Молодые путешественники превратили трицикл в уютный дом на колесах – сколько стоило и что из этого вышло

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 06:44

Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю

Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю

Молодые путешественники превратили трицикл в уютный дом на колесах – сколько стоило и что из этого вышло

Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю

Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.

Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.

В Кунгуре инженер Сергей вместе с девушкой Дарьей за два месяца превратил китайский обычный трицикл в настоящий дом на колесах. Молодые люди, давно мечтающие о свободе и путешествиях, вдохновленные историей других автотуристов. Решение сделать именно мотодом пришло само собой: Сергей уже давно ездил на мотоцикле, трицикл оказался в наличии и подошел по размеру.

Проектирование и сборка заняли всего месяц. Каркас будущего дома собрали из сосновых брусьев, обшили фанерой и утеплили пеноплексом. Внутри разместили все необходимое для жизни: раскладной диван, который раскладывается в кровать, газовую плиту, шкафчики, биотуалет и даже в шкафу разместили душ с лейкой. Для автономности установили солнечную панель, аккумулятор и генератор. В крыше появился автомобильный люк, а для хорошего обзора на трицикл установили дополнительные зеркала от грузовика.

Год ушел на подготовку к поездке: копили деньги, продумывали маршрут, дорабатывали детали. В сентябре пара отправилась в сторону Черного моря. В среднем за день они проезжали шесть часов, а весь путь занял чуть больше девяти суток. 

В пути не обошлось без приключений. В первый день бензин закончился прямо на трассе, и Сергею пришлось идти за помощью. В ближайшем кафе он встретил добрых людей, которые поделились топливом и пожелали удачи. Еще один случай произошел в сервисе, где ремонт кардана оказался дешевле, чем ожидалось: мастера сделали скидку, чтобы поддержать проект.

Сергей и Дарья остановились на берегу Черного моря. Путешествие стало для них не только проверкой на прочность, но и потрясающими эмоциями, новыми знакомствами и полезными навыками. Пара рассказывает о своих впечатлениях и опыте, вдохновляя других на смелые поступки.

Путешествие длиной 2 500 километров заняло 9,5 суток, средняя скорость составила 50 км/ч, расход топлива – 7 литров на 100 км. На бензин ушло чуть больше 7,5 тысяч рублей, еще около 4 тысяч потратили на ремонт, шиномонтаж, продукты и ночлег. Несмотря на всю сложность, они уверены, их мечта осуществилась.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Тюмень Уссурийск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться