Как помыть автомобиль на полном ходу? (видео, которое не надо пытаться повторить)
Фото: youtube.com / Гараж 54
Эксперимент проводили на Кузбасском кольце. Параллельно с масл-каром ехал фургон Toyota, из которого высовывался бессменный ведущий и идейный вдохновитель «Гаража 54» Владислав Дизель Барашенков, вооруженный шлангом. Сначала изрядно заляпанный грязью Chevrolet Camaro покрыли розовой пеной, а затем смыли ее при помощи мойки высокого давления. Все это потребовало некоторой сноровки, но результат оказался вполне достойным. Еще один круг пришлось потратить на то, чтобы хорошенько высушить автомобиль. Несмотря на всю безрассудность происходящего, ребята не стали с риском для жизни обтирать кузов тряпками на скорости 60 км/ч, а просто высушили его естественным путем – встречными потоками теплого воздуха. Дело было в июне. Видео на русском можно посмотреть ниже, а оценить качество перевода на английский здесь.
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