Как оформлять куплю-продажу автомобиля по доверенности
- Что такое доверенность на автомобиль
- Какие действия можно совершать с машиной по доверенности
- Как составить доверенность с правом продажи автомобиля
- Бланк доверенности на автомобиль.
- Образец доверенности на продажу автомобиля.
- Как оформляется договор купли-продажи автомобиля по доверенности
- Нужна ли расписка в получении денег от покупателя
- Чем опасна сделка по доверенности на продажу автомобиля
Что такое доверенность на автомобиль
Доверенностью называют документ (рукописный или оформленный на бланке), по которому владелец (доверитель) передает поверенному (доверенному лицу) право на осуществление определенных действий с автомобилем.
Доверенность на продажу автомобиля может быть составлена в простой письменной форме от руки, и заверять у нотариуса ее не обязательно, особенно если речь идет о продаже машины своему другу или родственнику, с которым у вас доверительные отношения. Но если покупатель – незнакомый человек, лучше оформить генеральную доверенность и нотариально заверить ее для спокойствия обоих сторон сделки. Проверить ее актуальность покупатель сможет на сайте ФНП в реестре доверенностей.
Какие действия можно совершать с машиной по доверенности
Вы, будучи хозяином машины, сами решаете, какими правами наделить доверенное лицо. Это могут быть:
- управление машиной, ее ремонт, прохождение техосмотра или внесение изменений в конструкцию;
- продажа машины или ее передоверие третьим лицам;
- сдача машины в аренду;
- регистрационные действия с машиной в автоинспекции (постановка на учет, снятие с учета и т.д.);
- пересечение границы России на данной машине;
- утилизация машины;
- иные действия с автомобилем.
Если планируется передача полномочий для представительства собственника в судах или пересечения границы России на автомобиле, нужно составить генеральную доверенность и заверить ее у нотариуса.
Как составить доверенность с правом продажи автомобиля
Доверенность составляется собственником машины, а поверенному при этом присутствовать не обязательно.
Сколько стоит составить доверенность
Вы можете составить документ самостоятельно, либо обратиться к нотариусу, который составит генеральную доверенность на автомобиль с правом продажи на специальном бланке. Стоимость услуги составит около 1000-1500 рублей, плюс госпошлина в 400 рублей. Если поверенным является близкий родственник (родные брат и сестра, сын, дочь, родитель), госпошлина уплачивается в размере 250 рублей.
Как самому составить доверенность
Если покупатель – ваш хороший знакомый, то ему будет достаточно рукописного варианта доверенности. Составить ее просто:
- доверитель (собственник машины) указывает в шапке документа свои Ф.И.О., адрес и паспортные данные;
- доверитель указывает данные доверенного лица (поверенного) – его Ф.И.О., адрес, сведения паспорта;
- доверитель вносит данные о машине (о марке, модели, госномере, вин-коде, годе выпуска, номере двигателя и кузова, серии, номере и дате выпуска ПТС и СТС;
- доверитель перечисляет права, которыми наделяет поверенного;
- доверитель обозначает срок действия доверенности (если срок не определен, доверенность будет действовать год), ставит свою подпись и дату составления документа.
Бланк доверенности на автомобиль.
Образец доверенности на продажу автомобиля.
Как уже упомянуто выше, нотариально заверенная доверенность дает покупателю дополнительные гарантии, поэтому лучше оформить ее. Например, он сможет проверить, что документ не отозван владельцем машины, и продавец – не мошенник.
Как оформляется договор купли-продажи автомобиля по доверенности
Оформление купли-продажи автомобиля с лицом, имеющим доверенность от собственника, будет происходить так:
- Продавец (поверенный), имеющий доверенность с правом продажи от владельца машины, подает объявление на популярные сайты о продаже автомобиля, и находит покупателя.
- Проверяется юридическая чистота машины, ее история при помощи онлайн-сервисов, таких как Автокод.ру, сайт ГИБДД, Автотека и т.д.
- Поверенный, действующий по доверенности, составляет с покупателем договор купли-продажи автомобиля, и подписывает его от имени собственника.
- Поверенный и покупатель подписывают акт приема-передачи машины и вносят данные о смене собственника в ПТС.
- Поверенный передает покупателю ключи от машины, СТС, ПТС и доверенность, и получает деньги за автомобиль.
- Покупатель регистрирует машину на себя в 10-дневный срок, в чем поверенный должен убедиться.
- Если хозяин владел машиной менее трех лет, поверенному нужно заплатить налог с суммы сделки.
Поверенный передает доверителю (бывшему владельцу автомобиля) полученные от покупателя деньги, договор и акт о продаже машины, и на этом его полномочия заканчиваются.
Нужна ли расписка в получении денег от покупателя
Обычно стороны сделки не оформляют расписку в получении денег, так как в договоре уже содержится формулировка, что деньги получены, и прописывается полностью продажная цена машины. Но расписка нужна, если:
- покупатель заплатил только часть суммы (внес задаток за автомобиль);
- сделка оформляется не с владельцем машины, а с его представителем по доверенности;
- продавец просит указать в договоре меньшую цену за автомобиль, чтобы сократить расходы на уплату налога с продажи;
- продавец не имеет на руках всех необходимых документов.
Чем опасна сделка по доверенности на продажу автомобиля
Сделка с поверенным, действующим от имени собственника, не так безопасна, как с непосредственным владельцем машины. Есть определенные риски.
«По общему правилу, конечно же, продажа автомобиля не собственником, а лицом, действующим от его имени, по доверенности разрешена. Однако, при этом покупатель, оформляя такую сделку купли-продажи автомобиля с лицом, имеющим доверенность от собственника, должен выполнить ряд дополнительных действий, связанных не только с проверкой автомобиля, а еще и с проверкой доверенности и отраженных в ней данных. Но вместе с тем, даже после самой тщательной проверки, покупатель все равно несет дополнительные риски, связанные с покупкой такого автомобиля. Например:
- автомобиль может быть признан выбывшим от его владельца без его воли;
- сделка, совершенная по доверенности, может быть оспорена в дальнейшем собственником;
- на дату сделки собственник может числиться умершим, и тогда сделка будет и вовсе ничтожной, ее оспорят наследники;
- в доверенности могут быть пороки, связанные с ее оформлением и выдачей;
- в конце концов, можно «нарваться» и на поддельную доверенность.
Поэтому, в любом случае необходимо выяснять по каким причинам сделку не оформляет сам собственник автомобиля, по какой причине необходима доверенность, и, если такая причина вам покажется неубедительной, лучше отказаться от покупки такого автомобиля сразу», - советует адвокат Игорь Муханов.
Вывод: если у вас нет возможности заняться продажей своей машины лично, можете выдать доверенность на продажу автомобиля другому лицу. Но без острой необходимости лучше не прибегать к ее оформлению.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
- 490 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий