Как подготовить автомобиль к осени (чек-лист)
Дренаж и уплотнители
Проверьте и прочистите все дренажные отверстия автомобиля, куда дождевая вода стекает с лобового стекла. Летом они часто забиваются листьями и ветками. Также проверьте состояние резиновых уплотнителей, обеспечивающих герметичность салона.
Свет и аккумулятор
С наступлением осени продолжительность светового дня сокращается, поэтому лишний раз проверьте регулировку фар ближнего света. Убедитесь, что аккумулятор автомобиля исправен и заряжен и с наступлением холодов не преподнесет вам неприятный сюрприз
Стекла и стеклоочистители
Убедитесь, что дворники не царапают стекло и убирают загрязнения с одного движения. При необходимости замените их на новые. В осенний сезон лучше вступать с новыми стеклоочистителями, ведь им предстоит много работы в дождь и снег. Перепады температур – серьезное испытание для стекол, проверьте, нет ли на них трещин и сколов.
Коврики
С приближением сырой погоды и снегопадов, ворсовые коврики лучше заменить на резиновые.
Состояние кузова
Лучше завершить любой кузовной ремонт до наступления сырости и холодов. Осмотрите состояние лакокрасочного покрытия и устраните сколы или следы ржавчины. В дальнейшем для защиты ЛКП достаточно мыть автомобиль хотя бы каждые две недели и обрабатывать кузов воском как минимум раз в месяц. Перед зимними морозами, когда улицы начнут обильно посыпать реагентами, проверьте состояние антикора.
Отопление и вентиляция
Проверьте исправность работы систем кондиционирования и отопления. И кондиционер, и обогрев будут периодически использоваться в осенний сезон, поэтому стоит убедиться, что они работают эффективно: обдув идет хорошо, автомобиль нагревается быстро.
Подвеска и тормоза
Устраните основные неисправности до наступления зимы. Зимой они могут только усугубиться и привести к аварийной ситуации. Непредсказуемо ведущий себя на зимней дороге автомобиль – опасность для всех участников дорожного движения.
Шины
Проверьте состояние зимних покрышек заранее. Менять летнюю резину на зимнюю рекомендуют, когда среднесуточная температура устанавливается на отметке ниже 5°C.
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