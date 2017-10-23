23 октября 2017, 10:37

Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?

Скоро ударят первые заморозки, а за ними, возможно, последуют трескучие морозы. Хорошо, если очередное плановое ТО ваш автомобиль прошел только-только. А если это было несколько месяцев назад, еще в теплую погоду? Получается, что к эксплуатации в минусовых температурах родной «железный конь» не подготовлен.
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  Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года? Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года? Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года? Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года? Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?
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Зимние перепады температур и экстремальные погодные условия сильно влияют на расход топлива и масла, меняют режим эксплуатации автомобиля. Первый из серии важных вопросов звучит примерно так: так ли уж необходимо ли менять масло в зависимости от сезона? Отвечают специалисты.

Два десятилетия назад были разработаны специальные присадки, которые исключили сезонную замену масел. Регулярность технического обслуживания сегодня определяется инструкцией по эксплуатации автомобиля. Сервисмены рекомендуют подробно ознакомиться с дополнительными рекомендациями по замене масла с учётом местного климата. 

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Ущербно ли для двигателя смешивать масла от разных производителей? Лучше этого не делать. Каждая компания создаёт оригинальный пакет присадок, которые могут вступить между собой в химическую реакцию. Из-за этого может возникнуть осадок, который останется в двигателе и негативно скажется на работе автомобиля. 

Разрешается ли добавлять дополнительные присадки в масло, которое залито в двигатель? В принципе – да. Только не рекомендуется делать это самостоятельно - может быть нарушен баланс характеристик, соответствующих требованиям и спецификациям (API, SAE, ASTM и др.).

Надо ли промывать двигатель при замене масла? Если известна история обслуживания автомобиля (техцентры, которые производили замену, названия масел и т.п.),  то необходимости промывать двигатель нет. Но такие «чистые» истории бывают не у всех автомобилей, поэтому если вы решили поменять марку или производителя масла, а в записях ТО отсутствует информация о предыдущих заменах, лучше обратиться к специалистам.

Тяжелые условия эксплуатации автомобиля – это какие? Их достаточно: нерегулярное использование ТС, движение по местностям с экстремально высокими или низкими температурами, продолжительная работа в режиме холостого хода, движение на высоких скоростях, передвижение по бездорожью, пересечённым местностям, низкое качество топлива, пробки. Использование современных масел обеспечивает активную защиту двигателя и помогает предотвратить износ, окисление и появление отложений.

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Насколько полезно менять масло чаще, чем указано в сервисном руководстве? Тут все просто: к каждому автомобилю прилагается Инструкция по эксплуатации, в которой указано, по истечение какого времени и пробега необходимо менять масло. Помимо официальных рекомендаций нужно брать в расчёт стиль вождения и погодные условия. Летом, как известно, под действием высоких температур масло нагревается, и масляная плёнка становится тоньше - это приводит к увеличению коэффициента трения и быстрому износу двигателя. 

Как сливать масло? Лучше пользоваться классическим методом и сливать через трубку. В этом случае отложения из двигателя сами стекают в  сливное отверстие. При использовании щупа или «экспресс-метода» ни один сервисный центр не может гарантировать, что масляный поддон будет полностью очищен.

Какое дизтопливо - ваше? В России главным врагом дизельного мотора является холод. Для разных сезонов существует 3 вида «солярки»: летняя (до 0 градусов), зимняя (до -30 градусов) и арктическая (до -50 градусов). Увы, но на рынке немало некачественного дизеля - с добавлением воды или высоким содержанием парафинов.  Из-за этого возникают проблемы, даже при условии, что переход на сезонное топливо произошёл вовремя. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обращать внимание на стоимость (она не должна сильно отличаться от цен у крупных и проверенных АЗС), а также на наличие «топливного» сертификата.

По информации «Тотал Восток»

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Как подготовить двигатель для эксплуатации в холодное время года?
Зимние перепады температур и экстремальные погодные условия сильно влияют на расход топлива и масла, меняют режим эксплуатации автомобиля. Первый из серии важных вопросов звучит примерно так: так ли уж необходимо ли менять масло в зависимости от сезона? Отвечают специалисты.Два десятилетия назад были разработаны специальные присадки, которые исключили сезонную замену масел. Регулярность технического обслуживания сегодня определяется инструкцией по эксплуатации автомобиля. Сервисмены рекомендуют подробно ознакомиться с дополнительными рекомендациями по замене масла с учётом местного климата.  {{material_119112}} Ущербно ли для двигателя смешивать масла от разных производителей? Лучше этого не делать. Каждая компания создаёт оригинальный пакет присадок, которые могут вступить между собой в химическую реакцию. Из-за этого может возникнуть осадок, который останется в двигателе и негативно скажется на работе автомобиля.  Разрешается ли добавлять дополнительные присадки в масло, которое залито в двигатель? В принципе – да. Только не рекомендуется делать это самостоятельно - может быть нарушен баланс характеристик, соответствующих требованиям и спецификациям (API, SAE, ASTM и др.). Надо ли промывать двигатель при замене масла? Если известна история обслуживания автомобиля (техцентры, которые производили замену, названия масел и т.п.),  то необходимости промывать двигатель нет. Но такие «чистые» истории бывают не у всех автомобилей, поэтому если вы решили поменять марку или производителя масла, а в записях ТО отсутствует информация о предыдущих заменах, лучше обратиться к специалистам. Тяжелые условия эксплуатации автомобиля – это какие? Их достаточно: нерегулярное использование ТС, движение по местностям с экстремально высокими или низкими температурами, продолжительная работа в режиме холостого хода, движение на высоких скоростях, передвижение по бездорожью, пересечённым местностям, низкое качество топлива, пробки. Использование современных масел обеспечивает активную защиту двигателя и помогает предотвратить износ, окисление и появление отложений. {{material_117429}} Насколько полезно менять масло чаще, чем указано в сервисном руководстве? Тут все просто: к каждому автомобилю прилагается Инструкция по эксплуатации, в которой указано, по истечение какого времени и пробега необходимо менять масло. Помимо официальных рекомендаций нужно брать в расчёт стиль вождения и погодные условия. Летом, как известно, под действием высоких температур масло нагревается, и масляная плёнка становится тоньше - это приводит к увеличению коэффициента трения и быстрому износу двигателя.  Как сливать масло? Лучше пользоваться классическим методом и сливать через трубку. В этом случае отложения из двигателя сами стекают в  сливное отверстие. При использовании щупа или «экспресс-метода» ни один сервисный центр не может гарантировать, что масляный поддон будет полностью очищен. Какое дизтопливо - ваше? В России главным врагом дизельного мотора является холод. Для разных сезонов существует 3 вида «солярки»: летняя (до 0 градусов), зимняя (до -30 градусов) и арктическая (до -50 градусов). Увы, но на рынке немало некачественного дизеля - с добавлением воды или высоким содержанием парафинов.  Из-за этого возникают проблемы, даже при условии, что переход на сезонное топливо произошёл вовремя. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется обращать внимание на стоимость (она не должна сильно отличаться от цен у крупных и проверенных АЗС), а также на наличие «топливного» сертификата.
2017-10-23
Автор: По информации «Тотал Восток»
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