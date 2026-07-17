Не застрахованы? Есть шанс вернуть деньги за поврежденную машину

17 июля 2026, 11:58
Как получить компенсацию за ущерб авто без КАСКО после непогоды
Как получить компенсацию за ущерб авто без КАСКО после непогоды
Многие водители не знают о своих возможностях. Иногда компенсация возможна даже без КАСКО. Важно правильно зафиксировать обстоятельства. Узнайте, как действовать в подобных ситуациях.
Владельцы автомобилей, не оформившие КАСКО, часто считают, что в случае повреждения машины из-за непогоды им не удастся получить компенсацию. Однако, как сообщает 360.ru, в некоторых случаях возмещение все же возможно. Если причиной повреждения стали не только погодные условия, но и плохое состояние территории или конструкций, ответственность может лежать на организации, отвечающей за их содержание.
К примеру, если на автомобиль упало дерево или часть здания, и выяснится, что объект был в неудовлетворительном состоянии, собственник машины вправе требовать компенсацию. Для этого важно определить, кто отвечает за участок или сооружение, где произошел инцидент. Обычно такие вопросы решаются через суд, и именно там рассматриваются все обстоятельства дела.
Ключевым моментом становится сбор доказательств. После происшествия необходимо сделать фотографии и видеозаписи места, где был поврежден автомобиль, а также зафиксировать все детали случившегося. Не стоит забывать и о документах, подтверждающих обстоятельства: справки, акты, заключения специалистов. Чем больше информации удастся собрать, тем выше шансы на положительный исход дела.
Если же у автовладельца есть КАСКО, страховая компания обычно покрывает ущерб, связанный с падением деревьев, веток, элементов зданий, а также последствия града, подтопления или удара молнии. Важно внимательно изучить условия договора, чтобы понимать, какие риски включены в полис. ОСАГО в подобных ситуациях не поможет, так как этот вид страховки предназначен только для возмещения вреда, причиненного другим участникам дорожного движения.
В связи с прогнозируемыми в Москве сильными ливнями и порывистым ветром эксперты советуют выбирать для парковки крытые стоянки. Не стоит оставлять машину под деревьями, рекламными конструкциями, навесами или рядом со стройплощадками. Такие меры помогут снизить вероятность повреждений и избежать неприятных последствий.
Таким образом, даже без КАСКО у автовладельцев есть шанс получить компенсацию, если удастся доказать, что причиной повреждения стала халатность ответственных за содержание территории или конструкций. Главное - действовать быстро, грамотно фиксировать все детали и не откладывать обращение за помощью.
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