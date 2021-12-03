Как оплатить штраф ГИБДД: где внести оплату без комиссии
Как узнать о неоплаченных штрафах
Прежде всего, вам нужно проверить, числятся ли за вами неоплаченные штрафы ГИБДД. О штрафах, которые назначает инспектор на дороге, вы узнаете сразу. Но со штрафами с камер все сложнее. Камера фиксирует нарушителя, направляет данные в автоинспекцию, которая отправляет водителю по почте постановление. Оно приходит лишь спустя какое-то время. Чтобы не пропустить срок на внесение оплаты по санкциям, нужно обратиться:
- к сайту автоинспекции;
- к сайту Госуслуг;
- к различным онлайн-сервисам, таким как Юmoney;
- к сервису Avtocod.ru, который платный, или другим платным сервисам.
Если штрафы есть, их нужно оплатить либо обжаловать, если вы считаете их неправомерными. Долг по санкциям свыше 10 тысяч рублей приведет к ограничениям от судебных приставов, и даже к приостановлению водительского удостоверения.
В какой срок нужно оплатить штраф ГИБДД
После того, как инспектор вынесет постановление, вам будет дан десятидневный срок на его обжалование, если вы не согласны с назначенным взысканием. По окончании этого срока постановление вступит в силу.
На внесение оплаты со скидкой 50% вам дается 20 суток с момента, как было вынесено постановление.
С даты вступления постановления в силу у вас есть 60 суток на то, чтобы оплатить взыскание. То есть, в общей сложности у вас 70 суток на оплату санкций ГИБДД.
Где оплатить штраф ГИБДД
Оплатить штраф ГИБДД онлайн можно при помощи тех же сервисов, в которых вы проверяли его наличие. К ним относятся:
- онлайн-сервис автоинспекции, размещенный на их официальном сайте;
- портал Госуслуг;
- системы электронных денег, такие как QIWI, Webmoney, Юmoney;
- онлайн-сервисы отечественных банков, такие как Сбербанк-онлайн.
Оплатить штраф ГИБДД без комиссии можно первыми двумя способами, а остальные возьмут процент за перевод. Перед тем, как вносить оплату, уточните размер комиссии.
Если онлайн-сервисы по каким-то причинам не удобны для вас, можете внести оплату:
- Через кассу любого отделения банка. Для этого нужно будет заполнить квитанцию реквизитами с постановления.
- Через платежный терминал любого банка.
- Через банкомат.
Однако тут будет взята комиссия за перевод.
На протяжении 20 дней с момента назначения сумма к оплате будет предоставляться с 50% скидкой, а через 20 суток вам предложат оплатить штраф в полном объеме.
Если вы упустили скидочный период по уважительной причине, и есть тому доказательства, напишите заявление о восстановлении срока в ГИБДД, из которого поступило постановление. Например, вы находились в больнице на лечении, и есть справка из стационара, подтверждающая это.
Как оплатить штраф ГИБДД без комиссии
Сейчас мы расскажем вам о самых популярных онлайн-способах внесения оплаты по штрафу, не подразумевающих комиссию за перевод – это сайт ГИБДД и портал Госуслуг.
Как оплатить штраф на сайте ГИБДД
Пошаговая инструкция будет следующей:
- входите на портал автоинспекции и выбираете из раздела сервисов «Проверку штрафов»;
- вносите в поле сервиса данные государственного номера и свидетельства о регистрации авто, запрашиваете проверку.
Сервис найдет ваши неоплаченные штрафы, если они есть, и предложит их оплатить. Средствами внесения оплаты являются карта банка или электронный кошелек.
Если укажите на сайте свой электронный ящик, вам будут приходить уведомления о новых назначенных взысканиях. Регистрация на портале не требуется.
Как оплатить штраф ГИБДД через Госуслуги
На Госуслугах процесс внесения оплаты осложняет регистрация и верификация аккаунта.
Если у вас уже есть подтвержденный аккаунт:
- войдите в раздел с услугами и выберите «транспорт и вождение»;
- перейдите к «автомобильным и дорожным штрафам»;
- нажмите «проверить». Портал автоматически найдет ваши неоплаченные санкции по данным, которые вы указали при регистрации.
Если есть штрафы, ждущие оплаты, портал предложит вам внести ее картой банка или электронным кошельком.
Как узнать, что оплата по штрафу прошла
Узнать, оплачен ли штраф ГИБДД, можно не ранее, чем спустя неделю после внесения средств. Нужно время, чтобы деньги поступили в государственную казну, а штраф в базе сменился на оплаченный.
Узнать, оплачен ли штраф, можно в тех же сервисах, где вы проверяли его наличие. То есть:
- на портале ГИБДД;
- на Госуслугах;
- портале ru
- в Яндексе и на других онлайн-ресурсах.
Проверьте, числятся ли за вами в базе штрафы, по которым вы уже произвели платеж. Штрафы должны быть оплаченными.
Если же они до сих пор висят в базе, как неоплаченные, нужно, чтобы автоинспекция их списала. Для этого обратитесь в ГИБДД по месту регистрации, имея на руках квитанцию или чек об оплате. Инспекция спишет ваш штраф.
Что будет, если не оплатить штраф ГИБДД вовремя
Если просрочите внесение оплаты по штрафу, придется заплатить его в двойном размере.
«В случае, если водитель не оплатил штраф в установленных срок, то после окончания срока уплаты штрафа его могут привлечь к ответственности в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000 руб., либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов (ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Вместе с тем, следует отметить, что за нарушение, зафиксированное камерами видеонаблюдения, не может быть применен административный арест (п. 3 примечания к ст. 20.25 КоАП РФ)», - пояснил 110km.ru адвокат Игорь Муханов.
Как видите, лучше заплатить штраф в срок 20 дней со скидкой, чем не заплатить его вовсе, и нарваться на серьезные санкции.
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