия плюс 4-5 дней от текущей даты, а лучше заранее продлите.
  2. Указывайте уникальный номер телефона и почту.
  3. Используйте СТС вместо ПТС и наоборот.
  4. Уточняйте марку/модель из списка.
  5. Указывайте актуальный адрес прописки.
  6. Указывайте предыдущее ВУ.
  7. Указывайте номер предыдущего полиса и верную дату начала.
  8. В полях ФИО не должно быть пробелов.

Как оформить ОСАГО онлайн через Госуслуги

Сам портал Госуслуг на сегодняшний день не предлагает покупку страховки онлайн, однако, имея верифицированный аккаунт на портале, вам не придется регистрироваться на сайте страховщика.

Нужно будет:

  • Зайти на сайт РСА, перейти к разделу Е-ОСАГО, а затем на страницу с «Членами РСА, которые осуществляют оформление электронных полисов».
  • Выбрать страховщика из списка и перейти на его сайт.
  • Пройти регистрацию под учетной записью на Госуслугах.
  • Войти в раздел Е-ОСАГО и внести в форму электронного страхования всю необходимую информацию. Если сайт с функцией автозаполнения, ваши данные с портала Госуслуг будут загружены автоматически, и вносить их дважды не придется.
  • Оплатить ОСАГО и получить его на электронную почту.

Как видите, купить полис ОСАГО онлайн через интернет не очень сложно.

Что влияет на цену полиса ОСАГО

Стоимость страховки ОСАГО состоит из:

  • базовой ставки, зависящей от типа и категории машины;
  • мощности двигателя. Чем он мощнее, тем выше расчетный коэффициент;
  • региона проживания. Для автомобилистов больших городов страховка дороже, так как по статистике они чаще попадают в ДТП;
  • возраста и стажа водителя. Для молодого и неопытного водителя страховка будет значительно дороже, чем для опытного.
  • числа лиц, допущенных к управлению.
  • коэффициента аварийности (КБМ или бонус-малус). Водители, которые не попадали в аварии в течение года, могут рассчитывать на КБМ в 5%. Максимально можно получить 50% скидку по КБМ, если за 10 лет ни разу не попадать в ДТП.
  • Также могут применяться коэффициенты для транспорта с прицепом юридически лиц, и коэффициент КС, зависящий от периода использования автомобиля.

Когда может не получиться оформить страховку ОСАГО на автомобиль онлайн

Если вы допустите какие-либо ошибки при внесении данных в форму для онлайн-страхования, купить полис у вас не получится. Программа не сможет проверить данные и рассчитать цену страховки. Это могут быть неверно внесенные данные из ПТС и СТС, диагностической карты, паспорта и водительских прав водителей.

Если обнаружите ошибки – исправьте их, либо обратитесь к сотрудникам страховой компании по горячей линии или заполните форму обратной связи на сайте.

Нет ничего сложного, чтобы купить ОСАГО онлайн, нужно просто быть внимательным при внесении данных.

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