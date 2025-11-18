10 простых шагов для уверенного вождения зимой – что важно знать каждому водителю

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

18 ноября 2025, 17:34

Как подготовить автомобиль к зиме и избежать неприятностей на скользкой дороге

Как подготовить автомобиль к зиме и избежать неприятностей на скользкой дороге

10 простых шагов для уверенного вождения зимой – что важно знать каждому водителю

Как подготовить автомобиль к зиме и избежать неприятностей на скользкой дороге

Зима приносит новые вызовы для автомобилистов. Как не попасть в неприятную ситуацию на скользкой трассе? В материале собраны практические советы, которые помогут сохранить спокойствие и уверенность за рулем. Проверьте, готовы ли вы к зимним дорогам.

Зима приносит новые вызовы для автомобилистов. Как не попасть в неприятную ситуацию на скользкой трассе? В материале собраны практические советы, которые помогут сохранить спокойствие и уверенность за рулем. Проверьте, готовы ли вы к зимним дорогам.

С наступлением холодов дороги превращаются в настоящий квест для любого водителя. Снег, лед, переменчивая погода и короткий световой день требуют особого подхода к управлению машиной. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, важно заранее подготовиться и знать, как действовать в сложных условиях.

Выбор шин и уход за ними

Первое, на что стоит обратить внимание – это правильная резина. Для загородных поездок по нечищеным трассам подходят шипованные шины: они обеспечивают надежное сцепление на льду и с плотным снегом. В городе, где дороги чаще чистят и посыпают реагентами, лучше использовать «липучки». Они тише, не портят асфальт и отлично держат дорогу. Не забывайте регулярно проверять давление в шинах: зимой оно падает быстрее, неправильное давление сказывается на управляемости и увеличивает расход топлива. Оптимально – немного повысить давление по сравнению с летом, чтобы компенсировать потери от холода.

Чистота и видимость – залог безопасности

Перед каждой поездкой тщательно очистите машину от снега и наледи. Особое внимание уделяйте стеклам, зеркалам и фарам – грязь и лед ухудшают обзор. Не экономьте на омывающей жидкости зимой: обычная быстро замерзает, специальная для низких температур поддерживает чистоту даже в слякоть. Держите запас в багажнике – в непогоду он может пригодиться внезапно.

Манера вождения и дистанция

На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы. Старайтесь держаться на расстоянии от идущей впереди машины. Избегайте резких маневров, ускорений и торможений – все действия должны быть плавными. Если вы чувствуете, что машину начинает заносить, не паникуйте: добавьте газ, осторожно поверните руль в сторону заноса. Если у вас нет АБС, воспользуйтесь ступенчатым торможением – это поможет сохранить контроль над автомобилем.

Техническая подготовка и аварийный комплект

Заранее проверьте аккумулятор – зимой он увеличивает потребление мощности, особенно если ему больше трех лет. Следите за уровнем и качеством антифриза, чтобы избежать замерзания системы охлаждения. Убедитесь, что отопление и обогрев стекол работают исправно. Не используйте ручной тормоз при парковке на морозе – он может замерзнуть. Лучше всего поставить машину на передачу или в режим «парковка». В багажнике всегда держите аварийный набор: фонарик, трос, лопату, теплые вещи и запас воды. Для дальних поездок пригодятся цепи противоскольжения и небольшой запас еды.

Планируя маршрут, обязательно смотрите прогноз погоды. Если ожидается метель или сильный снегопад, лучше перенести поездку. Безопасность всегда выше спешки. Следуя этим простым советам, вы сможете не только избежать неприятностей, но и получить удовольствие от зимних поездок.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
В Уфе начались торги за почти новую Lada Granta 2017 года с мизерным пробегом
Самые дорогие «Нивы», которые можно купить в ноябре 2025 года: всем им больше 25 лет
Тест-драйв Subaru Forester 2025: полный привод, оппозитник и никаких компромиссов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Ярославль Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться