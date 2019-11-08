8 ноября 2019, 23:35
Как подготовить авто к зиме правильно, практические советы и лайфхаки
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Зима не зря считается наиболее трудным временем для автомобилиста, любые неисправности автотранспорта могут дать о себе знать. В этом материале подробно расскажем, как правильно и без лишних проблем подготовить машину к зиме. Вы ознакомитесь с рекомендациями и лайфхаками опытных автомобилистов.
Как быстро и правильно подготовить авто к зиме самостоятельно
Зимой все меняется: темнеет раньше, часто идет снег, и температура на столбике термометра неумолимо опускается вниз. В нашей стране холода продолжаются около полугода (вместо 3 месяцев), поэтому к зимнему сезону необходимо готовиться основательно. Эта подготовка не потребует каких-либо феноменальных способностей, либо глубоких познаний, выполнить приготовления самостоятельно сможет абсолютно любой человек. Давайте во всех подробностях разберем, как правильно и быстро подготовить авто к наступающей зиме.
Основные отличия эксплуатации автомобиля зимой
Зимнее время года всегда добавляет автолюбителю забот и проблем, причем основные сложности создает не мороз, а колебания температуры. Вода, попавшая при плюсовой температуре в трещины, при минусе может их разорвать. Трещины расширяются, становятся глубже, их количество растет. Влага попадает в канавки уплотнителя, стекла, личинки замков и, замерзая, она лишает их способности работать. Прежде чем разобрать, как лучше подготовить ваше авто к предстоящей зиме, рассмотрим, что происходит с главными элементами машины при эксплуатации в это время года:
1. Стеклам наносится вред от песка, которым посыпают дороги.
От этого на них появляются потертости, снижается прозрачность. Боковые стекла также имеют склонность примерзать.
2. Кузовное покрытие зимой подвергается дополнительным испытаниям.
Из-за замораживания-оттаивания воды лакокрасочному покрытию авто наносится вред. Когда трещина доберется до металла, возникает очаг ржавчины, кузов подвергается коррозии. Мойка машины горячей водой на морозе также вызывает сильный температурный перепад.
3. Ходовая часть страдает от технической соли и реагентов.
Агрессивная среда не содействует их долговечности. Срок службы будет гораздо меньше.
4. Рулевое управление.
В амортизаторах жидкость густеет, и поворачивать руль в мороз становится тяжелее.
5. В двигателе на хорошем морозе масло становится гуще, запуск холодного автомобиля сокращает ресурс силовой установки.
У дизельного авто присутствует опасность кристаллизации парафинов, которые засоряют каналы системы подачи топлива.
Становится понятно, что существует еще множество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы продуктивно подготовить машину к зиме.
Фото: kolesa.ru
Фото: zr.ru
Что сделать для подготовки автомобиля к зиме
Чтобы транспорт не вышел из строя в неожиданный момент, обязательно правильно подготовить авто к зиме. Эти действий несколько:
• заменить резину;
• сменить масло в силовом агрегате;
• удостовериться в исправности тормозов;
• провести тестирование батареи;
• протестировать охладительную систему;
• залить специальную жидкость в резервуар для омывания стекла;
• утеплить необходимые элементы авто;
• обработать специальным составом уплотнители из резины и личинки замков;
• обезопасить кузов от воздействия агрессивных противогололедных средств.
Вот примерный перечень работ, чтобы подготовить авто к зиме своими руками. Ниже разберем эти и иные действия подробнее.
Шины
Первое, о чем мы думаем, когда готовим свое авто к зиме, – замена шин. Используя летние шины в холодное время года, вы очень рискуете. Главное их различие заключается в уровне эластичности материала. Зимние шины гораздо мягче летних. Когда отметка на градуснике опускается до +5, шины, предназначенные для лета, делаются тверже (за счет этого ухудшается сцепление). Колесо становится менее эластичным, и транспортным средством крайне трудно управлять. Тут уже вопрос стоит не только о вашей безопасности, но и о сохранности жизни и здоровья других участников движения.
Аккумулятор
Следующий этап, который нужно учитывать, когда готовим свое авто к предстоящей зиме, – аккумулятор или АКБ. Он подвергается воздействию низких температур в высшей степени. Старая батарея может терять заряд.
