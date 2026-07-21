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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 14:41

Как октановое число бензина влияет на ресурс и работу двигателя

Как октановое число бензина влияет на ресурс и работу двигателя

«Сэкономь 2 рубля, отдай 100 000 за ремонт»: почему нельзя лить 92-й в турбомотор

Как октановое число бензина влияет на ресурс и работу двигателя

В 2026 году вопрос выбора между 92-м и 95-м бензином остается актуальным для российских водителей. От правильного решения зависит не только экономия, но и срок службы двигателя. Разбираемся, как не ошибиться с топливом и избежать дорогостоящего ремонта.

В 2026 году вопрос выбора между 92-м и 95-м бензином остается актуальным для российских водителей. От правильного решения зависит не только экономия, но и срок службы двигателя. Разбираемся, как не ошибиться с топливом и избежать дорогостоящего ремонта.

В последние годы российские автомобилисты всё чаще сталкиваются с дилеммой: какой бензин заливать — 92-й или 95-й? Вопрос кажется простым, но на практике от выбора топлива зависит не только динамика машины, но и её ресурс. Особую остроту тема приобретает сейчас, когда цены на топливо растут, а качество бензина на АЗС вызывает вопросы.

Распространённое мнение, что 95-й бензин принципиально отличается от 92-го, не совсем верно. Оба вида производятся на одной базе, разница в октановом числе обеспечивается специальной присадкой. По химическому составу отклонение минимально — всего несколько процентов. Главная задача этих добавок — повысить устойчивость топлива к детонации, что критично для современных моторов.

Октановое число — это показатель, который характеризует способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии. Чем выше степень сжатия двигателя, тем выше должен быть этот параметр. Для моторов со степенью сжатия до 10,5 подойдёт 92-й бензин, для двигателей 10,5–12 — 95-й, а для ещё более высоких значений требуется 98-й и выше. Например, старые ВАЗы рассчитаны на 92-й, современные атмосферные двигатели часто требуют 95-го.

В карбюраторных и простых инжекторных системах нет механизмов, которые могли бы компенсировать использование неподходящего топлива. Если залить 92-й вместо предпочтительного 95-го, возникает опасность детонации, что приводит к повреждению поршней и клапанов. В современных автомобилях с электронным управлением и датчиком детонации можно скорректировать угол зажигания и состав смеси, чтобы избежать крайних последствий. Однако это приводит к снижению мощности на 5–7% и увеличению расхода топлива, что делает экономическую выгоду сомнительной.

Особое внимание стоит уделить турбированным моторам. Требования к октановому числу для них ещё жёстче: сочетание высокой степени сжатия и наддува создаёт чрезвычайную нагрузку. Даже продвинутая электроника не всегда спасает от детонации, поэтому использование бензина ниже 95-го категорически не рекомендуется. Попытка сэкономить может обернуться капитальным ремонтом.

Чтобы не ошибиться с выбором топлива, важно обратиться к рекомендациям производителя, указанным в инструкции по эксплуатации. Для старых автомобилей эксперименты с октановым числом могут привести к ускоренному износу. В современных атмосферных моторах допускается использование 92-го, но стоит помнить о возможной потере динамики и повышенном расходе. Для турбированных моделей компромиссы недопустимы — только 95-й и выше.

Качество топлива — не менее важный фактор, чем октановое число. Даже если выбрана правильная марка, некачественный бензин может привести к поломке. Ориентироваться стоит только на проверенные АЗС с хорошей репутацией и сертификатами. Сомнительные заправки с низкими ценами часто становятся причиной проблем с двигателем. Кстати, в материале о последствиях замены 95-го бензина на 92-й подробно разобрано, к чему может привести такой шаг - подробности по теме .

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