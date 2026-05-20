Оригинал или подделка: как понять и не потерять деньги при покупке запчастей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 мая 2026, 08:14

Как подделки Mercedes-Benz маскируются под оригинал: главные признаки и риски

Как подделки Mercedes-Benz маскируются под оригинал: главные признаки и риски

Оригинал или подделка: как понять и не потерять деньги при покупке запчастей

Как подделки Mercedes-Benz маскируются под оригинал: главные признаки и риски

Поддельные детали для Mercedes-Benz встречаются все чаще, а отличить их от настоящих становится сложнее даже для опытных мастеров. Эксперты раскрыли, почему экономия на запчастях может обернуться серьезными проблемами и как не попасться на уловки мошенников. Какие детали подделывают чаще всего, что выдает фейк и где искать настоящие комплектующие - объясняем на реальных примерах. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.

Поддельные детали для Mercedes-Benz встречаются все чаще, а отличить их от настоящих становится сложнее даже для опытных мастеров. Эксперты раскрыли, почему экономия на запчастях может обернуться серьезными проблемами и как не попасться на уловки мошенников. Какие детали подделывают чаще всего, что выдает фейк и где искать настоящие комплектующие - объясняем на реальных примерах. Не прошли стороной и неожиданные нюансы, которые часто игнорируют.

Владельцы Mercedes-Benz в России все чаще сталкиваются с проблемой поддельных автозапчастей. Эта тема особенно актуальна сейчас, когда рынок наводнен деталями, которые внешне почти не отличаются от оригинала, но могут привести к серьезным поломкам и дополнительным расходам. Как сообщает Autonews, даже опытные специалисты не всегда могут сразу определить, что перед ними - контрафакт. Для обычного водителя задача становится практически невыполнимой, а последствия ошибки могут быть весьма ощутимыми.

Сегодня подделывают не только расходники, но и сложные узлы - от элементов подвески до тормозных систем. По словам технического директора Fit Service Никиты Родионова, мошенники научились копировать упаковку, логотипы и даже защитные голограммы. Однако, как отмечают эксперты, есть детали, которые все же выдают фейк: некачественная обработка пластика и металла, заусенцы, следы пресс-форм, а также ошибки в написании немецких слов на коробках. Особенно часто встречаются опечатки в названиях, где отсутствуют умляуты - такой промах оригинальный производитель не допустит.

Где искать настоящие детали

Самостоятельно отличить подделку от оригинала практически невозможно, считают специалисты. Куда важнее - выбирать проверенные точки продаж. Родионов советует обращаться только к крупным дистрибьюторам и сервисам, которые работают напрямую с поставщиками и дают официальную гарантию. Покупка деталей на маркетплейсах или по частным объявлениям - прямой путь к риску нарваться на контрафакт. Заместитель директора «Штутгарт гараж» Андрей Великопольский добавляет: даже если водитель хорошо знает, как выглядит оригинал, большинство все равно не заметит отличий без опыта.

В качестве примера Великопольский приводит случай с поддельной помпой для Mercedes-Benz GLE: внешне она была почти неотличима, но при установке выяснилось, что трубка системы охлаждения не входит в посадочное место из-за неправильной геометрии корпуса. Такие нюансы становятся заметны только при монтаже, а значит, риск потерять деньги и время возрастает.

Чем опасны фейковые запчасти

Последствия установки поддельных деталей могут быть разными - от необходимости повторной замены до серьезных поломок. Чаще всего на рынке встречаются фальшивые масла, технические жидкости, фильтры, элементы подвески и тормозные колодки. По данным исследования FIT Service и Gruzdev Analyze, в 2025 году с контрафактом столкнулись уже 32% автосервисов. Поддельные масла и антифризы ускоряют износ двигателя, а некачественные фильтры быстро разрушаются и могут повредить другие узлы. Особенно опасны фейковые тормозные детали: они перегреваются, трескаются и ведут к увеличению тормозного пути.

Великопольский отмечает, что контрафактные детали обычно делают из дешевых материалов, поэтому служат они гораздо меньше. Иногда такие запчасти не работают сразу после установки. В сервисе «Штутгарт гараж» вспоминают случай, когда клиент принес купленные самостоятельно датчики давления в шинах - признаки подделки были очевидны, но владелец настоял на установке. В итоге датчики так и не заработали.

Цена вопроса: почему дешевле - не значит выгоднее

Главный мотив для покупки сомнительных деталей - низкая цена. Как подчеркивает Великопольский, стоимость подделки может быть в разы ниже оригинала, что и подкупает многих водителей. Однако Родионов уверен: экономия оказывается мнимой. Повторный ремонт, замена поврежденных узлов и дополнительные расходы на восстановление автомобиля обходятся гораздо дороже, чем покупка оригинальной детали сразу.

Мало кто знает, что даже опытные автомобилисты иногда попадаются на удочку мошенников, ведь современные подделки сложно отличить даже профессионалам. В похожей ситуации оказываются и покупатели подержанных машин: как показал опыт экспертов, низкая цена почти всегда сигнализирует о скрытых рисках - подробнее об этом можно узнать в материале о главных ошибках при выборе авто с пробегом.

В итоге, чтобы не стать жертвой контрафакта, важно не только знать признаки подделки, но и выбирать надежных продавцов. Как показывает практика, попытка сэкономить на запчастях для Mercedes-Benz может обернуться куда большими тратами и проблемами, чем кажется на первый взгляд.

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Самара Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться