Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?
Зимние перепады температур и экстремальные погодные условия сильно влияют на расход топлива и масла, меняют режим эксплуатации автомобиля. Первый из серии важных вопросов звучит примерно так: так ли уж необходимо ли менять масло в зависимости от сезона? Отвечают специалисты.
Два десятилетия назад были разработаны специальные присадки, которые исключили сезонную замену масел. Регулярность технического обслуживания сегодня определяется инструкцией по эксплуатации автомобиля. Сервисмены рекомендуют подробно ознакомиться с дополнительными рекомендациями по замене масла с учётом местного климата.
Разрешается ли добавлять дополнительные присадки в масло, которое залито в двигатель? В принципе – да. Только не рекомендуется делать это самостоятельно - может быть нарушен баланс характеристик, соответствующих требованиям и спецификациям (API, SAE, ASTM и др.).
Надо ли промывать двигатель при замене масла? Если известна история обслуживания автомобиля (техцентры, которые производили замену, названия масел и т.п.), то необходимости промывать двигатель нет. Но такие «чистые» истории бывают не у всех автомобилей, поэтому если вы решили поменять марку или производителя масла, а в записях ТО отсутствует информация о предыдущих заменах, лучше обратиться к специалистам.
Тяжелые условия эксплуатации автомобиля – это какие? Их достаточно: нерегулярное использование ТС, движение по местностям с экстремально высокими или низкими температурами, продолжительная работа в режиме холостого хода, движение на высоких скоростях, передвижение по бездорожью, пересечённым местностям, низкое качество топлива, пробки. Использование современных масел обеспечивает активную защиту двигателя и помогает предотвратить износ, окисление и появление отложений.
Как сливать масло? Лучше пользоваться классическим методом и сливать через трубку. В этом случае отложения из двигателя сами стекают в сливное отверстие. При использовании щупа или «экспресс-метода» ни один сервисный центр не может гарантировать, что масляный поддон будет полностью очищен.
Какое дизтопливо - ваше? В России главным врагом дизельного мотора является холод. Для разных сезонов существует 3 вида «солярки»: летняя (до 0 градусов), зимняя (до -30 градусов) и арктическая (до -50 градусов). Увы, но на рынке немало некачественного дизеля - с добавлением воды или высоким содержанием парафинов. Из-за этого возникают проблемы, даже при условии, что переход на сезонное топливо произошёл вовремя. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обращать внимание на стоимость (она не должна сильно отличаться от цен у крупных и проверенных АЗС), а также на наличие «топливного» сертификата.
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