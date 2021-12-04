Как по ОСАГО страхуются легковые прицепы
Итак, первое и самое главное. Обязанность страховать прицеп к легковому автомобилю по ОСАГО есть только у юридических лиц и ИП. Обычному гражданину делать этого не нужно. Совсем. И да, если физическое лицо повредит своим легковым прицепом чужую машину, то возмещать убыток всё равно будет страховая компания. Главное – чтобы по ОСАГО была застрахована сама машина.
Идём дальше. Если вы представляете лицо юридическое, то покупать «автогражданку» на прицеп нужно. Иначе езда с прицепом будет являться ездой без ОСАГО с соответствующими последствиями: штрафами и финансовыми проблемами в случае аварии.
Но оформляется «прицепное» ОСАГО оригинально. На прицеп никакой полис не покупается. Особая отметка ставится в полис того автомобиля, который будет использоваться с прицепом. Возьмите любой полис ОСАГО и посмотрите во второй пункт – сразу под данными собственника и страхователя. Так вот, при использовании прицепа у юрлиц и ИП там должна быть проставлена соответствующая галочка. После покупки такой страховки, машину можно использовать с разными прицепами. При этом, «включается» особый коэффициент «КПр». Для легковушек он равен 1,16, то есть, повышает стоимость ОСАГО на 16%.
Подчеркнём ещё раз. Физические лица могут ездить с легковым прицепом, не уведомляя об этом страховщиков и не проставляя отметок в полисе. Никаких неприятных последствий не будет.
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