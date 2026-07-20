Что действительно помогает охладиться и кому автомобилистов стоит быть осторожнее

20 июля 2026, 16:31
Как пережить жару в Петербурге: советы для комфортного лета
Как пережить жару в Петербурге: советы для комфортного лета
Каждое лето жара в Петербурге становится испытанием для многих. Не все способы охлаждения работают. Важно знать, как защитить себя и близких. Эксперт делится рекомендациями для жарких дней.
Летние температуры в Петербурге нынешним летом уверенно поднимаются до отметки +28 градусов, превращая город в настоящий парник. В такие дни пешеходы и автомобилисты ищут способы спастись от духоты, но далеко не все методы оказываются эффективными. Многие привычные решения, как выясняется, не приносят желаемого облегчения, рассказывает Piter.tv.
Среди популярных заблуждений - вера в силу холодных напитков и мороженого. На самом деле, такие продукты лишь незначительно влияют на общее состояние, практически не снижая внутреннюю температуру тела. Ожидать от них серьезного эффекта не стоит.
Главным помощником в жару остается простая вода. Регулярное питье, даже при отсутствии сильной жажды, особенно важно для пожилых людей, у которых ощущение жажды может быть снижено. Подойдут также несладкие морсы, вода с лимоном или холодный чай без сахара. Однако людям с сердечной или почечной недостаточностью стоит согласовывать объем жидкости с врачом, так как универсальный совет «пить больше» может быть опасен. Алкогольные напитки лучше полностью исключить: они не только способствуют обезвоживанию, но и мешают адекватно оценивать свое самочувствие.
Не стоит увлекаться сладкой газировкой, энергетиками и напитками с высоким содержанием кофеина. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить их употребление и делать ставку на чистую воду.
В рационе в жаркие дни лучше отдавать предпочтение продуктам с высоким содержанием жидкости - свежим фруктам и овощам, легким блюдам из рыбы или птицы, холодным супам вроде окрошки или борща. Порции должны быть небольшими, а тяжелая и жирная пища может только усилить дискомфорт, ведь после еды организм дополнительно вырабатывает тепло.
Многие водители интересуются, какую температуру выставлять на кондиционере, чтобы избежать простуды. На самом деле, простуда - это вирусная инфекция, и заболеть только из-за кондиционера невозможно. Однако слишком холодный и сухой воздух способен пересушить слизистые, вызвать першение в горле, заложенность носа, головную боль или мышечный дискомфорт. Людям с хроническими заболеваниями легких или бронхиальной астмой холодный воздух может спровоцировать кашель. Оптимально поддерживать температуру в салоне автомобиля на уровне 24-26 градусов.
Резкая смена температуры - например, при посадке с жары в сильно охлажденный автомобиль - приводит к быстрому сужению сосудов кожи. Для здоровых людей это обычно ограничивается неприятными ощущениями, но у тех, кто страдает мигренями, сердечно-сосудистыми или легочными заболеваниями, такие перепады могут вызвать ухудшение самочувствия.
В условиях жары организм старается поддерживать стабильную внутреннюю температуру, расширяя сосуды кожи и усиливая потоотделение. Вместе с потом теряются вода и электролиты, что увеличивает нагрузку на сердце и почки. Если не восполнять потери жидкости, появляются слабость, головная боль, головокружение, тошнота, судороги и даже предобморочные состояния.
Особую осторожность в жару следует проявлять пожилым людям, младенцам, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями, а также тем, кто работает или занимается спортом на улице. В группе риска также маломобильные и одиноко проживающие граждане, а также те, у кого нет доступа к прохладному помещению.
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