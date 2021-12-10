Как орехи щелкает: Nio строит станции замены аккумуляторов с опережением графика
«Юбилейная» станция компании расположилась в городе Ляньюньган провинции Цзянсу на востоке КНР. В Nio подчеркивают, что обмен батареями стал одним из самых популярных решений для пользователей электромобилей бренда.
42,3% клиентов Nio проживают в пределах 3 км от ближайшей станции замены аккумуляторов. В среднем, каждая станция замены батарей обслуживает 258 автомобилей.
200 станций замены батарей, построенных Nio до середины апреля этого года, являются станциями первого поколения, а все новые объекты (после апреля) – это станции второго поколения, отличающиеся большей пропускной способностью. Первая модернизированная станция была официально открыта на АЗС Sinopec Chaoying в Пекине.
Всего в партнерстве с Sinopec Nio построила 41 станцию замены батарей 21 зарядную станцию.
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