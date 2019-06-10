Как оплатить транспортный налог в 2019 году, и что делать, если пришел оплаченный налог
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Размер транспортного налога рассчитывается налоговой службой. Там же формируется квитанция, которая отправляется получателю в бумажном виде через Почту России. Приходит такое «письмо счастья» обычно в период с конца лета до середины октября, а погасить налоговую задолженность необходимо до 1 декабря. Пользователи, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, в этом случае имеют преимущество, так как могут познакомиться с электронной копией уведомления сразу же после его формирования.
Размер налога можно рассчитать и самостоятельно, посредством интернет-сервисов. Основным параметром здесь является мощность двигателя. Чем больше лошадиных сил под капотом, тем выше налог. Но кроме мощности автомобиля, в формуле учитываются еще некоторые параметры, поэтому прежде чем отправляться в банк, следует все же дождаться письма из налоговой.
После того, как квитанция получена, возникает вопрос, как ее оплачивать.
Можно ли оплатить транспортный налог частями
Если сумма окажется больше ожидаемой, заплатить транспортный налог можно и по частям. Вы можете платить хоть по 1 рублю в день, но при этом очень важно соблюдать все правила и уложиться в срок оплаты налога. Если ваши платежи продолжаться после 1 декабря, к оставшейся сумме прибавятся еще и пени за неуплату.
Оплатить транспортный налог через СбербанкВ Сбербанке или любом другом банке, например РНКБ, оплатить квитанцию можно по старинке, через кассира, или же с помощью банковского терминала.
В последнем случае следует внимательно проверить совпадение всех реквизитов в бумажном уведомлении и на экране терминала. Если существует такая возможность, то проще всего отсканировать штрих код с квитанции.
Оплатить транспортный налог по интернетуС учетом постоянной нехватки времени, многие предпочитают совершать платежи через интернет, и здесь также существует несколько способов:
- Сбербанк Онлайн. В личном кабинете, нужно выбрать пункт «Налоги» в разделе «Платежи и переводы». Далее кликнуть на фразу «Поиск и оплата налогов», после чего откроется новое диалоговое окно, через которое можно совершить оплату.
- На сайте ФНС. Для этого необходимо ввести все требуемые данные, пройдя по цепочке «Уплата налогов физическими лицами» - «Транспортный налог». После того, как все графы заявления будут заполнены, следует выбрать способ оплаты – «Безналичный расчет», после чего во всплывающем окне появится список всех сервисов, позволяющих внести деньги.
Оплатить транспортный налог через Госуслуги
В личном кабинете портала gosuslugi.ru можно узнать точную сумму налоговой задолженности и при возможности произвести ее оплату. Для этого следует зайти в раздел «Налоги и финансы» и выбрать рубрику «Налоговая задолженность». На экране откроется подробная инструкция, что делать дальше.
Портал также поможет зарегистрироваться на сайте ФНС, так как в противном случае, получить доступ в личный кабинет налогоплательщика можно только после личного визита в налоговую инспекцию.
Оплатить транспортный налог онлайн без комиссииПоскольку размер налога в большинстве случаев бывает весьма ощутим для семейного бюджета, многих интересует вопрос, где можно оплатить квитанцию без дополнительной комиссии.
Бесплатно подобную услугу оказывает:
- Сайт Федеральной Налоговой службы
- Сбербанк Онлайн
- Платежные системы Вебмани и Киви-кошелек
Как заплатить налог без квитанции, где узнать реквизитыОбычно квитанция с реквизитами приходит по почте. Но если письмо из ФНС до вас так и не дошло, узнать их можно и самостоятельно. Ведь по закону, неполучение извещения не является веской причиной для неуплаты налога.
Действовать при этом можно разными способами:
- Лично обратиться в отделение налоговой инспекции. Сотрудник подскажет, как написать заявление, а также произведет все необходимые расчеты и выдаст квитанцию на необходимую сумму.
- Через личный кабинет на сайте ФНС. Для зарегистрированных пользователей здесь доступна вся необходимая информация по текущим задолженностям, а также существует возможность формирования электронной квитанции со всеми необходимыми реквизитами.
Что делать, если пришло извещение на уже оплаченный налогК сожалению, нередки случаи, когда автовладельцы получают повторное извещение с требованием заплатить налог, который уже был полностью оплачен.
Такая ситуация может произойти при следующих обстоятельствах:
- Налог был оплачен в последний день
- При заполнении квитанции была допущена ошибка в реквизитах или личных данных плательщика
- Ошибка со стороны налоговой инспекции
Чтобы избежать возможных неприятных последствий, необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию. Там потребуется заполнить заявление об уточнении платежа и предъявить чек, подтверждающий оплату квитанции.
Ну и в заключение, одна хорошая новость. Транспортный налог для физических лиц, в отличие от юридических, начисляется особым образом - в текущем году за предыдущий год владения. Иными словами, если вы приобрели свой автомобиль совсем недавно – платить налог в этом году вам не нужно.
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