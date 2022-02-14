Как получить гос. номер на автомобиль в 2022 году
- Новые правила получения номеров
- Стоимость услуги и госпошлины за регистрацию автомобиля
- Какие документы нужно подготовить?
- Как получить номера на авто через Госуслуги
- Что нужно подготовить перед отправкой заявления
- Регистрация на Госуслугах
- Выбираем услугу
- Заполняем заявление
- Получение документов и номеров на автомобиль
Новые правила получения номеров
В соответствии с изменениями от 1 января 2020 года, получить гос. номер можно с кодом региона по прописке собственника. При несоответствии кода ГРН на номерах региону переоформление невозможно, нужны будут новые номера.
Табличку с номером можно будет получить в автоинспекции, если вы ставите машину на учет по прописке. В противном случае придется ехать в специализированную организацию, занимающуюся изготовлением табличек.
Поставить машину на регистрационный учет и получить гос. знаки можно в любом отделении МРЭО на территории России, вне зависимости от региона прописки владельца. Автоинспекция присвоит ГРН вашей машине, и вы закажите изготовление номерных знаков в специализированной организации.
Чтобы зарегистрировать машину и получить новые номера на авто, нужно обратиться в отделение автоинспекции.
Вам будет нужно:
- подать в ГИБДД заявление на регистрацию авто и выдачу госномеров;
- оплатить госпошлины;
- пригнать машину на смотровую площадку ГАИ для осмотра;
- получить СТС и госномер.
Заявление можно заполнить в ГИБДД, либо на сайте Госуслуг. В последнем случае вам не придется стоять в очередях, вы запишитесь на прием в удобный вам день и час.
Процедура регистрации пройдет по обычной схеме: автомобиль осмотрит инспектор на смотровой площадке, сверит VIN-код и номера агрегатов с теми, что указаны в технической документации авто. При полном соответствии характеристик машины тем, что заявлены в техпаспорте, ее зарегистрируют. Вы обратитесь в регистрационное окно, в которое сдавали документы на проверку, и получите новое СТС, ПТС (новый или старый с внесенной записью), а также госномер.
Если инспектор выявит несоответствие VIN-кода тому, что указан в техпаспорте, заподозрит, что он перебит или увидит следы подделки, в регистрационном учете откажут. Машина будет изъята и отправлена на криминалистическую экспертизу, которую должны будете оплатить вы. На ее проведение уйдет около двух недель. Если машина окажется угнанной, а номер – перебитым, назад вы ее не получите. Поэтому важно перед покупкой автомобиля удостовериться в том, что VIN подлинный, не имеет следов подделки и соответствует указанному в ПТС.
На регистрацию и получение гос. номера дается 10 дней с момента покупки автомобиля. Если машина ввезена из-за рубежа, срок увеличивается до 30 дней. Без регистрации ездить нельзя, будете оштрафованы по статье 12.1 КоАП на 500-800 рублей в первом случае. Повторное нарушение карается уже 5000 рублей штрафа или лишением прав на 1-3 месяца. Кроме того, последуют санкции за нарушение сроков регистрации по статье 19.22 КоАП в размере 1500-2000 рублей, а также за езду без госномера по статье 12.2 КоАП в размере 5000 рублей или лишения прав на 1-3 месяца.
Стоимость услуги и госпошлины за регистрацию автомобиля
Перед тем, как получить номера на авто и поставить его на учет, нужно оплатить госпошлины.
В 2022 году их размер составляет:
- 500 рублей за свидетельство (СТС);
- 350 рублей за внесение изменений в ПТС;
- 2000 рублей за новые номера.
Общая сумма госпошлин составляет 2850 рублей. Если заполните заявление на Госуслугах и заплатите пошлины там, получите скидку в 30%.
Какие документы нужно подготовить?
Для регистрации машины и получения гос. номеров нужно обратиться в МРЭО:
- со своим паспортом;
- с ПТС (техпаспортом машины);
- СТС (свидетельством о регистрации машины);
- полисом ОСАГО;
- квитанцией об оплаченных госпошлинах;
- доверенностью на право выполнения регистрационных действий, если вы не собственник машины.