Перед наступлением зимы зарядите аккумулятор специальным приспособлением. Если зарядное имеется в вашем домашнем арсенале, производите эту процедуру каждые 3 месяца. Затем протестируйте клеммы на признаки окисления. При их обнаружении подчистите их наждачной бумагой и нанесите на клеммы солидол либо вазелин. Это сохранит клеммы от ржавчины и увеличит проводимость тока.
Моторное масло
Помимо колес и батареи, подготовка авто к холодной зиме своими руками предполагает тестирование масла в силовой установке. В зимнее время на холоде оно имеет особенность становиться гуще. Поэтому, когда автомобилист запускает холодный мотор автомобиля, масло плохо проходит в системе. Проще говоря, не смазывает ее. Это способствует еще большему износу трущихся элементов.
Постарайтесь вспомнить, когда была последняя замена масла. Если с тех пор вы успели проехать от 5 до 10 тысяч километров, настало время его заменить. Для зимней эксплуатации нормой считается 10W, но гораздо лучше будет — от 0 до 5W.
Технологические жидкости
От перегрева в жаркое время движения и от промерзания во время морозов силовой агрегат машины защищает антифриз. Его нет необходимости менять часто (каждые 50 тысяч км). Однако когда перед зимней подготовкой авто это время настало, не стоит пренебрегать заменой антифриза. Также следует знать, что антифриз, разбавленный водой, может нарушить целостность мотора зимой.
Что касается бензина, то в холодное время года нецелесообразно передвигаться с наполовину пустым топливным резервуаром. Там может образоваться конденсат, который попадет в виде воды в систему подачи топлива.
Стеклоочистители
Следующей рекомендацией на тему: «Как эффективно и правильно самостоятельно подготовить машину к наступающей зиме» — будет проверка дворников. Во время снегопада обзор дороги затруднен, поэтому заранее подумайте о приобретении зимних дворников, которыми будет удобно чистить стекло. Производить замену лучше в теплое время, так как зимой на морозе резина «деревенеет», и сделать это будет значительно труднее. Помимо этого, требуется заменить обыкновенную воду в омывателе на специальную жидкость. С «незамерзайкой» вам не придется передвигаться вслепую во время потепления.
Тормозная система
Тщательный контроль тормозной системы очень важен особенно в зимнее время, этому надо уделить особое внимание. Его не стоит игнорировать. Бывают случаи, когда дорога покрывается льдом даже в теплый период, и если колеса имеют различную силу торможения, транспорт может занести на скользком покрытии.
Замки и уплотнители
В то время, пока мы готовим нашу машину к будущей зиме, стоит побеспокоиться об этих элементах. Это лучше сделать, чтобы зимой не стоять возле автомобиля, не имея возможности попасть внутрь. Для обработки личинок замка воспользуйтесь специализированными аэрозолями, которые отталкивают влагу. Уплотнители лучше всего обработать силиконовой смазкой. Сделать это лучше всего перед морозами. После каждой мойки процедуру нужно повторить.
Фото: es.123rf.com
Система обогрева
Чтобы не мерзнуть в холодном автомобиле морозной зимой (либо страдать от регулярно потеющих стекол), подготовка машины должна заключаться еще и в проверке отопительной системы. Радиатор печи либо патрубки, отводящие и подводящие тосол, могли забиться солями. Если температура работы силового агрегата не более 60°C и в салоне холодно, проблема, возможно, кроется в клапане термостата.
Кузов авто
Задумываясь, как правильно и продуктивно подготовить авто к снежной зиме, заострите внимание на кузове (причем, являясь счастливым обладателем новой машины, тем более не игнорируйте этот пункт).
В городах при борьбе с гололедом, для экономии, часто применяют обычную соль, перемешанную с песком (вместо специализированных реагентов). Эта смесь попадает в швы и стыки при движении и накапливается там. Со временем она расширяет трещины и добирается до металла. Таким образом, возникают коррозийные очаги, и кузов ржавеет.
Сейчас наиболее эффективным методом борьбы является антикоррозийная обработка. Также не лишним будет дополнительно обработать нижние элементы авто и, по возможности, установить защиту.
