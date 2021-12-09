Как оплатить штраф через Госуслуги: пошаговая инструкция
Как оплатить штраф ГИБДД через Госуслуги
Прежде всего, вам нужно будет пройти регистрацию на портале. Не всем водителям удается преодолеть этот этап без трудностей.
Помимо создания стандартной учетной записи понадобится пройти верификацию аккаунта. Следуйте указаниям на сайте или обратитесь в МФЦ, сотрудники которого быстро и без проблем заведут вам верифицированный аккаунт.
Далее, имея подтвержденную учетную запись, вам нужно будет найти свои штрафы и оплатить их. Поиск своих неоплаченных санкций можно произвести:
- По своим личным данным, указанным при регистрации. Обычно для этого нужно указать свои водительские права и данные об автомобиле.
- По номеру машины.
- По номеру постановления о назначенном взыскании.
Сайт найдет ваши неоплаченные штрафы, если они есть. При несогласии с назначенным взысканием его необходимо обжаловать.
«Если постановление об административном наказании вынесено инспектором ГИБДД, жалоба по выбору заявителя может быть подана вышестоящему должностному лицу (начальник отдела ГИБДД), либо в районный суд по месту рассмотрения дела (п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ). В случае, если водитель решит обжаловать административный штраф за нарушение ПДД, то он может пропустить срок, в течение которого штраф можно уплатить в размере половины суммы. Поэтому целесообразно оплатить половину суммы штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о назначении административного штрафа, а потом его обжаловать», - поясняет адвокат Игорь Муханов.
Если получится обжаловать штраф, можно будет подать заявление о возврате внесенных по штрафу средств. Заявление подкрепляется постановлением об отмене штрафа. ГИБДД вернет деньги за отмененный штраф на ваш счет, который вы укажите в заявлении.
Будет ли скидка на оплату штрафа через Госуслуги
Штраф ГИБДД можно будет оплатить через Госуслуги с 50% скидкой в течение 20 дней с момента назначения. Сумма к оплате будет предоставляться уже с учетом льготы. Когда льготный период истечет, санкции будут представлены к оплате уже в полном объеме.
Напомним, что льгота распространяется не на все нарушения ПДД. В полном объеме оплачиваются взыскания:
- за нетрезвую езду;
- за отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение;
- за нарушения, совершенные повторно.
Нарушение будет считаться повторным, если вас привлекут по той же статье КоАП второй раз за год. Например, вы дважды за год проедите на запрещающий сигнал светофора.
Как оплатить штраф через Госуслуги: инструкция
Оплата штрафа через Госуслуги осуществляется по следующей схеме:
- входите в раздел «Штрафы»;
- ищите свои неоплаченные санкции по одному из предложенных документов: СТС, водительским правам, постановлению или паспорту.
Портал найдет ваши штрафы и предложит внести оплату удобным для вас способом.
Если вы получили «письмо счастья» по почте, а Госуслуги не находят ваш штраф, значит, сведения задержались и еще не поступили на портал. Проверьте, числится ли это взыскание на портале ГИБДД. Если да – оплатите его там, а если нет – обратитесь в автоинспекцию за уточнением.
Как подписаться на новые штрафы на Госуслугах
Чтобы оплата штрафов ГИБДД всегда производилась вовремя, подпишитесь на уведомления. Так вы будете сразу узнавать о назначенных вам взысканиях. Для этого:
- войдите в раздел «Штрафы»;
- вам будет предложено дополнить информацию в личном кабинете. Нажмите на ссылку личного кабинета и войдите в раздел «Транспорт»;
- внесите данные машины в предложенные поля: название, госномер и свидетельство о регистрации.
- Сохраните информацию.
Теперь вы будете получать уведомления о новых санкциях ГИБДД.
Как получить чек об оплате штрафа
Чтобы получить чек на электронную почту, войдите из личного кабинета в настройку уведомлений и добавьте свой e-mail.
Затем в ленте уведомлений (значок конверта) найдите свой платеж, внесите в поле электронную почту, если она там не отображена, и нажмите «Отправить». Теперь вы получите квитанцию на свой электронный почтовый ящик, и в любой момент сможете ее распечатать.
Как видите, оплатить штраф на Госуслугах не так сложно, как кажется на первый взгляд.
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