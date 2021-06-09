Как получить разрешение на такси: штраф за такси без лицензии
Нужно ли получать лицензию на такси
Перевозить пассажиров можно только при наличии соответствующего разрешения, выдаваемого индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Его выдача осуществляется сроком на 5 лет и более.
Если вы не хотите оформляться предпринимателем, можно:
• Зарегистрироваться юридическим лицом, открыв свое ООО. Вы сможете нанять себя на работу водителем такси.
• Устроиться водителем такси в организацию, осуществляющую данные услуги. Она выдаст вам разрешение. Вариант очень распространен в наши дни, например, в Яндекс-такси.
Где взять лицензию такси на автомобиль
В каждом российском субъекте разрешения выдают специально уполномоченные на это исполнительные органы.
В Москве выдача разрешений на такси находится в компетенции Министерства транспорта. Заявление заполняется на Госуслугах uslugi.mosreg, или через центры МФЦ.
Уточните, кто в вашем регионе уполномочен выдавать данные лицензии.
Документы для получения лицензии на такси
Для оформления разрешения требуется наличие заполненного электронного или бумажного заявления, дополненного:
• паспортом (с ксерокопией);
• свидетельством о регистрации на машину (с ксерокопией);
• договором на аренду, лизинг или доверенностью, если не вы собственник авто (с ксерокопией).
Что указывается в лицензии на такси
Утвержденная форма разрешения отсутствует, и в каждом российском регионе свой бланк, однако с обязательным указанием в нем:
• уполномоченного органа, выдавшего лицензию;
• наименования юридического лица (ИП), его адреса;
• Ф.И.О. предпринимателя, данных паспорта, адреса;
• данных о машине, которая будет использоваться в качестве такси, с указанием ее марки, модели, регистрационного знака;
• срока, на который выдано разрешение;
• номера лицензии;
• даты выдачи.
В любой момент инспектор ГИБДД или пассажир могут потребовать от водителя предъявить лицензию, поэтому ее нахождение у таксиста обязательно. Если инспектор потребует показать лицензию, а ее не окажется, таксисту выпишут административное взыскание за незаконную перевозку.
Каким требованиям должно отвечать такси и водитель в 2021 году
Такси должно выпускаться к перевозке людей при наличии:
• «шашек» на кузове;
• таксометра (когда оплата берется в зависимости от расстояния или времени);
• фонаря на крыше;
• определенного цвета, который предусмотрен для такси региона или фирмы.
• информации о водителе (его Ф.И.О, его фото), условиях внесения оплаты, перевозчике и контролирующих органах.
К работе в такси должны допускаться водители с опытом вождения от 3-х лет.
Юридические лица и ИП должны:
• обеспечивать ремонт и техобслуживание машин, используемых в такси;
• проверять их исправность перед выездом на линию, о чем механики ставят отметку в путевом листе;
• проводить предрейсовый медосмотр, о чем врач ставит отметку в путевом листе.
Когда лицензия на такси может быть отозвана или аннулирована
Разрешение на работу в такси могут приостановить, если нарушены требования, перечисленные выше, касающиеся оснащения авто или требований к юридическим лицам или ИП. При выявлении нарушений выписывается предписание с требованием их устранить в определенный срок. Если нарушения юридическое лицо или ИП не устранит в отведенный срок, лицензию приостановят на месяц.
Аннулирование лицензии грозит:
• когда за месяц не выполнены требования предписания;
• когда повторно не соблюдены требования к машинам такси;
• когда не соблюдены требования к водителям (нет должного водительского опыта);
• когда таксист создал ДТП и причинением пассажирам или третьим лицам среднего или тяжкого вреда здоровью либо смерти.
Как проверить лицензию на такси
Проверка лицензии на такси осуществляется на сайтах организаций, выдающих эти разрешения, или на сайтах районных (городских) администраций. Каждые 5 дней данные на сайте подлежат обновлению. Например, наличие лицензии у московского такси можно проверить на mosreg.ru.
Что будет за такси без лицензии
За работу такси без лицензии в 2021 году предусмотрены жесткие меры наказания. В соответствии со статьей 12.3 КоАП таксующего без разрешения водителя накажут 5000 рублями штрафа. Этот размер санкций применим лишь в случае, когда лицензия есть, но таксист не имеет ее при себе. Если же разрешение отсутствует вовсе, штраф могут выписать по статье 14.1.2 КоАП, предусматривающей наказание в 50 тысяч рублей. Повторная остановка сотрудниками автоинспекции может закончиться для конфискацией машины.
Когда при водителе нет путевого листа, ему назначат санкции в 500 рублей.
Незаконная установка «шашечек» карается санкциями в 5000 рублей с конфискацией. За незаконно установленные на машине наклейки и фонарь такси водитель заплатит также 5000 рублей. Этот же штраф грозит и за выезд на дорогу с незаконно установленными элементами такси. При этом можно получить два штрафа сразу – и за «шашечки», и за фонарь.
Если фонарь и «шашечки» должны быть на такси, а их нет, водитель будет наказан по статье 11.14¹ на 3000 рублей.
Если таксист не выдал после поездки чек об оплате, его могут оштрафовать на 1000 рублей.
Если нет информации о водителе, перевозчике и условиях оплаты, будут назначены санкции в 1000 рублей.
Штрафы за такси без лицензии в таблице:
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 780 000 РKIA ceed 2018 в Москве
- 320 000 РГАЗ ГАЗель Next 2018 в Москве
- 1 970 000 РMercedes S-класс 2011 в Москве
- 499 000 РChrysler Concorde 1999 в Москве
- 990 000 РSuzuki Vitara 2019 в Москве
- 290 000 РDatsun mi-DO 2019 в Москве
- 490 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2019 в Москве
- 720 000 РChery Tiggo 4 2020 в Москве
- 195 000 РRenault Logan 2020 в Москве
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