Оригинал или подделка: как понять и не потерять деньги при покупке запчастей

Как подделки Mercedes-Benz маскируются под оригинал: главные признаки и риски

Поддельные детали для Mercedes-Benz встречаются все чаще, а отличить их от настоящих становится сложнее даже для опытных мастеров. Эксперты раскрыли, почему экономия на запчастях может обернуться серьезными проблемами и как не попасться на уловки мошенников. Какие детали подделывают чаще всего, что выдает фейк и где искать настоящие комплектующие - объясняем на реальных примерах. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.

Владельцы Mercedes-Benz в России все чаще сталкиваются с проблемой поддельных автозапчастей. Эта тема особенно актуальна сейчас, когда рынок наводнен деталями, которые внешне почти не отличаются от оригинала, но могут привести к серьезным поломкам и дополнительным расходам. Как сообщает Autonews, даже опытные специалисты не всегда могут сразу определить, что перед ними - контрафакт. Для обычного водителя задача становится практически невыполнимой, а последствия ошибки могут быть весьма ощутимыми.

Сегодня подделывают не только расходники, но и сложные узлы - от элементов подвески до тормозных систем. По словам технического директора Fit Service Никиты Родионова, мошенники научились копировать упаковку, логотипы и даже защитные голограммы. Однако, как отмечают эксперты, есть детали, которые все же выдают фейк: некачественная обработка пластика и металла, заусенцы, следы пресс-форм, а также ошибки в написании немецких слов на коробках. Особенно часто встречаются опечатки в названиях, где отсутствуют умляуты - такой промах оригинальный производитель не допустит.

Где искать настоящие детали

Самостоятельно отличить подделку от оригинала практически невозможно, считают специалисты. Куда важнее - выбирать проверенные точки продаж. Родионов советует обращаться только к крупным дистрибьюторам и сервисам, которые работают напрямую с поставщиками и дают официальную гарантию. Покупка деталей на маркетплейсах или по частным объявлениям - прямой путь к риску нарваться на контрафакт. Заместитель директора «Штутгарт гараж» Андрей Великопольский добавляет: даже если водитель хорошо знает, как выглядит оригинал, большинство все равно не заметит отличий без опыта.

В качестве примера Великопольский приводит случай с поддельной помпой для Mercedes-Benz GLE: внешне она была почти неотличима, но при установке выяснилось, что трубка системы охлаждения не входит в посадочное место из-за неправильной геометрии корпуса. Такие нюансы становятся заметны только при монтаже, а значит, риск потерять деньги и время возрастает.

Чем опасны фейковые запчасти

Последствия установки поддельных деталей могут быть разными - от необходимости повторной замены до серьезных поломок. Чаще всего на рынке встречаются фальшивые масла, технические жидкости, фильтры, элементы подвески и тормозные колодки. По данным исследования FIT Service и Gruzdev Analyze, в 2025 году с контрафактом столкнулись уже 32% автосервисов. Поддельные масла и антифризы ускоряют износ двигателя, а некачественные фильтры быстро разрушаются и могут повредить другие узлы. Особенно опасны фейковые тормозные детали: они перегреваются, трескаются и ведут к увеличению тормозного пути.

Великопольский отмечает, что контрафактные детали обычно делают из дешевых материалов, поэтому служат они гораздо меньше. Иногда такие запчасти не работают сразу после установки. В сервисе «Штутгарт гараж» вспоминают случай, когда клиент принес купленные самостоятельно датчики давления в шинах - признаки подделки были очевидны, но владелец настоял на установке. В итоге датчики так и не заработали.

Цена вопроса: почему дешевле - не значит выгоднее

Главный мотив для покупки сомнительных деталей - низкая цена. Как подчеркивает Великопольский, стоимость подделки может быть в разы ниже оригинала, что и подкупает многих водителей. Однако Родионов уверен: экономия оказывается мнимой. Повторный ремонт, замена поврежденных узлов и дополнительные расходы на восстановление автомобиля обходятся гораздо дороже, чем покупка оригинальной детали сразу.

Мало кто знает, что даже опытные автомобилисты иногда попадаются на удочку мошенников, ведь современные подделки сложно отличить даже профессионалам.

В итоге, чтобы не стать жертвой контрафакта, важно не только знать признаки подделки, но и выбирать надежных продавцов. Как показывает практика, попытка сэкономить на запчастях для Mercedes-Benz может обернуться куда большими тратами и проблемами, чем кажется на первый взгляд.