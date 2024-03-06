Как определить качество уже залитого моторного масла. Используйте салфетку
Затем надо капнуть со щупа на белую салфетку. Этот способ, как и последующие, будет информативен в случае полностью исправного мотора. Если масло растекается равномерным пятном и имеет потемнение в центре, оно подходит для эксплуатации. Если масло не расползается, а в центре капли есть следы расслоения – состав некачественный или изношен, его следует заменить.
Затем можно оценить цвет. В процессе эксплуатации масло естественным образом темнеет, обычно через несколько тысяч километров пробега. Если масло потемнело после пары сотен пройденных километров, стоит задуматься о его качестве. Также косвенным признаком качества может стать степень угара. Температура вспышки качественного масла свыше 225 градусов Цельсия, контрафактный продукт воспламеняется при температуре 215 градусов и ниже, а значит, быстрее выгорает.
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Спрос на некогда популярные автомобили с пробегом более 250 тысяч километров упал в нашей стране в два раза. Доля продаж таких машин сократилась в феврале с 14 до 7 процентов. Теперь интерес покупателей вызывает другая категория подержанных автомобилей.Читать далее
-
07.03.2024, 17:10
Экспорт и импорт Китая за первые два месяца превзошли ожидания
Свежие данные об объемах импорта и экспорта, обнародованные китайской таможней, свидетельствуют об улучшении экономической ситуации и восстановлении спроса. Например, экспорт автомобилей из Китая в январе-феврале подскочил на 22%.Читать далее
-
07.03.2024, 16:24
Инспектор ГИБДД выявил в ходе регистрации угнанный Audi. Машину похитили 15 лет назад в Чехии
Чешский автолюбитель в скором времени сможет воссоединиться со своим автомобилем Audi A6, угнанным в 2009 году. Машина неожиданно «всплыла» в Запорожской области. Ее криминальное прошлое выяснили в процессе постановки на учет в ГИБДД.Читать далее
-
07.03.2024, 15:29
На трассе М-7 остановили набитый взрывчаткой Ford. За рулем сидел пенсионер из Хабаровска
На 777-ом километре автодороги М7 «Волга» на посту ДПС у моста через Волгу инспекторы остановили для проверки документов автомобиль Ford C-MAX и заметили в машине подозрительные цилиндры.Читать далее
-
07.03.2024, 14:42
Разрешение на строительство Витебской развязки ЗСД продлили на два года. Сроки сдачи сдвинут?
АО «Западный скоростной диаметр» с 2021 года реализует проект строительства Витебской развязки в рамках государственно-частного партнерства. Ранее сообщалось, что объект сдадут до конца 2024 года. Сейчас разрешение на строительство продлили до конца 2026-го.Читать далее
-
07.03.2024, 13:23
АвтоВАЗ раскрыл цену Lada Vesta со 122-сильным мотором и вариатором
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