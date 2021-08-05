Как оспорить штраф с дорожной камеры, если нарушение совершенно по требованию сотрудника ГИБДД?
По словам представителей ГИБДД, водитель обязан подчиниться требованию сотрудника, даже если маневр связан с нарушением правил. Чаще всего, инспекторы требуют освободить проезжую часть, а для этого водителям приходится пересекать двойную сплошную. Полезно будет запомнить и предоставить в ГИБДД данные патрульного автомобиля, который вел сопровождение, а также копию европротокола, если аварию оформили без участия сотрудника. Кроме того, эксперты советуют подстраховаться и записать требование о незаконном маневре на телефон или камеру видеорегистратора.
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