Теплоизоляция
Не нужно рассчитывать, что силовая установка оснащенная системой управления, поддерживающей наиболее благоприятный температурный режим, сделает все за вас. Бывают моменты, когда эта система негативно влияет на работу двигателя, так как в сильный мороз сочтет его недостаточно прогретым. Как же в таком случае подготовить мотор машины к зиме?
Нужно установить дополнительную теплоизоляцию в отсеке силового агрегата. Самым популярным считается вот что: нужно поставить тепловую защиту на радиатор, утеплить капот и установить изолирующие тепло листы внизу и сбоку.
Теплоизоляция салона происходит по подобному принципу. За задним сидением, по дну транспорта, на крыше авто и по периметру дверей укладывается материал, изолирующий тепло.
Диагностика двигателя
Силовой агрегат зимой подвергается повышенным нагрузкам. С наступлением морозов все незаметные ранее неисправности напомнят о себе. Неполадки электрической проводки или изношенные свечи зажигания в состоянии поспособствовать появлению сложностей, связанных с запуском двигателя (и даже повлечь его поломку). Поэтому, чтобы ТС не остановилось посреди дороги, нужно подготовить автомобиль и произвести диагностику двигателя.
Подвеска
Степень износа автомобильной подвески непосредственно влияет на сцепление с дорожным покрытием. Это достаточно важный пункт при подготовке машины к зиме. Водители не должны им пренебрегать, ведь в гололед — это вопрос безопасности не только автомобилиста, но и окружающих тоже. Тщательно проверьте все амортизаторы и стойки ходовой части, замените изношенные детали.
Ремни и патрубки
Среди рекомендаций по поводу того, как правильно подготовить своими руками машину к зиме, присутствует пункт проверки ремней и патрубков. Как правило, это происходит во время планового технического обслуживания. Если сейчас это делать не планируется, проверьте их на предмет повреждений — трещин, отслоений. При необходимости отрегулируйте натяжение ремня генератора, и, если нужно, произведите замену.
Зимний набор автомобилиста
Среди основных этапов, как подготовить машину к наступающей зиме, советы сводятся к тому, что с собой необходимо иметь обязательный зимний набор. В него входят:
• трос для буксировки;
• небольшая лопата;
• набор проводов для прикуривания АКБ;
• аэрозоль с водоотталкивающим эффектом;
• скребок со щеткой для очистки стекла и кузова;
• фонарик;
• рабочие перчатки;
• запас горючего;
• небольшой мешок или пакет с песком.
Этот перечень легко поместится в багажнике вашего автомобиля и не займет много места. Зато он сможет выручить в трудной ситуации.
Полезные советы
Когда полным ходом идет подготовка авто к зиме, советы могут значительно облегчить работу. Рассмотрим те, которыми легко будет воспользоваться, делая все вышеперечисленное своими руками, не прибегая к услугам специалистов СТО:
- После замены летней резины на зимнюю проведите регулировку давления в шинах. Это притормозит износ.
- Если вы не успели сменить воду на «незамерзайку» в бачке омывателя, и она замерзла, а времени на отогрев машины нет, залейте туда водку либо спирт. Это поможет быстро разморозить лед.
- Для избавления от лишней влаги в салоне авто, которая способствует запотеванию стекол, опытные автомобилисты рекомендуют оставлять на торпеде какое-угодно вещество-адсорбент. Это могут быть стопка газет, мешочек с песком или солью (либо даже наполнитель для кошачьих туалетов).
- Бумажные полотенца в бардачке также эффективно помогают бороться с запотевшими стеклами.
- Если вы обладатель авто с бензиновым двигателем, обзаведитесь специализированным средством для ликвидации влаги. Оно обезопасит вас от конденсата в топливном баке.
Мы подробно разобрали, как подготовить машину к зиме, и наиболее интересные советы автомобилистам тоже придутся кстати. Составили правильный перечень предметов для использования в экстренной ситуации. Выполняя эти рекомендации, вы не только сделаете зимнюю эксплуатацию автомобиля проще, но и облегчите себе жизнь.
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