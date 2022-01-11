Как пользоваться видеорегистратором, чтобы он был реально полезен
Время и дата
Если вы не позаботитесь об установке верной даты и времени, то в случае чего запись окажется бесполезной. Ее просто не примут к рассмотрению, поскольку тайм-коды не будут совпадать с временем происшествия. Согласитесь, сложно опротестовывать штраф за пропуск скорой, на котором указаны точная дата и время до секунды, предоставляя собственную запись с совершенно другими датой и временем.
Full HD
Большинство регистраторов могут записывать видео в формате HD с картинкой 720р, некоторые могут вести запись даже в Full HD (1080р) и Ultra HD (4к). Ваша задача убедиться, что в настройках стоит верный формат записи. Ведь иногда по умолчанию предустановлен SD, этот формат дает запись низкого качества, особенно в темное время суток. Также стоит проверить частоту кадра, в идеале она должна быть не менее 30. Конечно, записи в высоком качестве занимают много места на карте памяти, зато если вам понадобится доказывать свою правоту в суде, у вас будет не размытая зернистая картинка, а видео приличного качества, со всеми деталями произошедшего.
Угол съемки
При установке видеорегистратора необходимо настроить угол обзора, то есть то, что будет в итоге попадать в его поле зрения. Вам нужна запись дороги с обочинами, при этом край капота машины тоже должен попадать в кадр.
Датчик движения
Обеспечивает автоматическое включение видеорегистратора. Подключение его необходимо по нескольким причинам:
- Запись на парковке не будет вестись и тратить заряд батареи;
- Запись на парковке начнется, если возле машины будет зафиксировано движение;
- Вы не рискуете забыть включить регистратор, т.к. он всегда будет включаться автоматически.
Размер фрагмента записи
Обычно регистратор пишет видео фрагментами, а не сплошной записью на много часов. Постепенно старые записи удаляются, и на их место пишутся и сохраняются новые фрагменты. И оптимальным размером этих фрагментов считается отрезок 2-5 минут.
После установки всех настроек регистратора, обязательно проверьте, правильно ли он ведет запись, какими фрагментами, в каком разрешении, верен ли угол съемки и дата и время на записи.
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