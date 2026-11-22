22 ноября 2026, 18:14
Как водителю оспорить штраф с камеры, если дорожную разметку занесло снегом
Как водителю оспорить штраф с камеры, если дорожную разметку занесло снегом
Снег скрывает линии, камеры продолжают фиксировать нарушения. Автоюрист Лев Воропаев объяснил порядок обжалования штрафа. Знак стоп-линии может осложнить спор с постановлением. Фотографии и запись регистратора пригодятся при подаче жалобы.
В программное обеспечение дорожных комплексов заранее внесено расположение линий разметки. Поэтому камеры могут зафиксировать нарушение на трассе, даже если снег скрыл разметку от водителя.
Автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал 360.ru, что в такой ситуации можно оспорить привлечение к административной ответственности, сославшись на отсутствие видимой разметки. «Можно сослаться на то, что разметка отсутствовала, поэтому привлечение к административной ответственности необоснованно», пояснил Воропаев. В жалобе важно описать, могли ли водитель и пассажиры увидеть линию с места движения и безопасно выполнить требование с учетом состояния дороги.
Перспектива обжалования зависит и от дорожных знаков. Если снегом занесена стоп-линия, но ее положение обозначено читаемым знаком 6.16 «Стоп-линия», оспорить постановление будет сложнее: знак может указывать водителю на необходимость остановки. В жалобе стоит отдельно указать, был ли знак установлен, насколько хорошо он различался и позволял ли однозначно определить место остановки. Скрытая разметка сама по себе в таком случае не отменяет значения знака.
Для жалобы юрист рекомендовал приложить фотографии или запись видеорегистратора, показывающие состояние дороги в момент нарушения. Лучше сохранить оригиналы файлов и снять участок с направления движения, чтобы по записи можно было оценить состояние покрытия, увидеть снежные заносы и следы уборки, а также дорожные знаки. Материалы должны по возможности показывать, насколько хорошо водитель мог разглядеть линию. Они могут подтвердить, что разметку скрыл снег.
В жалобе указывают номер и дату постановления, статью КоАП РФ, обстоятельства фиксации и требование отменить постановление и прекратить производство. Если нарушение зафиксировала камера, можно запросить снимки в полном разрешении, материалы автоматической фиксации и сведения о месте установки комплекса. Важно оспаривать доказанность нарушения с учетом конкретных дорожных условий: само наличие разметки на дороге не показывает, была ли она различима в момент проезда.
Постановление можно обжаловать у вышестоящего должностного лица или в районном суде. Жалобу разрешено подать непосредственно адресату либо через подразделение, вынесшее постановление. По общему правилу срок составляет 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, а не со дня предполагаемого нарушения. Если жалоба подана через орган ГИБДД, ее вместе с материалами направят вышестоящему адресату.
Если срок пропущен по уважительной причине, вместе с жалобой подают ходатайство о его восстановлении и прикладывают подтверждения причин пропуска. Одного несогласия со штрафом недостаточно, чтобы срок восстановили автоматически.
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