10 простых шагов для уверенного вождения зимой – что важно знать каждому водителю

18 ноября 2025, 17:34
Как подготовить автомобиль к зиме и избежать неприятностей на скользкой дороге
Зима приносит новые вызовы для автомобилистов. Как не попасть в неприятную ситуацию на скользкой трассе? В материале собраны практические советы, которые помогут сохранить спокойствие и уверенность за рулем. Проверьте, готовы ли вы к зимним дорогам.
С наступлением холодов дороги превращаются в настоящий квест для любого водителя. Снег, лед, переменчивая погода и короткий световой день требуют особого подхода к управлению машиной. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, важно заранее подготовиться и знать, как действовать в сложных условиях.
Выбор шин и уход за ними
Первое, на что стоит обратить внимание – это правильная резина. Для загородных поездок по нечищеным трассам подходят шипованные шины: они обеспечивают надежное сцепление на льду и с плотным снегом. В городе, где дороги чаще чистят и посыпают реагентами, лучше использовать «липучки». Они тише, не портят асфальт и отлично держат дорогу. Не забывайте регулярно проверять давление в шинах: зимой оно падает быстрее, неправильное давление сказывается на управляемости и увеличивает расход топлива. Оптимально – немного повысить давление по сравнению с летом, чтобы компенсировать потери от холода.
Чистота и видимость – залог безопасности
Перед каждой поездкой тщательно очистите машину от снега и наледи. Особое внимание уделяйте стеклам, зеркалам и фарам – грязь и лед ухудшают обзор. Не экономьте на омывающей жидкости зимой: обычная быстро замерзает, специальная для низких температур поддерживает чистоту даже в слякоть. Держите запас в багажнике – в непогоду он может пригодиться внезапно.
Манера вождения и дистанция
На скользкой дороге тормозной путь увеличивается в разы. Старайтесь держаться на расстоянии от идущей впереди машины. Избегайте резких маневров, ускорений и торможений – все действия должны быть плавными. Если вы чувствуете, что машину начинает заносить, не паникуйте: добавьте газ, осторожно поверните руль в сторону заноса. Если у вас нет АБС, воспользуйтесь ступенчатым торможением – это поможет сохранить контроль над автомобилем.
Техническая подготовка и аварийный комплект
Заранее проверьте аккумулятор – зимой он увеличивает потребление мощности, особенно если ему больше трех лет. Следите за уровнем и качеством антифриза, чтобы избежать замерзания системы охлаждения. Убедитесь, что отопление и обогрев стекол работают исправно. Не используйте ручной тормоз при парковке на морозе – он может замерзнуть. Лучше всего поставить машину на передачу или в режим «парковка». В багажнике всегда держите аварийный набор: фонарик, трос, лопату, теплые вещи и запас воды. Для дальних поездок пригодятся цепи противоскольжения и небольшой запас еды.
Планируя маршрут, обязательно смотрите прогноз погоды. Если ожидается метель или сильный снегопад, лучше перенести поездку. Безопасность всегда выше спешки. Следуя этим простым советам, вы сможете не только избежать неприятностей, но и получить удовольствие от зимних поездок.
