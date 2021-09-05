Как пользователи Сети восприняли известие о появлении новой версии Lada Niva Bronto
Автомобиль предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige. Автопроизводитель делает акцент на безупречных «гряземесительных» свойствах «Нивы». Весь секрет, как говорят на «АвтоВАЗе», в самоблокирующихся винтовых дифференциалах в переднем и заднем мостах и главной паре с увеличенным передаточным числом 4.1.
К этому стоит добавить улучшенную геометрию кузова, клиренс 240 мм, усиленную заднюю ось, доработанные амортизаторы с увеличенными ходами и пр.
Давайте послушаем, как подписчики группы Lada в соцсетях отреагировали на известие о выходе свежей версии Niva Bronto. Некоторые комментарии больше походят на диалоги между собой.
Даниил Егоров: «Двигателя все также нет? 1.7 «тыркалка» из 70-х годов прошлого века»? Павел Андронов: «с 70-х там были 1,6 литра, иногда 1,2 литра, для «зарубёжья» 1,9 литра дизель от «Пежо» (хороший мотор, если бы вставили нормально, если бы трансмиссию поменяли, и т.д.). А 1,7 литра появился в начале 90-х, вместе с длинной задней дверью и индексом «213».
Семён Оготоев: «Это как в начале 90-х китайцы делали – «Адибас» вместо «Адидас», «Сонж» вместо «Сони»... «Форд Бронко», «Нива Бронто». Николай Кичатов: «Здесь другое. «Бронто» - это было подразделение «АвтоВАЗа», которое производило броневики для инкассаторов. И еще делали чудные небронированные «Нивы» - трехдверные, с несколько удлиненным кузовом, длинными дверями, через которые было проще попасть на задние сидения, оборудованные кондиционером. Мечта, а не машина. К «Форд Бронко» это никаким местом». Павел Андронов: «С дверями, которые провисали под собственным весом, и с кондиционером, работающим только на рециркуляцию. Независимо от «печки».
Максим Ломакин: «Автомобиль с уникально звучащей системой полного привода». Игорь Шемин: «Так этот звук - не неисправность, это конструктивная особенность». Alexander Dabrowski: «Это не «раздатка» воет, это – песня длиной в 4 десятилетия». Kirill Spiridonov: «На «ламбо дьябло» послушайте гул КПП».
Евгений Кондратьев: «Миллион за «Ниву» - это издевательство». Влад Егоренко: «Цены конские, машина застряла в 80-х. Поставили пластиковые бампера - это до первого пня, а все про какое-то бездорожье бубнят. Крестовины летят, то мост загудит, то подшипник на ступице – в общем, крутой автомобиль». Алим Чубаков: «Красная цена этой «кареты прошлого» - 599 тысяч в самой топовой комплектации».
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