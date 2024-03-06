Как определить качество уже залитого моторного масла. Используйте салфетку

Ранее мы писали Эксперты нашли причины, почему не надо менять масло каждые 10 тысяч километров Рекомендованный автопроизводителем интервал замены моторного масла указан в сервисной книжке. Обычно водителям ... Читать далее

Журналисты издания «Тарантас Ньюс» поговорили с опытным автомехаником и выяснили, как проверить качество уже залитого моторного масла. Во-первых, надо оценить консистенцию масла на щупе. Процедуру следует выполнить на прогретом моторе. Качественное масло собирается на щупе в каплю, прежде чем отделиться и упасть. Некачественное стекает вниз струйкой.

Затем надо капнуть со щупа на белую салфетку. Этот способ, как и последующие, будет информативен в случае полностью исправного мотора. Если масло растекается равномерным пятном и имеет потемнение в центре, оно подходит для эксплуатации. Если масло не расползается, а в центре капли есть следы расслоения – состав некачественный или изношен, его следует заменить.

Затем можно оценить цвет. В процессе эксплуатации масло естественным образом темнеет, обычно через несколько тысяч километров пробега. Если масло потемнело после пары сотен пройденных километров, стоит задуматься о его качестве. Также косвенным признаком качества может стать степень угара. Температура вспышки качественного масла свыше 225 градусов Цельсия, контрафактный продукт воспламеняется при температуре 215 градусов и ниже, а значит, быстрее выгорает.

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