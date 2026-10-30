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Автор: Дмитрий Новиков

30 октября 2026, 15:59

Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей

Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей

Почему даже покупка масла проверенных брендов не гарантирует безопасности

Как поддельное моторное масло стало угрозой для современных автомобилей

Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.

Рынок автотоваров меняется стремительно. Опасность может скрываться в привычных деталях. Неочевидные риски подстерегают даже опытных водителей. Разбираемся, как не попасть в ловушку суррогата.

В последние годы привычная процедура замены масла перестала быть рутиной и превратилась в настоящий риск для владельцев автомобилей. На рынке появилось огромное количество подделок, которые внешне не отличаются от оригинальных продуктов, но способны нанести серьезный ущерб двигателю. Даже известные бренды теперь не всегда гарантируют качество содержимого канистры.

На полках магазинов и в интернет-магазинах можно встретить знакомые логотипы, несмотря на то, что многие зарубежные производители официально ушли с российского рынка. Однако за узнаваемой упаковкой часто скрывается некачественная жидкость, которая не соответствует стандартам. Покупатели, ориентируясь на низкую цену и привлекательные акции, рискуют приобрести суррогат, который может быть обычной технической жидкостью или даже очищенной отработкой.

Проблема усугубляется тем, что современные методы подделки позволяют копировать не только внешний вид канистры, но и защитные элементы, включая маркировку. Проверить подлинность масла становится все сложнее, а внедренные системы контроля пока не охватывают всех производителей. В результате, даже опытные автомобилисты могут ошибиться при выборе.

Особенно уязвимы к некачественной смазке современные двигатели, в частности турбированные агрегаты. Попадание подделки приводит к быстрому загрязнению масляных каналов, падению давления и перегреву трущихся деталей. Итог - дорогостоящий ремонт, который может обойтись владельцу в сотни тысяч рублей. Экономия на расходниках в таких случаях оказывается иллюзорной и приводит к серьезным финансовым потерям.

Отличить оригинал от подделки можно по нескольким признакам. Настоящее масло стоит недешево, а качественная упаковка отличается ровными швами и четкой полиграфией. Подозрительные скидки, криво наклеенные этикетки и запах гари должны насторожить. При обслуживании в сторонних сервисах важно требовать сертификаты соответствия и внимательно следить за тем, какие материалы используются.

Еще один риск связан с тем, что даже крупные сервисные центры иногда закупают расходники у сомнительных поставщиков, чтобы снизить издержки. В случае поломки доказать ответственность сервиса бывает практически невозможно, особенно если клиент сам привез масло для замены. Мошенничество на рынке автотоваров стало обыденным явлением, и пострадавших становится все больше.

Эксперты советуют отдавать предпочтение отечественным маркам или продуктам из стран, официально представленных на рынке. Это снижает вероятность столкнуться с подделкой и гарантирует соответствие заявленным характеристикам. Покупка импортного масла по старым ценам практически всегда означает риск приобрести некачественный продукт. Важно помнить, что страховые выплаты по ОСАГО не покрывают ущерб, вызванный использованием неоригинального масла.

Среди часто задаваемых вопросов - можно ли определить подделку по цвету или запаху. Как правило, свежее масло имеет прозрачный золотистый оттенок, но современные присадки могут менять цвет, поэтому этот способ не всегда надежен. Покупка масла на разлив из бочек считается самым опасным вариантом, так как проверить содержимое до заливки практически невозможно.

В условиях, когда подделки занимают до 70% рынка известных брендов, единственным способом обезопасить себя остается покупка у официальных дилеров и отказ от сомнительных предложений. Только так можно сохранить ресурс двигателя и избежать дорогостоящего ремонта.

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