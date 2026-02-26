Секреты выгодной покупки автомобиля — что предлагают дилеры и как сэкономить больше всех

26 февраля 2026, 18:52
Как получить максимальную скидку на новый автомобиль в 2026 году
Как получить максимальную скидку на новый автомобиль в 2026 году
В 2026 году автосалоны удивляют новыми акциями. Покупатели ищут лучшие условия для покупки автомобиля. Скидки достигают рекордных сумм. Неожиданные бонусы ждут самых внимательных.
В 2026 году российский рынок автомобилей переживает настоящий бум скидок и специальных предложений. Автосалоны стремятся привлечь покупателей не только яркими акциями, но и реальными выгодами, которые позволяют существенно уменьшить итоговую стоимость машины. Как сообщает Quto, наибольший интерес вызывают программы обмена старого авто на новое и крупные скидки при оплате наличными.
В дилерских центрах GAC действуют одни из самых заметных предложений. При сдаче автомобиля по trade-in можно получить выгоду до 2,7 миллиона рублей на такие модели, как GS8, Empow и M8. Для владельцев минивэнов предусмотрены дополнительные бонусы: при обмене на новую M8 скидка увеличивается на 300 тысяч, а при покупке GS4 - на 100 тысяч рублей.
Семейные клиенты также не остались без внимания. Приобретая второй автомобиль GAC, например S7 или GS4, можно рассчитывать на дополнительную экономию в 100 тысяч рублей. Для модели Empow предусмотрен еще больший дисконт - 150 тысяч. В рамках семейной программы GAC Family trade-in максимальная выгода для GS4 и S4 составляет 350 тысяч, а для более крупных GS8 и M8 - 550 тысяч рублей.
Не менее интересные условия предлагают и другие дилеры. В компании «Рольф» при оплате наличными на автомобили Exeed скидка может достигать 1,5 миллиона рублей. Например, кроссовер Exeed RX становится дешевле на миллион, а стоимость Exeed VX теперь начинается с 4 миллионов вместо прежних 5,53 миллиона.
Еще один способ сэкономить - совместить прямую скидку от дилера с государственной субсидией. Такой подход особенно выгоден при покупке электромобилей. Например, модель Evolute I-Space при таком сочетании становится дешевле сразу на 1,2 миллиона рублей, что снижает ее цену до 2,59 миллиона.
Таким образом, в 2026 году внимательные покупатели могут рассчитывать на значительную экономию при покупке нового автомобиля. Главное - изучить все доступные программы и не упустить шанс воспользоваться максимальными скидками, которые предлагают дилеры в этом сезоне.
Похожие материалы ГАК, Эксид, Эволют
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее
-
27.02.2026, 09:54
Редкий Chevelle SS 396 из Канады оказался на грани исчезновения - шанс для коллекционеров
На рынке появился один из самых редких представителей классических маслкаров - канадский Chevelle SS 396 1970 года. Эксперты отмечают его уникальность и сложную судьбу. Сейчас автомобиль нуждается в спасении, и это может стать шансом для настоящих ценителей.Читать далее
Похожие материалы ГАК, Эксид, Эволют
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее
-
27.02.2026, 09:54
Редкий Chevelle SS 396 из Канады оказался на грани исчезновения - шанс для коллекционеров
На рынке появился один из самых редких представителей классических маслкаров - канадский Chevelle SS 396 1970 года. Эксперты отмечают его уникальность и сложную судьбу. Сейчас автомобиль нуждается в спасении, и это может стать шансом для настоящих ценителей.Читать далее