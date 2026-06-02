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Автор: Мария Степанова

2 июня 2026, 18:58

Как пара из Кунгура построила мотодом на базе трицикла и проехала 2500 км до моря

Как пара из Кунгура построила мотодом на базе трицикла и проехала 2500 км до моря

Молодые путешественники превратили трицикл в уютный дом на колесах – сколько стоило и что из этого вышло

Как пара из Кунгура построила мотодом на базе трицикла и проехала 2500 км до моря

Молодые энтузиасты из Кунгура за два месяца создали мотодом на базе трицикла и отправились в самостоятельное путешествие к Черному морю. Их проект - пример того, как можно реализовать мечту о свободе и мобильности даже с ограниченным бюджетом.

Молодые энтузиасты из Кунгура за два месяца создали мотодом на базе трицикла и отправились в самостоятельное путешествие к Черному морю. Их проект - пример того, как можно реализовать мечту о свободе и мобильности даже с ограниченным бюджетом.

История Сергея и Дарьи из Кунгура — наглядный пример того, как желание путешествовать и техническая смекалка могут изменить привычный взгляд на транспорт. За два месяца они превратили обычный китайский трицикл в компактный, но полностью автономный дом на колёсах, не уступающий по функциональности многим зарубежным аналогам.

В основе конструкции — каркас из сосновых брусьев, обшитый фанерой и утеплённый пеноплексом. Внутри разместились раскладной диван-кровать, газовая плита, шкафчики, биотуалет и даже душ, спрятанный в шкафу. Для автономности установили солнечную панель, аккумулятор и генератор, а в крышке появился автомобильный люк. Дополнительные зеркала от грузовика обеспечивают хороший обзор на дороге.

Фото: 59.ru / Дарья Чернявская

Подготовка к поездке заняла почти год: пара копила средства, дорабатывала детали и тщательно планировала маршрут. В результате они прибыли к Чёрному морю, ежедневно перемещаясь в течение шести часов пути. Всего дорога заняла чуть больше девяти суток. За это время мотодом проехал 2500 километров со средней скоростью 50 км/ч и расходом топлива 7 литров на 100 км.

Путешествие не обошлось без приключений. Уже в первый день бензин закончился прямо на трассе, и Сергею пришлось искать помощь. В придорожном кафе нашлись люди, которые не только поделились топливом, но и сказали доброе слово. Позже, когда понадобился ремонт кардана, мастер сделал скидку, изучив необычный проект.

На Чёрном море Сергей и Дарья остановились прямо на берегу, наслаждаясь свободой и новым опытом. За всю поездку они потратили чуть больше 7,5 тысячи рублей на бензин и около 4 тысяч на ремонт, продукты и ночлег. Путешествие стало для них не только испытанием на прочность, но и временем новых знакомств, ярких эмоций и приобретённых практических навыков.

Судя по опыту Сергея и Дарьи, даже при скромном бюджете и из простых материалов можно создать транспорт для настоящих приключений. Их проект показывает, что мечта о свободе и путешествиях вполне достижима: главное — не бояться экспериментов и быть готовым к неожиданным трудностям в пути.

Интересно, что подобные проекты становятся всё популярнее в России. На нынешнем рынке спрос на компактные дома на колёсах и самодельные автодома растёт, особенно среди молодёжи и тех, кто ищет альтернативу дорогим западным моделям. Для сравнения: турецкий экспедиционный автодом Sya Mobil предлагает минимальный уровень автономности, но стоит в несколько раз дороже. Подробнее о таких решениях можно узнать в соответствующем материале о современных экспедиционных автодомах .

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