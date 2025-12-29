Что делать, если навигатор не ловит спутники — простые решения и лайфхаки

29 декабря 2025, 07:19
Как ориентироваться в городе без GPS и ГЛОНАСС: советы для автомобилистов и пешеходов
Многие водители и пешеходы столкнулись с трудностями навигации. Эксперты делятся способами, как не заблудиться без спутников. Оказывается, есть альтернативные методы навигации. Некоторые из них доступны каждому.
Еще с начала весны жители Москвы заметили, что их навигаторы стали работать с перебоями. Особенно это коснулось популярных приложений, таких как «Яндекс Навигатор». Причиной стали сбои в работе спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также возможное заглушение сигналов в целях безопасности. В результате многие автомобилисты и пешеходы оказались в ситуации, когда привычные способы определения местоположения перестали работать.
Однако даже при отсутствии сигнала со спутника можно продолжать пользоваться навигацией. Современные смартфоны и навигаторы оснащены современными технологиями, которые позволяют определять координаты без GPS. Одна из таких технологий — LBS, основанная на передаче данных сотовых сетей и Wi-Fi. Она использует информацию о подключении вышек и точек доступа, чтобы вычислить примерное местоположение пользователя. В условиях города, где установлены базовые приборы, точность такого метода вполне приемлема для передвижения по маршруту.
Если навигатор перестал показывать точное положение, стоит попробовать отключить GPS-модуль в устройстве. После этого автоматически активируется определение координат сотовой сети и WiFi. Для работы онлайн-карты достаточно присутствия интернета, местоположение будет определяться по сигналу операторов связи. Такой способ менее точен, чем спутниковый, но позволяет не теряться даже в сложных условиях.
Для тех, кто часто сталкивается с проблемами, существуют профессиональные транспортные системы «Диптих». В автомобилях предусмотрены специальные трекеры, поддерживающие сразу несколько навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. Даже если одна или несколько систем отключены, оборудование продолжает получать сигналы от других спутников. Программное обеспечение анализирует все поступающие данные, отбрасывает ошибочные координаты и сопоставляет их с информацией от инерционных датчиков. Это позволяет точно определить местоположение автомобиля даже при сильных помехах.
В условиях, когда привычные технологии дают сбой, важно знать альтернативные способы навигации. Использование LBS, присутствия интернета и профессиональных трекеров помогает не терять ориентиры в городе. Даже если спутники отключены, современные устройства могут быть адаптированы к новым условиям и обеспечивать необходимую информацию для безопасного передвижения.
Похожие материалы
-
29.12.2025, 12:34
Перед Новым годом ГАИ усилила проверки водителей по всей России
В преддверии новогодних праздников ГАИ проводит масштабные проверки на дорогах. Водителей ждут рейды на трезвость и соблюдение правил. Подробности о новых мерах и регионах, где проверки особенно активны. Узнайте, как подготовиться к поездкам.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 09:31
Как просто улучшить багажник ВАЗ с помощью обычной веревки
Многие владельцы ВАЗ сталкиваются с неудобством в багажнике. Один из автолюбителей нашел простое решение. Узнайте, как сделать багажное пространство практичнее за пару минут. Такой подход подойдет для любого водителя. Оцените, насколько это может облегчить жизнь.Читать далее
-
29.12.2025, 08:32
Chery Tiggo 4 против Renault Duster: какой кроссовер выбрать в 2025 году
Chery Tiggo 4 и Renault Duster - два популярных кроссовера в России. Мы разобрали их плюсы и минусы. Какой из них подойдет именно вам? Узнайте, что скрывают эти автомобили. Не спешите с выбором - детали могут удивить.Читать далее
-
29.12.2025, 08:19
Стоит ли покупать китайский навигатор на Android с GPS и камерой заднего вида
Китайские навигаторы на Android выглядят заманчиво, но не все так просто. Пользователи делятся личными впечатлениями, рассказывают о скрытых возможностях и подводных камнях. Узнайте, стоит ли тратить деньги на такое устройство и какие нюансы могут вас удивить.Читать далее
-
29.12.2025, 08:02
В России изменят порядок сдачи экзамена на права с 2027 года
В России готовят новые правила для получения водительских прав. МВД планирует упростить процесс сдачи экзамена. Ожидаются важные изменения уже с 2027 года. Эксперты обсуждают возможные последствия для водителей.Читать далее
-
29.12.2025, 07:21
Kia отзывает кроссоверы Sportage из-за риска сбоя экрана приборной панели
Kia отзывает около 5 000 кроссоверов Sportage в США. Причина - программная ошибка, связанная с экраном приборной панели. Под угрозой - модели с определенной комплектацией. Владельцам стоит быть внимательнее. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 06:20
Уникальный фургон для экстренных служб с роскошным интерьером и автономностью
Этот фургон создан для работы в самых сложных условиях. Внутри - простор, премиальные материалы и продуманная эргономика. Внешне - внедорожные возможности и современное оснащение. Как инженеры смогли объединить комфорт и функциональность - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 06:19
Полноприводные кемпервэны: как выбрать идеальный дом на колесах для бездорожья
Полноприводный кемпервэн открывает новые горизонты для путешествий. Какие возможности дает такой автомобиль? Какие доработки необходимы для настоящих приключений? Узнайте, почему 4x4-формат становится выбором для тех, кто не хочет ограничивать себя дорогами.Читать далее
-
28.12.2025, 20:12
Пять самых маленьких домов на колесах для городских путешествий и отдыха
Компактные дома на колесах меняют представление о путешествиях. Они легко помещаются на парковке и не требуют больших затрат. Узнайте, какие модели удивят вас сочетанием удобства и мобильности. Откройте новые возможности для отдыха и поездок.Читать далее
