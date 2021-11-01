1 ноября 2021, 11:59
Как подготовить автомобиль к зиме: ГИБДД опубликовала чек-лист
В первый день последнего осеннего месяца столичная Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о необходимости заранее подумать о приближении морозов и подготовить свою машину к зиме.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Кроме того, в Госавтоинспекции напомнили особенности зимнего вождения, когда следует избегать резких маневров – перестроений и торможений. Они могут привести к неуправляемым заносам и, как следствие, к аварийным ситуациям на дороге.
Стандартный чек-лист по подготовке автомобиля к зимним холодам по версии ГИБДД:
- проверить исправность тормозной жидкости, а лучше замените её
- заменить жидкость стеклоочистителя на морозостойкую, приобретать которую следует в сертифицированных пунктах продажи
- внимательно осмотреть зимние автомобильные шины, если на них есть внешние повреждения (пробои, порезы и разрывы), то использовать их нельзя, лучше купить новые
- проверить остаточную глубину протектора шин, если она составляет менее 4 мм, то передвигаться на такой резине зимой очень опасно.
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