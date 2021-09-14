Как перегнать автомобиль в другой город, если нет водительских прав
110km.ru рассказывает, как осуществить перегон автомобиля без прав, какие документы понадобятся и как пройти регистрацию в автоинспекции.
Способы перегона автомобиля без прав
Отсутствие водительского удостоверения не помеха для приобретения и регистрации машины. Однако сесть за руль можно только с правами. Но есть способы перегнать автомобиль в другой город после покупки при отсутствии прав. Например, это можно сделать:
- Договорившись с родственником или другом с правами, чтобы он перегнал машину;
- Заказав эвакуатор, который перевезет автомобиль из одного города в другой;
- Договорившись с бывшим хозяином машины за отдельную плату, чтобы он перегнал автомобиль;
- Наняв профессионального водителя, который перегонит вам машину.
Первый способ бесплатный, конечно если друг или родственник не попросят оплатить их услугу, а вот остальные варианты потребуют материальных затрат.
Какие нужны документы для перегона автомобиля
Ранее перегнать автомобиль можно было только с транзитными номерами, но сейчас они не требуются. Водителю достаточно иметь:
- Паспорт автомобиля (ПТС). Если машину покупали в салоне, ПТС будет электронным, а на руки вам выдадут только номер из базы. У подержанных машин в ПТС должна стоять подпись бывшего хозяина.
- СТС (свидетельство о регистрации), где указана вся информация о машине (ее характеристики, VIN-код, собственник и т.д.). СТС передается вместе с автомобилем при покупке.
- Договор с продавцом на покупку машины в двух экземплярах, для вас и ГИБДД.
- Полис ОСАГО. После покупки можно 10 дней ездить без страховки, но если случится ДТП, то возмещать ущерб потерпевшему придется самому. Поэтому советуем купить полис сразу, так как вам предстоит перегон в другой город, а в дороге может произойти все, что угодно.
ОСАГО оформляется на хозяина машины, то есть на вас. А человек, который будет управлять ею, должен быть вписан как лицо, допущенное к управлению. Когда получите удостоверение водителя, внесете себя в строку лиц, допущенных к управлению.
Этих документов достаточно, если вы будете находиться вместе с водителем. Но если он отправится за покупкой автомобиля без вас, нужно будет вооружить его доверенностью с правом совершения покупки, получения денег, оформления ОСАГО и регистрационных действий в ГИБДД от вашего имени.
Что будет, если остановит инспектор ГИБДД
Перегон автомобиля правилами не запрещается, поэтому при остановке автоинспектором нужно ему показать документы и водительское удостоверение лица, находящегося за рулем.
«Согласно п. 2.1. ПДД РФ водитель обязан иметь при себе и предъявить по требованию автоинспектора водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и полис страхования гражданской ответственности. Требования иметь доверенность в законе нет, вне зависимости от того, находится собственник автомобиля рядом или нет. Законодателем предполагается, что если у человека есть автомобиль и документы на автомобиль, то он получил все это от владельца законным способом, все остальное – дело полиции. Не забываем, что законом предусмотрена обязанность лицу, допущенному к управлению транспортным средством, быть в списке допущенных лиц в полисе ОСАГО», – пояснил 110km.ru Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE.
За отсутствующую регистрацию предусмотрен штраф в 500-800 рублей, но вам он не грозит, если с момента покупки еще не прошли 10 суток. Договор с продавцом подтвердит этот факт.
Когда и как поставить машину на учет
В 2021 году постановка на учет приобретенной машины возможна в любом регионе, вне зависимости от регистрации собственника. Кроме того, у официальных дилеров могут быть полномочия регистрации автомобиля сразу после покупки.
Если нужно перегнать автомобиль в другой регион, и вы опасаетесь не уложиться в отведенные законом 10 суток, то поставьте машину на учет в городе покупки.
При отсутствии на машине номеров придется их купить. Для этого нужно доехать до организации, изготавливающей таблички. Причем на такси или общественном транспорте, так как поставленная на учет машина не может эксплуатироваться без номера. Регион на номере будет соответствовать региону вашей прописки.
Постановка на учет обойдется:
- 350 рублей за новую запись в ПТС;
- 500 рублей за новое свидетельство о регистрации;
- 2000 рублей за новые номера.
Если запишитесь на прием в ГИБДД через Госуслуги, получите 30% скидку на пошлины. В выбранный день и час явитесь в автоинспекцию с паспортом, ПТС, СТС, договором и страховкой.
Если водитель приедет ставить автомобиль на учет без вас, ему понадобится доверенность на осуществление регистрационных действий с машиной. Если вы рядом – больше никакие документы не нужны.
Таким образом, перегон автомобиля без водительских прав – задача осуществимая, но при наличии опытного водителя и нужных документов.
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