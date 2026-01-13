Неочевидные нюансы дорожных ограничений — что важно знать каждому водителю

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

13 января 2026, 18:49

Как определить границы действия знаков запрета парковки и остановки в городе

Парковочные запреты встречаются на улицах все чаще. Нарушение может привести к штрафу или эвакуации. Важно понимать, где заканчивается действие знаков. Разбираемся в деталях и исключениях.

В городских условиях автомобилисты регулярно сталкиваются с ограничениями на остановку и стоянку. Игнорирование таких требований может обернуться не только штрафом, но и потерей времени из-за эвакуации машины. Чтобы избежать неприятных последствий, важно разбираться в особенностях действия дорожных знаков и разметки, сообщает njcar.ru.

Сначала стоит обратить внимание на различие между запретами. Знак 3.28 ограничивает только стоянку - в его зоне разрешается кратковременная остановка, например, для высадки пассажиров или загрузки вещей. Однако оставлять транспортное средство без движения на длительный срок нельзя.

Более строгие правила действуют там, где установлен знак 3.27. В таких местах даже краткая остановка у обочины недопустима. Исключения возможны лишь при вынужденных обстоятельствах: пробке, ожидании сигнала светофора или технической неисправности автомобиля.

Ограничения могут быть обозначены не только знаками, но и разметкой. Желтая прерывистая линия вдоль бордюра запрещает длительную стоянку, но допускает короткую остановку. Если линия сплошная, то останавливаться запрещено полностью, даже на минуту.

Современные камеры фиксируют нарушения автоматически, и оправдания вроде «не заметил разметку» уже не принимаются. Поэтому водителям стоит внимательно следить за дорожными знаками и линиями на асфальте. Если желтая разметка заканчивается, то и запрет прекращается - дальше действуют стандартные правила.

С дорожными знаками ситуация сложнее. Их действие зависит от наличия дополнительных табличек, перекрестков и других факторов. Например, если под знаком есть табличка со стрелкой, она указывает, где именно начинается или заканчивается ограничение. В случае отсутствия уточняющих элементов действует общее правило: запрет снимается после ближайшего перекрестка, при выезде из населенного пункта или после появления разрешающего знака.

Иногда ограничения отменяются специальным знаком 3.31, который сразу завершает действие всех предыдущих запретов. Такой вариант чаще встречается за пределами города, где одновременно снимаются несколько ограничений.

Важно помнить, что въезды во дворы, на автозаправки или парковки не считаются перекрестками. В этих случаях действие знаков 3.27 и 3.28 продолжается и после таких заездов.

Внимательное отношение к дорожным указателям и разметке поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить не только деньги, но и время.

