Оспорить штраф у перехода: как расстояние до пешехода и полная видеозапись влияют на решение суда

Камера выписала штраф у зебры, а помехи не было: как оспорить постановление

Камера может зафиксировать автомобиль рядом с пешеходом на разметке, даже если водитель уверен, что не помешал ему. Для обжалования важны полная видеозапись и расстояние до человека.

Камера может зафиксировать автомобиль рядом с пешеходом на разметке, даже если водитель уверен, что не помешал ему. Для обжалования важны полная видеозапись и расстояние до человека.

Водители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда камера фиксирует автомобиль рядом с пешеходом на переходе, хотя, по мнению самого водителя, помеха человеку создана не была. Автоматика оценивает лишь геометрию кадра — человек на разметке, машина поблизости — и на этом основании формируется постановление. Из-за такой привязки к стоп-кадру невозможно увидеть, как развивалась ситуация, поэтому при несогласии со штрафом важно запрашивать в ГИБДД полную видеозапись инцидента, а не ограничиваться изображением, приложенным к постановлению.

Как отмечается в материале, инспектор может выписать штраф, не разбирая обстоятельства подробно. Оценка шансов на обжалование зависит от расстояния до пешехода: если между ним и автомобилем одна полоса, оспорить постановление почти невозможно; при двух полосах шансы остаются небольшими; при трех и более полосах вероятность отмены называют высокой при условии четкой записи. Однако правовую сторону нельзя сводить только к расположению машины в кадре — для оценки конкретного постановления важны обстоятельства, которые видны на полной записи.

Если штраф уже получен, тактика защиты предполагает обращение в суд. К заявлению предлагают приложить видео с регистратора и схему перекрестка с замерами ширины полос, а также просить истребовать полную запись с нагрудной камеры инспектора — она может дать более полное представление об эпизоде, чем отдельный кадр.

Еще один шаг необходимо сделать при оформлении документов: заявить инспектору о записи и попросить внести несогласие в протокол. Для этого есть формулировка: «Помеху не создавал, помехи не было, видеофиксация имеется». На месте автор советует не вступать в спор, а зафиксировать позицию письменно.

Для повседневной езды эксперт рекомендует заранее снижать скорость у перехода и останавливаться, если человек уже ступил на зебру. Его совет сформулирован так: «Увидел человека у зебры — остановись. Даже если он далеко, даже если он просто стоит на тротуаре. Полная остановка сегодня — это не проявление слабости, а защита своего бюджета от автоматических систем контроля».