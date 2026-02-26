Секреты выгодной покупки автомобиля — что предлагают дилеры и как сэкономить больше всех

Как получить максимальную скидку на новый автомобиль в 2026 году

В 2026 году автосалоны удивляют новыми акциями. Покупатели ищут лучшие условия для покупки автомобиля. Скидки достигают рекордных сумм. Неожиданные бонусы ждут самых внимательных.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает настоящий бум скидок и специальных предложений. Автосалоны стремятся привлечь покупателей не только яркими акциями, но и реальными выгодами, которые позволяют существенно уменьшить итоговую стоимость машины. Как сообщает Quto, наибольший интерес вызывают программы обмена старого авто на новое и крупные скидки при оплате наличными.

В дилерских центрах GAC действуют одни из самых заметных предложений. При сдаче автомобиля по trade-in можно получить выгоду до 2,7 миллиона рублей на такие модели, как GS8, Empow и M8. Для владельцев минивэнов предусмотрены дополнительные бонусы: при обмене на новую M8 скидка увеличивается на 300 тысяч, а при покупке GS4 - на 100 тысяч рублей.

Семейные клиенты также не остались без внимания. Приобретая второй автомобиль GAC, например S7 или GS4, можно рассчитывать на дополнительную экономию в 100 тысяч рублей. Для модели Empow предусмотрен еще больший дисконт - 150 тысяч. В рамках семейной программы GAC Family trade-in максимальная выгода для GS4 и S4 составляет 350 тысяч, а для более крупных GS8 и M8 - 550 тысяч рублей.

Не менее интересные условия предлагают и другие дилеры. В компании «Рольф» при оплате наличными на автомобили Exeed скидка может достигать 1,5 миллиона рублей. Например, кроссовер Exeed RX становится дешевле на миллион, а стоимость Exeed VX теперь начинается с 4 миллионов вместо прежних 5,53 миллиона.

Еще один способ сэкономить - совместить прямую скидку от дилера с государственной субсидией. Такой подход особенно выгоден при покупке электромобилей. Например, модель Evolute I-Space при таком сочетании становится дешевле сразу на 1,2 миллиона рублей, что снижает ее цену до 2,59 миллиона.

Таким образом, в 2026 году внимательные покупатели могут рассчитывать на значительную экономию при покупке нового автомобиля. Главное - изучить все доступные программы и не упустить шанс воспользоваться максимальными скидками, которые предлагают дилеры в этом сезоне.