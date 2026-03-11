Что будет с беспилотниками, если вырубить сеть? Ответ вас удивит — разбираем на примере Яндекса

11 марта 2026, 11:59
Как отключение интернета влияет на работу роботов-доставщиков и беспилотников Яндекса
Мало кто знает, что даже при отключении мобильного интернета в крупных городах автономные системы Яндекса не останавливаются. Почему это возможно, какие сценарии заложены на случай потери связи и что это значит для безопасности на дорогах - объяснил эксперт. Важно для всех, кто следит за развитием беспилотных технологий.
В последние недели многие автомобилисты и жители крупных городов столкнулись с перебоями мобильного интернета и связи. Особенно остро эта проблема проявилась в Москве и Санкт-Петербурге, где отключения затронули не только пользователей смартфонов, но и вызвали вопросы о работе современных автономных систем. В условиях, когда мобильный интернет может быть недоступен, возникает закономерный вопрос: как функционируют роботы-доставщики и беспилотные автомобили Яндекса, если связь внезапно пропадает?
Как сообщает Autonews, в компании «Яндекс» уверяют: их автономные системы не зависят напрямую от наличия публичного интернета. Все ключевые решения, связанные с движением и навигацией, принимаются непосредственно на борту устройства. Это стало возможным благодаря использованию сложных сенсоров и заранее загруженных высокоточных карт. Таким образом, даже если интернет внезапно исчезает, робот или беспилотник продолжает движение, ориентируясь на собственные алгоритмы и данные, которые уже есть в его памяти.
Однако разработчики предусмотрели и ситуации, когда связь полностью теряется. В таких случаях для роботов-доставщиков и беспилотных автомобилей прописаны специальные безопасные сценарии. Например, если робот теряет связь, он доезжает до заранее определенной безопасной точки и останавливается, чтобы не создавать помех на дороге или тротуаре. Беспилотный автомобиль действует по заложенным алгоритмам безопасности, а если связь отсутствует слишком долго, компания может временно ограничить работу таких машин в определенной зоне.
Стоит отметить, что перебои с интернетом в столице и на отдельных ветках метро наблюдались с 3 по 10 марта. Утром 10 марта аналогичные проблемы возникли и в Санкт-Петербурге. Причиной таких мер стало повышение уровня защиты от атак дронов, которые могут использовать мобильную связь или GPS для наведения. Власти считают, что временное отключение мобильного интернета помогает снизить риски подобных угроз.
Дополнительную актуальность теме придает новый закон, подписанный Владимиром Путиным 20 февраля 2026 года. Теперь операторы связи обязаны по требованию ФСБ приостанавливать оказание услуг абонентам. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что такие меры необходимы для повышения безопасности и борьбы с терроризмом. Это значит, что перебои с интернетом могут стать частью новой реальности для жителей крупных городов, а значит, устойчивость автономных систем становится еще более важной.
Для автомобилистов и пользователей сервисов доставки это означает, что даже в условиях нестабильной связи можно рассчитывать на бесперебойную работу роботов и беспилотников. Однако важно помнить: при длительном отсутствии связи компания может ограничить работу автономных машин в отдельных районах, чтобы не допустить внештатных ситуаций. В целом, подход Яндекса к безопасности и автономности своих систем позволяет минимизировать риски и поддерживать высокий уровень надежности даже в сложных условиях.
