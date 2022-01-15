Как опытные водители быстро размораживают форсунки стеклоомывателей: два способа
Горячая вода
Если проблема настигла вас дома, то просто сходите и наберите в двойной пакет горячей воды. Если есть резиновая грелка, то используйте ее. Приложите ваш резервуар с водой к форсунке и подержите буквально пару минут, этого хватит, чтобы она оттаяла.
Если проблема случилась на трассе, то можно налить в пакеты чай из термоса, либо попросить горячую воду на ближайшей АЗС или в кафе.
Учтите, что омывающая жидкость может замерзнуть не только в форсунках, но и в подающих трубках, там она обычно оттаивает за счет тепла двигателя, но на это требуется некоторое время.
Спирт и шприц
Поскольку горячую воду так или иначе надо где-то раздобыть, а ситуация не всегда предполагает такую возможность, стоит рассмотреть второй вариант. Шприц, наполненный медицинским или техническим спиртом, и даже простой водкой, вполне может всю зиму пролежать у вас в бардачке. В случае возникновения проблемы вам останется только достать его и влить спирт через отверстие в форсунке. Действует он быстро и разморозит не только форсунку, но и трубки с омывайкой.
Обратите внимание, что по-настоящему хорошая зимняя жидкость для омывания стекол должна легко выдерживать 30-градусные морозы, поскольку содержит в себе большую долю технического спирта. Если у вас то и дело замерзает омывающая жидкость, но при этом морозы не ниже 20 градусов, у вас либо некачественная омывайка с низкой долей спирта в составе, либо он просто выдохся. В любом случае, стоит заменить ее на более качественную.
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