Молодые путешественники превратили трицикл в уютный дом на колесах – сколько стоило и что из этого вышло

27 ноября 2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.
В Кунгуре инженер Сергей вместе с девушкой Дарьей за два месяца превратил китайский обычный трицикл в настоящий дом на колесах. Молодые люди, давно мечтающие о свободе и путешествиях, вдохновленные историей других автотуристов. Решение сделать именно мотодом пришло само собой: Сергей уже давно ездил на мотоцикле, трицикл оказался в наличии и подошел по размеру.
Проектирование и сборка заняли всего месяц. Каркас будущего дома собрали из сосновых брусьев, обшили фанерой и утеплили пеноплексом. Внутри разместили все необходимое для жизни: раскладной диван, который раскладывается в кровать, газовую плиту, шкафчики, биотуалет и даже в шкафу разместили душ с лейкой. Для автономности установили солнечную панель, аккумулятор и генератор. В крыше появился автомобильный люк, а для хорошего обзора на трицикл установили дополнительные зеркала от грузовика.
Год ушел на подготовку к поездке: копили деньги, продумывали маршрут, дорабатывали детали. В сентябре пара отправилась в сторону Черного моря. В среднем за день они проезжали шесть часов, а весь путь занял чуть больше девяти суток.
В пути не обошлось без приключений. В первый день бензин закончился прямо на трассе, и Сергею пришлось идти за помощью. В ближайшем кафе он встретил добрых людей, которые поделились топливом и пожелали удачи. Еще один случай произошел в сервисе, где ремонт кардана оказался дешевле, чем ожидалось: мастера сделали скидку, чтобы поддержать проект.
Сергей и Дарья остановились на берегу Черного моря. Путешествие стало для них не только проверкой на прочность, но и потрясающими эмоциями, новыми знакомствами и полезными навыками. Пара рассказывает о своих впечатлениях и опыте, вдохновляя других на смелые поступки.
Путешествие длиной 2 500 километров заняло 9,5 суток, средняя скорость составила 50 км/ч, расход топлива – 7 литров на 100 км. На бензин ушло чуть больше 7,5 тысяч рублей, еще около 4 тысяч потратили на ремонт, шиномонтаж, продукты и ночлег. Несмотря на всю сложность, они уверены, их мечта осуществилась.
