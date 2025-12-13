Получили квитанцию за парковку в Питере? Не спешите платить, есть два способа ее отменить

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

13 декабря 2025, 09:58

Как оспорить штраф за парковку в Санкт-Петербурге: простая инструкция

Штрафы за парковку в Петербурге кусаются. Но не все знают о своих правах. Есть законные способы оспорить постановление. Рассказываем, как это сделать правильно. Не торопитесь отдавать свои деньги.

Водители в Санкт-Петербурге, как и в столице, часто сталкиваются с неприятной реальностью - повышенными штрафами за нарушения правил парковки. Если в большинстве регионов страны санкции более-менее щадящие, то в городе на Неве финансовое наказание может оказаться весьма ощутимым. Например, оставленный автомобиль на месте для инвалидов обойдется в 5000 рублей. Другие промахи со стоянкой или остановкой, включая игнорирование правил платных парковочных зон, могут облегчить кошелек на 2500 или даже 3000 рублей. Но получение «письма счастья» - это еще не конец истории. Любое постановление можно и нужно оспаривать, если вы уверены в своей правоте.

Существует два основных пути для водителя, который решил бороться за справедливость. Как сообщает издание Autonews, автомобилист может обратиться либо в административный орган, выписавший штраф, либо напрямую в суд. Выбор зависит от конкретной ситуации, имеющихся доказательств и готовности потратить время на разбирательства. Оба варианта имеют свои нюансы, которые важно учитывать для достижения успеха.

Первый способ - досудебный. Он предполагает подачу жалобы на имя начальника управления административной практики Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. Это можно сделать несколькими методами. Самый традиционный - отправить заказное письмо по почте на адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 16, литера А. Также можно лично привезти документы и опустить их в специальный ящик для корреспонденции, установленный в комитете, или же передать жалобу сотруднику ведомства лично, либо через своего официального представителя с доверенностью. Этот путь считается более быстрым, так как на рассмотрение жалобы у ведомства есть всего десять дней.

Второй путь - судебный. Если вы считаете, что ваши аргументы требуют более глубокого и независимого рассмотрения, стоит обращаться в суд общей юрисдикции. Важный момент: иск подается в суд того района, где было зафиксировано правонарушение. Как и в случае с комитетом, жалобу можно подать через канцелярию суда лично или через защитника, а также отправить по почте. Судебное разбирательство, как правило, занимает больше времени - до двух месяцев. Однако именно в суде у вас будет больше возможностей представить доказательства, вызвать свидетелей и детально изложить свою позицию.

Независимо от выбранного способа, сама жалоба составляется в свободной форме, но должна содержать обязательные сведения. Необходимо указать, куда вы обращаетесь (наименование суда или должностного лица), предоставить полную информацию о себе (ФИО, адрес, контакты), четко указать реквизиты обжалуемого постановления (номер, дата). Самая важная часть - это ваши доводы. Здесь нужно подробно и аргументированно изложить, почему вы считаете штраф незаконным. Приложите все имеющиеся доказательства: фотографии, видеозаписи, показания свидетелей. В конце жалобы сформулируйте свое требование - отменить постановление и прекратить производство по делу. Правильно составленная жалоба значительно повышает шансы на положительный исход дела.

