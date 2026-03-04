Неожиданный шанс: почему старое авто под окнами может стать вашим

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

4 марта 2026, 12:53

Как оформить заброшенный автомобиль во дворе в собственность по закону

Во дворах часто встречаются забытые машины. Не все знают, что их можно оформить. Процедура требует терпения и внимательности. Узнайте, как действовать правильно.

В российских дворах нередко можно заметить автомобили, которые давно не двигаются с места. Их выдают толстый слой грязи, спущенные шины и отсутствие номерных знаков. Такие машины вызывают интерес у тех, кто мечтает о восстановлении или просто хочет получить транспорт без лишних затрат. Однако мало кто догадывается, что подобный автомобиль можно получить в собственность, не нарушая закон.

По информации Pravda.Ru, для этого потребуется пройти определенную процедуру. Важно не путать оформление с угоном: речь идет о легальном способе стать владельцем, если прежний хозяин давно забыл о своем имуществе. Ключевым моментом является доказательство того, что транспорт действительно заброшен. Для этого фиксируют признаки долгого простоя: грязные стекла, проросшая трава, минимум два спущенных колеса, открытый салон или отсутствие важных деталей. Все это необходимо задокументировать с помощью фото и видео.

Перед началом процесса стоит убедиться, что машина не находится в розыске. Проверить это можно через официальные базы данных. Если автомобиль не числится в угоне, следующим шагом станет сбор доказательств: фотографии, свидетельства соседей, отсутствие реакции на объявления о поиске владельца. После этого подается заявление в суд с просьбой признать транспортное средство бесхозным. Судебное разбирательство может занять несколько месяцев, но по итогам выдается решение, позволяющее оформить право собственности.

Существует и другой путь - оформление автомобиля как находки. Для этого необходимо уведомить полицию или местную администрацию. Если в течение полугода владелец не объявится, транспорт переходит в собственность заявителя. Важно соблюдать все сроки и правила уведомления, иначе процедура будет признана недействительной. После получения документов можно обращаться в ГИБДД для регистрации.

Регистрация в ГИБДД требует особого внимания. Обычно у заброшенных машин отсутствуют документы и идентификационные номера. В этом случае необходимо ссылаться на судебное решение и действовать по установленному регламенту. Если сотрудники ГИБДД отказывают в регистрации, можно обжаловать их действия через вышестоящее руководство или в суде. До завершения оформления не рекомендуется перемещать автомобиль, чтобы не попасть под статью о неправомерном завладении.

Процедура оформления требует терпения и внимательности, но в итоге позволяет получить транспорт без долгов и юридических проблем. После регистрации автомобиль можно использовать на общих основаниях, а его стоимость после ремонта может значительно вырасти.

Таким образом, если во дворе стоит забытая машина, не спешите проходить мимо. При грамотном подходе она может стать вашим законным имуществом.

