Как получить права категории «D»
Напомним, что к категории «D» относятся транспортные средства, имеющие более 8 сидячих мест (не считая водительское). Есть ещё подкатегория «D1», в неё входят небольшие автобусы с числом мест от 9 до 16. Если подумываете о такой «упрощённой версии» – хорошо поразмыслите, точно ли вам этого хватит, или лучше отучиться и сдать экзамен на «нормальном» автобусе (хоть это и немного сложнее).
На «D» учат в автошколах. Но не во всех. Многие из них занимаются только подготовкой «легковых» водителей, кто-то – категориями «A», «B» и «C». В общем, совсем не факт, что на автобусы можно отучиться в ближайшей к вам в школе.
В остальном – всё примерно то же самое, что и с категорией «B». Отличия следующие. Если для получения «легковых прав» вам требуется достигнуть возраста в 18 лет, то для «автобусных» требуется возраст в 21. Ну и ещё при получении водительской медицинской справки для категории «D» потребуется проходить больше врачей. Есть и некоторые заболевания, которые помешают получить «автобусное» в/у, хотя «легковое» с ними выдаётся без проблем.
Для открытия «автобусной» категории никакой водительский стаж не нужен. Однако, если в/у у вас уже имеется, то стоимость обучения в автошколе может быть несколько ниже, а продолжительность – меньше, особенно если есть открытая «грузовая» категория. Сдавать экзамены, при этом, всё равно придётся: и теорию, и практику.
Кстати, об экзаменах в ГИБДД. Теоретическая их часть – точно такая же как при сдаче на категорию «C». Билеты – те же, и будет их так же 20 штук. Практический экзамен сейчас один (независимо от категории). Точнее, скажем так, два в одном: сначала немного покатаетесь в каком-нибудь безопасном месте, демонстрируя базовые навыки езды, а потом, если всё будет нормально, поедете в город.
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