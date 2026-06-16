Евро-3 или Евро-5: как проверить класс топлива на заправке за 2 минуты без лаборатории

Как определить реальный экологический класс топлива на АЗС в 2026 году

Многие водители уверены, что на всех заправках продают только Евро-5, но с осени 2025 года правительство разрешило при необходимости понижать экологический класс до Евро-3. Как быстро узнать, что именно заливаете в бак? Разбираемся, какие документы и признаки помогут не ошибиться.

Многие водители уверены, что на всех заправках продают только Евро-5, но с осени 2025 года правительство разрешило при необходимости понижать экологический класс до Евро-3. Как быстро узнать, что именно заливаете в бак? Разбираемся, какие документы и признаки помогут не ошибиться.

Еще в сентябре 2025 года правительство разрешило некоторым НПЗ выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг. Для дизтоплива постановлением установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг. Старые автомобили спокойно переварят любое топливо, но для современных агрегатов экологический стандарт может быть критичен. Высокое содержание серы убьет катализатор, а октаноповышающая присадка ММА (монометилаланин) - мотор. Рассказываем, как самостоятельно определить экологический класс топлива прямо на месте.

Первый и самый надежный способ - запросить паспорт качества. Этот документ должен находиться в уголке потребителя или выдаваться по первому требованию. В нем ищите строку «Экологический класс» или «Обозначение топлива»: если указано «К5», значит, топливо соответствует стандарту Евро-5. Обратите внимание на дату выдачи паспорта - он действует не более 10 дней и оформляется на каждую новую партию топлива.

Второй способ - внимательно изучить кассовый чек. По закону, наименование топлива с указанием класса должно быть напечатано в чеке. Для бензина это, например, «АИ-95-К5», для дизеля - «ДТ-Л-К5» (летнее) или «ДТ-З-К5» (зимнее). Если в маркировке стоит цифра «5», топливо соответствует Евро-5. Любые другие значения - повод насторожиться.

Третий вариант - осмотреть маркировку на топливораздаточной колонке или пистолете. На бирке обязательно должен быть указан класс топлива, чаще всего это символы «К5». Если такой информации нет или она вызывает сомнения, лучше отказаться от заправки.

Четвертый способ - оценить статус самой АЗС. Крупные федеральные сети, такие как «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть» и «Татнефть», строго следят за качеством топлива и его маркировкой. На таких заправках вы точно сможете получить адекватную информацию относительно экологического стандарта. А вот на одиночных или малоизвестных АЗС, особенно вдали от крупных трасс, иногда встречается дешевое контрафактное топливо вместо легального. Здесь стоит проявлять максимальную осторожность.

Напомним, с 2016 года в России и странах ЕАЭС действует обязательное требование продавать только топливо класса К5, что соответствует европейскому стандарту Евро-5. Нынешние меры призваны не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке РФ, и в другие государства ЕАЭС такие нефтепродукты поставляться не будут.