Заявление заполняется в ГАИ. Если заполните его на Госуслугах – приносить не нужно, инспектор проверит его в базе.
Как получить номера на авто через Госуслуги
Заполнить заявление, чтобы пройти регистрацию и получить номер на авто, можно на Госуслугах. Там же вы запишитесь в автоинспекцию на прием, и оплатите госпошлины с 30% скидкой.
Что нужно подготовить перед отправкой заявления
Прежде чем заполнять заявление на Госуслугах, подготовьте вышеперечисленные документы, данные из которых нужно будет внести.
Кроме того, убедитесь, что на машине нет запрета на регистрацию. Сделать это можно бесплатно и быстро на портале ГИБДД, выбрав из раздела сервисов «Проверку автомобиля».
Убедившись, что юридических проблем автомобиль не имеет, можно переходить к заполнению заявления.
Регистрация на Госуслугах
Пользоваться услугами портала могут только граждане, имеющие верифицированный аккаунт. Чтобы его получить, нужно обратиться в МФЦ (многофункциональный центр), сотрудники которого зарегистрируют вас в системе. Вам на телефон придет смс-ка с паролем для входа, и можно будет пользоваться услугами портала.
Выбираем услугу
Мы покажем, как заполнить заявление с мобильного телефона. При входе на портал с другого устройства, внешний вид и порядок действий могут отличаться.
Итак, войдя на портал Госуслуг, нужно:
- выбрать из каталога услуг «регистрацию ТС»;
- перейти к подразделу «регистрация транспортного средства». Перед вами откроется страница с пошаговой инструкцией по получению услуги. Нажмите кнопку «получить услугу».
Заполняем заявление
Будьте аккуратны при внесении данных в заявление, иначе его отклонят. Ошибки не допустимы.
Заполняете данными документов каждый раздел:
- Выбираете тип транспортного средства;
- Указываете, являетесь ли вы собственником ТС;
- Вносите ваши данные. Если вы их указали при регистрации, они появятся автоматически;
- В пункте 6 ставите галочку, что вам нужны государственные регистрационные знаки;
- Отмечаете, нужен ли новый ПТС, или можно внести изменения в имеющийся;
- Вносите все данные автомобиля согласно ПТС и СТС;
- Указываете данные доровора купли-продажи и страховки;
- Выбираете подразделение ГИБДД, где будете ставить машину на учет, из выпадающего списка;
- Ставите галочку, что ознакомлены с порядком подачи заявления, и жмете на кнопку «подать заявление».
Ваше заявление будет рассмотрено, и в личный кабинет на портале придет уведомление, что можно оплатить госпошлины. Сделайте это на Госуслугах банковской картой, и получите скидку 30%.
В назначенный день явитесь в выбранное отделение МРЭО с документами. Заявление приносить не нужно, как и квитанцию об оплаченных госпошлинах, если платили на Госуслугах. Инспектор проверит эту информацию по базе.
Если нужно получение госзнаков взамен утраченных или пришедших в негодность, машину на смотровую площадку предоставлять не нужно. Но если нужно получить новые номера на авто, осмотр автомобиля обязателен.
Получение документов и номеров на автомобиль
Как мы уже писали выше, автомобиль будет осмотрен инспектором, и если все в порядке, машину поставят на учет и выдадут гос. знаки. Также будут проверены ваши документы.
По завершению регистрации инспектор выдаст вам новое СТС, ПТС (или старый с внесенными изменениями), и табличку с регистрационным номером (либо вы закажите ее в специализированном пункте). Проверьте, нет ли в документах опечаток или ошибок.
Вывод: как видите, получить гос. номер на авто не сложно. Это можно сделать в любом МРЭО на территории страны при наличии необходимых документов.
- 1 888 000 РHonda Stepwgn 2017 в Москве
- 1 179 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 5 340 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
- 6 860 000 РLand Rover Defender 2020 в Москве
- 240 000 РRenault Logan 2006 в Москве
- 2 780 000 РLexus ES 2018 в Москве
- 5 100 000 РAudi A6 2019 в Москве
- 2 880 000 РFord Mustang 2017 в Москве
- 1 870 000 РToyota RAV4 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий