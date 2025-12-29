Что делать, если навигатор не ловит спутники — простые решения и лайфхаки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 декабря 2025, 07:19

Как ориентироваться в городе без GPS и ГЛОНАСС: советы для автомобилистов и пешеходов

Как ориентироваться в городе без GPS и ГЛОНАСС: советы для автомобилистов и пешеходов

Что делать, если навигатор не ловит спутники — простые решения и лайфхаки

Как ориентироваться в городе без GPS и ГЛОНАСС: советы для автомобилистов и пешеходов

Многие водители и пешеходы столкнулись с трудностями навигации. Эксперты делятся способами, как не заблудиться без спутников. Оказывается, есть альтернативные методы навигации. Некоторые из них доступны каждому.

Многие водители и пешеходы столкнулись с трудностями навигации. Эксперты делятся способами, как не заблудиться без спутников. Оказывается, есть альтернативные методы навигации. Некоторые из них доступны каждому.

Еще с начала весны жители Москвы заметили, что их навигаторы стали работать с перебоями. Особенно это коснулось популярных приложений, таких как «Яндекс Навигатор». Причиной стали сбои в работе спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также возможное заглушение сигналов в целях безопасности. В результате многие автомобилисты и пешеходы оказались в ситуации, когда привычные способы определения местоположения перестали работать.

Однако даже при отсутствии сигнала со спутника можно продолжать пользоваться навигацией. Современные смартфоны и навигаторы оснащены современными технологиями, которые позволяют определять координаты без GPS. Одна из таких технологий — LBS, основанная на передаче данных сотовых сетей и Wi-Fi. Она использует информацию о подключении вышек и точек доступа, чтобы вычислить примерное местоположение пользователя. В условиях города, где установлены базовые приборы, точность такого метода вполне приемлема для передвижения по маршруту.

Если навигатор перестал показывать точное положение, стоит попробовать отключить GPS-модуль в устройстве. После этого автоматически активируется определение координат сотовой сети и WiFi. Для работы онлайн-карты достаточно присутствия интернета, местоположение будет определяться по сигналу операторов связи. Такой способ менее точен, чем спутниковый, но позволяет не теряться даже в сложных условиях.

Для тех, кто часто сталкивается с проблемами, существуют профессиональные транспортные системы «Диптих». В автомобилях предусмотрены специальные трекеры, поддерживающие сразу несколько навигационных систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. Даже если одна или несколько систем отключены, оборудование продолжает получать сигналы от других спутников. Программное обеспечение анализирует все поступающие данные, отбрасывает ошибочные координаты и сопоставляет их с информацией от инерционных датчиков. Это позволяет точно определить местоположение автомобиля даже при сильных помехах.

В условиях, когда привычные технологии дают сбой, важно знать альтернативные способы навигации. Использование LBS, присутствия интернета и профессиональных трекеров помогает не терять ориентиры в городе. Даже если спутники отключены, современные устройства могут быть адаптированы к новым условиям и обеспечивать необходимую информацию для безопасного передвижения.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Чебоксары Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться