Секреты выгодной покупки автомобиля — что предлагают дилеры и как сэкономить больше всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

26 февраля 2026, 18:52

Как получить максимальную скидку на новый автомобиль в 2026 году

Как получить максимальную скидку на новый автомобиль в 2026 году

Секреты выгодной покупки автомобиля — что предлагают дилеры и как сэкономить больше всех

Как получить максимальную скидку на новый автомобиль в 2026 году

В 2026 году автосалоны удивляют новыми акциями. Покупатели ищут лучшие условия для покупки автомобиля. Скидки достигают рекордных сумм. Неожиданные бонусы ждут самых внимательных.

В 2026 году автосалоны удивляют новыми акциями. Покупатели ищут лучшие условия для покупки автомобиля. Скидки достигают рекордных сумм. Неожиданные бонусы ждут самых внимательных.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает настоящий бум скидок и специальных предложений. Автосалоны стремятся привлечь покупателей не только яркими акциями, но и реальными выгодами, которые позволяют существенно уменьшить итоговую стоимость машины. Как сообщает Quto, наибольший интерес вызывают программы обмена старого авто на новое и крупные скидки при оплате наличными.

В дилерских центрах GAC действуют одни из самых заметных предложений. При сдаче автомобиля по trade-in можно получить выгоду до 2,7 миллиона рублей на такие модели, как GS8, Empow и M8. Для владельцев минивэнов предусмотрены дополнительные бонусы: при обмене на новую M8 скидка увеличивается на 300 тысяч, а при покупке GS4 - на 100 тысяч рублей.

Семейные клиенты также не остались без внимания. Приобретая второй автомобиль GAC, например S7 или GS4, можно рассчитывать на дополнительную экономию в 100 тысяч рублей. Для модели Empow предусмотрен еще больший дисконт - 150 тысяч. В рамках семейной программы GAC Family trade-in максимальная выгода для GS4 и S4 составляет 350 тысяч, а для более крупных GS8 и M8 - 550 тысяч рублей.

Не менее интересные условия предлагают и другие дилеры. В компании «Рольф» при оплате наличными на автомобили Exeed скидка может достигать 1,5 миллиона рублей. Например, кроссовер Exeed RX становится дешевле на миллион, а стоимость Exeed VX теперь начинается с 4 миллионов вместо прежних 5,53 миллиона.

Еще один способ сэкономить - совместить прямую скидку от дилера с государственной субсидией. Такой подход особенно выгоден при покупке электромобилей. Например, модель Evolute I-Space при таком сочетании становится дешевле сразу на 1,2 миллиона рублей, что снижает ее цену до 2,59 миллиона.

Таким образом, в 2026 году внимательные покупатели могут рассчитывать на значительную экономию при покупке нового автомобиля. Главное - изучить все доступные программы и не упустить шанс воспользоваться максимальными скидками, которые предлагают дилеры в этом сезоне.

Упомянутые марки: GAC, EXEED, Evolute
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК, Эксид, Эволют

Похожие материалы ГАК, Эксид, Эволют

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тула Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться