23 апреля 2022, 20:23
Как определить, что пора менять свечи зажигания
Свечи зажигания необходимы для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, а значит, от их состояния напрямую зависит бесперебойная работа силового агрегата.
Дарья Климова Фото: pinteresrt.ru
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Фото: pinteresrt.ru
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Косвенными признаками проблем со свечами можно назвать неуверенный запуск двигателя, пропуски зажигания, ухудшение динамики и «троение» двигателя. Также следует обратить внимание на повышенный расход топлива и неприятный запах выхлопных газов, поскольку изношенные свечи становятся причиной перебоев в работе системы зажигания, а несгоревшее топливо попадает на катализатор, уточняет Тарантас Ньюс.
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21.04.2022, 19:23
Чем опасен дождь для водителя
21.04.2022, 07:33
Что может быть, если не следить за давлением в шинах автомобиля?
20.04.2022, 17:41
5 мифов про уровень масла в двигателе
20.04.2022, 13:36
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