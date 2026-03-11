Что будет с беспилотниками, если вырубить сеть? Ответ вас удивит — разбираем на примере Яндекса

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 марта 2026, 11:59

Как отключение интернета влияет на работу роботов-доставщиков и беспилотников Яндекса

Как отключение интернета влияет на работу роботов-доставщиков и беспилотников Яндекса

Что будет с беспилотниками, если вырубить сеть? Ответ вас удивит — разбираем на примере Яндекса

Как отключение интернета влияет на работу роботов-доставщиков и беспилотников Яндекса

Мало кто знает, что даже при отключении мобильного интернета в крупных городах автономные системы Яндекса не останавливаются. Почему это возможно, какие сценарии заложены на случай потери связи и что это значит для безопасности на дорогах - объяснил эксперт. Важно для всех, кто следит за развитием беспилотных технологий.

Мало кто знает, что даже при отключении мобильного интернета в крупных городах автономные системы Яндекса не останавливаются. Почему это возможно, какие сценарии заложены на случай потери связи и что это значит для безопасности на дорогах - объяснил эксперт. Важно для всех, кто следит за развитием беспилотных технологий.

В последние недели многие автомобилисты и жители крупных городов столкнулись с перебоями мобильного интернета и связи. Особенно остро эта проблема проявилась в Москве и Санкт-Петербурге, где отключения затронули не только пользователей смартфонов, но и вызвали вопросы о работе современных автономных систем. В условиях, когда мобильный интернет может быть недоступен, возникает закономерный вопрос: как функционируют роботы-доставщики и беспилотные автомобили Яндекса, если связь внезапно пропадает?

Как сообщает Autonews, в компании «Яндекс» уверяют: их автономные системы не зависят напрямую от наличия публичного интернета. Все ключевые решения, связанные с движением и навигацией, принимаются непосредственно на борту устройства. Это стало возможным благодаря использованию сложных сенсоров и заранее загруженных высокоточных карт. Таким образом, даже если интернет внезапно исчезает, робот или беспилотник продолжает движение, ориентируясь на собственные алгоритмы и данные, которые уже есть в его памяти.

Однако разработчики предусмотрели и ситуации, когда связь полностью теряется. В таких случаях для роботов-доставщиков и беспилотных автомобилей прописаны специальные безопасные сценарии. Например, если робот теряет связь, он доезжает до заранее определенной безопасной точки и останавливается, чтобы не создавать помех на дороге или тротуаре. Беспилотный автомобиль действует по заложенным алгоритмам безопасности, а если связь отсутствует слишком долго, компания может временно ограничить работу таких машин в определенной зоне.

Стоит отметить, что перебои с интернетом в столице и на отдельных ветках метро наблюдались с 3 по 10 марта. Утром 10 марта аналогичные проблемы возникли и в Санкт-Петербурге. Причиной таких мер стало повышение уровня защиты от атак дронов, которые могут использовать мобильную связь или GPS для наведения. Власти считают, что временное отключение мобильного интернета помогает снизить риски подобных угроз.

Дополнительную актуальность теме придает новый закон, подписанный Владимиром Путиным 20 февраля 2026 года. Теперь операторы связи обязаны по требованию ФСБ приостанавливать оказание услуг абонентам. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что такие меры необходимы для повышения безопасности и борьбы с терроризмом. Это значит, что перебои с интернетом могут стать частью новой реальности для жителей крупных городов, а значит, устойчивость автономных систем становится еще более важной.

Для автомобилистов и пользователей сервисов доставки это означает, что даже в условиях нестабильной связи можно рассчитывать на бесперебойную работу роботов и беспилотников. Однако важно помнить: при длительном отсутствии связи компания может ограничить работу автономных машин в отдельных районах, чтобы не допустить внештатных ситуаций. В целом, подход Яндекса к безопасности и автономности своих систем позволяет минимизировать риски и поддерживать высокий уровень надежности даже в сложных условиях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Уфа Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться