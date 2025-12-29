Что делать, если навигатор не ловит спутники — простые решения и лайфхаки

Как ориентироваться в городе без GPS и ГЛОНАСС: советы для автомобилистов и пешеходов

Многие водители и пешеходы столкнулись с трудностями навигации. Эксперты делятся способами, как не заблудиться без спутников. Оказывается, есть альтернативные методы навигации. Некоторые из них доступны каждому.

Еще с начала весны жители Москвы заметили, что их навигаторы стали работать с перебоями. Особенно это коснулось популярных приложений, таких как «Яндекс Навигатор». Причиной стали сбои в работе спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также возможное заглушение сигналов в целях безопасности. В результате многие автомобилисты и пешеходы оказались в ситуации, когда привычные способы определения местоположения перестали работать.

Однако даже при отсутствии сигнала со спутника можно продолжать пользоваться навигацией. Современные смартфоны и навигаторы оснащены современными технологиями, которые позволяют определять координаты без GPS. Одна из таких технологий — LBS, основанная на передаче данных сотовых сетей и Wi-Fi. Она использует информацию о подключении вышек и точек доступа, чтобы вычислить примерное местоположение пользователя. В условиях города, где установлены базовые приборы, точность такого метода вполне приемлема для передвижения по маршруту.

Если навигатор перестал показывать точное положение, стоит попробовать отключить GPS-модуль в устройстве. После этого автоматически активируется определение координат сотовой сети и WiFi. Для работы онлайн-карты достаточно присутствия интернета, местоположение будет определяться по сигналу операторов связи. Такой способ менее точен, чем спутниковый, но позволяет не теряться даже в сложных условиях.

Для тех, кто часто сталкивается с проблемами, существуют профессиональные транспортные системы «Диптих». В автомобилях предусмотрены специальные трекеры, поддерживающие сразу несколько навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. Даже если одна или несколько систем отключены, оборудование продолжает получать сигналы от других спутников. Программное обеспечение анализирует все поступающие данные, отбрасывает ошибочные координаты и сопоставляет их с информацией от инерционных датчиков. Это позволяет точно определить местоположение автомобиля даже при сильных помехах.

В условиях, когда привычные технологии дают сбой, важно знать альтернативные способы навигации. Использование LBS, присутствия интернета и профессиональных трекеров помогает не терять ориентиры в городе. Даже если спутники отключены, современные устройства могут быть адаптированы к новым условиям и обеспечивать необходимую информацию для безопасного передвижения.