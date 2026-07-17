Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

17 июля 2026, 11:58

Как получить компенсацию за ущерб авто без КАСКО после непогоды

Как получить компенсацию за ущерб авто без КАСКО после непогоды

Не застрахованы? Есть шанс вернуть деньги за поврежденную машину

Как получить компенсацию за ущерб авто без КАСКО после непогоды

Многие водители не знают о своих возможностях. Иногда компенсация возможна даже без КАСКО. Важно правильно зафиксировать обстоятельства. Узнайте, как действовать в подобных ситуациях.

Многие водители не знают о своих возможностях. Иногда компенсация возможна даже без КАСКО. Важно правильно зафиксировать обстоятельства. Узнайте, как действовать в подобных ситуациях.

Владельцы автомобилей, не оформившие КАСКО, часто считают, что в случае повреждения машины из-за непогоды им не удастся получить компенсацию. Однако, как сообщает 360.ru, в некоторых случаях возмещение все же возможно. Если причиной повреждения стали не только погодные условия, но и плохое состояние территории или конструкций, ответственность может лежать на организации, отвечающей за их содержание.

К примеру, если на автомобиль упало дерево или часть здания, и выяснится, что объект был в неудовлетворительном состоянии, собственник машины вправе требовать компенсацию. Для этого важно определить, кто отвечает за участок или сооружение, где произошел инцидент. Обычно такие вопросы решаются через суд, и именно там рассматриваются все обстоятельства дела.

Ключевым моментом становится сбор доказательств. После происшествия необходимо сделать фотографии и видеозаписи места, где был поврежден автомобиль, а также зафиксировать все детали случившегося. Не стоит забывать и о документах, подтверждающих обстоятельства: справки, акты, заключения специалистов. Чем больше информации удастся собрать, тем выше шансы на положительный исход дела.

Если же у автовладельца есть КАСКО, страховая компания обычно покрывает ущерб, связанный с падением деревьев, веток, элементов зданий, а также последствия града, подтопления или удара молнии. Важно внимательно изучить условия договора, чтобы понимать, какие риски включены в полис. ОСАГО в подобных ситуациях не поможет, так как этот вид страховки предназначен только для возмещения вреда, причиненного другим участникам дорожного движения.

В связи с прогнозируемыми в Москве сильными ливнями и порывистым ветром эксперты советуют выбирать для парковки крытые стоянки. Не стоит оставлять машину под деревьями, рекламными конструкциями, навесами или рядом со стройплощадками. Такие меры помогут снизить вероятность повреждений и избежать неприятных последствий.

Таким образом, даже без КАСКО у автовладельцев есть шанс получить компенсацию, если удастся доказать, что причиной повреждения стала халатность ответственных за содержание территории или конструкций. Главное - действовать быстро, грамотно фиксировать все детали и не откладывать обращение за помощью.

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